INDSPIRE ANNOUNCES THE RECIPIENTS OF THE 2020 INDSPIRE AWARDS / INDSPIRE ANNONCE LES NOMS DES LAURÉATS DES PRIX INDSPIRE 2020

/EIN News/ -- Ohsweken, ON, Feb. 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Twelve outstanding Indigenous leaders from a diverse array of First Nations, Inuit, and Métis communities will be honoured at the 2020 Indspire Awards ceremony in Ottawa, Ontario, on Friday, March 6, 2020. The Indspire Awards are presented by Indspire, a national Indigenous charity that invests in the education of First Nations, Inuit, and Métis peoples. Following the ceremony, the 2020 Indspire Awards will broadcast Sunday, June 21 at 8 p.m. (8:30 p.m. NT) on CBC, APTN and CBC Radio One.

The Indspire Awards represents the highest honour the Indigenous community bestows upon its own people. The Awards recognize Indigenous professionals and youth who demonstrate outstanding career achievement on a national level in a variety of fields, including: the arts, business, culture, education, health, law, public service, sports, and lifetime achievement. Three Youth Award winners are also being honoured for their accomplishments, serving as role models to other First Nations, Inuit, and Métis youth in their communities and across Canada.

The nationally-broadcast ceremony will also feature performances by some of the most acclaimed Indigenous performers in Canada, to be announced in the coming weeks.

Indspire is delighted to announce that the recipients of the 2020 Indspire Awards are:

Youth – First Nation

Ta’Kaiya Blaney

Tla’amin First Nation, BC

Internationally Recognized Activist, Actor & Musician

Youth – Inuit

Alicia Aragutak

Umiujaq, Nunavik

Innovator, Community Leader & Founder of Qarjuit Youth Council

Youth – Métis

Alana Robert

Manitoba Métis Federation, MB

Governor General’s Award Winner, Law Student & Human Rights Advocate

Arts

Cowboy Smithx

Piikani and Kainai First Nations, AB

Filmmaker, Director & Supporter of Indigenous Youth in the Arts

Business & Commerce

Dawn Madahbee Leach

Aundeck Omni Kaning First Nation, ON

Expert on Indigenous Economy-Building, Community and Business Leader

Culture, Heritage, & Spirituality

Claudette Commanda

Kitigan Zibi Anishinabeg First Nation, QC

Elder, Professor, Cultural Advisor & Champion

Education

Candice Lys

Fort Smith Métis Council, NT

Health Educator, Governor General’s Award Winner & Honorary Naval Captain

Health

Karen Lawford

Lac Seul First Nation, ON

Aboriginal Midwife, Registered Midwife, Professor, Community Advocate & Policy-Shaper

Law & Justice

Marian Jacko

Wiikwemkoong Unceded Territory, ON

First Indigenous Female Children’s Lawyer for Ontario, Advocate for Youth & Community Leader

Public Service

Gina Wilson

Kitigan Zibi Anishinabeg First Nation, QC

Senior Associate Deputy Minister of Diversity, Inclusion and Youth, Canadian Heritage, Partner in Truth & Reconciliation Efforts, Lifelong Public Servant

Sports

Johnny Issaluk

Igluligaarjuk, NU

Award-Winning Athlete, Actor, Arctic Ambassador & Advocate for Youth

Lifetime Achievement

Jeannette Corbiere Lavell CM

Wiikwemkoong Unceded Territory, ON

Lifelong Activist, Cultural Champion, Precedent-Setter & Human Rights Advocate

For full bios on each of the recipients, please visit https://indspire.ca/events/indspire-awards/laureates/

“The Indspire Awards celebrate and honour First Nations, Inuit, and Métis individuals who are not only having a profound impact on their communities and the country, but who also serve as positive role models for Indigenous youth,” said Roberta Jamieson, President and CEO of Indspire and Executive Producer of the Indspire Awards. “In all they do, these individuals are deeply inspirational, and as leaders in their respective fields, they are motivating young Indigenous people to strive for success.”

This year, each recipient will be presented with a beautiful gold pin featuring a Canadian diamond unearthed from the Diavik mine in the Northwest Territories and supplied by Rio Tinto. The Indspire Awards celebration takes place directly after Soaring, Indspire’s annual empowerment gathering for Indigenous youth, which will be happening from March 5-6, 2020, at the Westin Centre in Ottawa, ON. Hundreds of First Nations, Inuit, and Métis students from across the country are expected to take part in career workshops and motivational presentations, and many will also attend the Indspire Awards ceremony on March 6. The Indspire Awards recipients’ innovation, hard work, and dedication to Indigenous advancement inspire Indigenous youth to become the next generation of leaders across the country. Find out more about Soaring here!

Indspire gratefully acknowledges the support of the following sponsors and partners:

Presenting Corporate Sponsor: TD Bank Group

Lead Partner: Government of Canada

Supporting Partner: The Government of Ontario

Indigenous Youth Sponsor: Shell Canada Limited

Major Sponsors & Broadcast Partners: CBC and APTN

Major Sponsors: Suncor Energy Inc., and Syncrude Canada Ltd.

Youth Laureate Sponsor: Barry and Laurie Green Family Charitable Trust

Founding Partner and Official Airline: Air Canada

Post-Ceremony Reception Sponsor: Teck Resources Limited

Entertainment Sponsor: The Slaight Family Foundation

Supporting Sponsors: Cenovus Energy, Ontario Power Generation and Rio Tinto

"TD is delighted to congratulate the 2020 Indspire Award recipients. Through the TD Ready Commitment, our corporate citizenship platform, we are proud to highlight this year's honorees and celebrate their achievements and contributions to Canada and Indigenous communities." Said Doris Bear, Vice President, Indigenous Banking, TD Bank Group.

For tickets, please call 416.987.0250 or 1.855.INDSPIRE (463.7747) x 228. Tickets can also be purchased online at https://indspire.ca/events/indspire-awards/tickets/ or by emailing ticketsales@indspire.ca. The awards ceremony will be broadcast on APTN and CBC in June during National Indigenous History Month.

About Indspire

Indspire is an Indigenous national charity that invests in the education of First Nations, Inuit and Métis people for the long-term benefit of these individuals, their families and communities, and Canada. With the support of its funding partners, Indspire provides financial awards, delivers programs and shares resources so that First Nations, Inuit, and Métis students will achieve their highest potential. In 2018-2019, Indspire provided more than $16.3 million through 5,553 bursaries and scholarships to First Nations, Inuit and Métis students across Canada. For more information about the 2020 Indspire Awards, please visit indspire.ca.

For media interviews, photos of recipients and more information, please contact:

Nick Foglia

Vice President, Communications and Marketing

nfoglia@indspire.ca

416-987-0260

INDSPIRE ANNONCE LES NOMS DES LAURÉATS DES PRIX INDSPIRE 2020

Ohsweken, Ont., le 4 février 2020 – Douze chefs de file autochtones exceptionnels provenant de diverses communautés des Premières Nations, inuites et métisses seront honorés lors de la cérémonie de remise des prix Indspire 2020 qui se tiendra à Ottawa, en Ontario, le vendredi 6 mars 2020. Les prix Indspire sont présentés par Indspire, un organisme de bienfaisance autochtone national qui investit dans l'éducation des Premières Nations, des Inuits et des Métis. À la suite de la cérémonie, les prix Indspire 2020 seront diffusés le dimanche 21 juin à 20h (20 h 30 HNT) sur CBC, APTN et CBC Radio One.

Les prix Indspire sont la plus haute distinction que la communauté autochtone accorde à ses membres. Ils récompensent les professionnels et les jeunes autochtones qui ont accompli des réalisations exceptionnelles au niveau national dans de nombreux domaines tels que : les arts, les affaires, la culture, l'éducation, la santé, le droit, le service public, le sport et les accomplissements de toute une vie. Trois lauréats des prix Jeunesse sont également honorés et sont des modèles de rôle pour les autres jeunes des Premières Nations, inuits et métis dans leurs communautés et partout au Canada.

Certains des artistes autochtones les plus acclamés au Canada se produiront lors de la cérémonie de remise des prix qui sera ensuite diffusée au niveau national, sera annoncé dans les semaines à venir.

Indspire a le plaisir d'annoncer que les lauréats et les lauréates des prix Indspire 2020 sont :

Jeunesse – Première Nation

Ta’Kaiya Blaney

Première Nation Tla’amin, C.-B.

Activiste, actrice et musicienne de renommée internationale

Jeunesse – Inuits

Alicia Aragutak

Umiujaq, Qc

Innovatrice, chef de file communautaire et fondatrice du Conseil des jeunes de Qarjuit

Jeunesse – Métis

Alana Robert

Fédération des Métis du Manitoba, Man.

Lauréate du Prix du Gouverneur général, étudiante en droit et défenseure des droits de la personne

Arts

Cowboy Smithx

Premières Nations Piikani et Kainai, Alb.

Cinéaste, directeur et partisan des jeunes autochtones dans les arts

Affaires et commerce

Dawn Madahbee Leach

Première Nation Aundeck Omni Kaning, Ont.

Spécialiste en développement économique autochtone, chef de file communautaire et chef d’entreprise

Culture, patrimoine et spiritualité

Claudette Commanda

Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg, Qc

Aînée, professeure, conseillère culturelle et championne

Éducation

Candice Lys

Conseil des Métis de Fort Smith, T.N.-O.

Enseignante en santé, lauréate de la Médaille du Gouverneur général et capitaine de vaisseau honoraire

Santé

Karen Lawford

Première Nation de Lac Seul, Ont.

Sage-femme autochtone, sage-femme diplômée, professeure, défenseure de la communauté et responsable des politiques

Droit et justice

Marian Jacko

Le Territoire non cédé de Wiikwemkoong, Ont.

Première avocate autochtone pour les enfants en Ontario, avocate pour les jeunes et chef de file communautaire

Service public

Gina Wilson

Première Nation de Kitigan Zibi Anishinabeg, Qc

Sous-ministre déléguée principale de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, Patrimoine canadien, partenaire des efforts de vérité et réconciliation, fonctionnaire fédérale

Sport

Johnny Issaluk

Igluligaarjuk, Nt

Athlète primé, acteur, ambassadeur de l'Arctique et défenseur des jeunes

Accomplissements d’une vie

Jeannette Corbiere Lavell CM

Le Territoire non cédé de Wiikwemkoong, Ont.

Activiste, championne culturelle, créatrice de précédents et défenseure des droits de la personne

Pour obtenir les biographies complètes des lauréats, allez sur : https://indspire.ca/events/indspire-awards/laureates/

« Les prix Indspire célèbrent et honorent des membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis qui ont non seulement un impact profond sur leurs communautés et le pays mais qui servent également de modèles de rôle positifs pour les jeunes autochtones. » a déclaré Roberta Jamieson, présidente et chef de la direction d’Indspire et productrice exécutive des prix Indspire. » « Dans tout ce qu'elles font, ces personnes sont profondément inspirantes et, en tant que chefs de file dans leurs domaines respectifs, elles motivent les jeunes autochtones à s'efforcer de réussir. »

Cette année, chaque lauréat et chaque lauréate se verra remettre une belle épingle en or ornée d'un diamant canadien extrait de la mine de diamant Diavik, située dans les Territoires du Nord-Ouest, et offerte par Rio Tinto. La cérémonie de remise des prix Indspire aura lieu directement après Essor, le rassemblement d’Indspire pour l’autonomisation des jeunes autochtones qui se tiendra les 5 et 6 mars 2020 au Westin Centre, à Ottawa, en Ontario. Des centaines d'élèves des Premières Nations, inuits et métis de partout au pays assisteront à des ateliers professionnels et à des conférences de motivation, et beaucoup seront également présents à la cérémonie de remise des prix Indspire qui aura lieu le 6 mars. L’innovation, le travail acharné et le dévouement des lauréats et des lauréates des prix Indspire envers l’avancement des Autochtones incitent les jeunes autochtones à devenir la prochaine génération de chefs de file de tout le pays. Pour en savoir plus sur Essor, cliquez ici!

Indspire reconnaît avec gratitude le soutien des commanditaires et des partenaires suivants :

Commanditaire principal : Groupe Banque TD

Partenaire principal : Gouvernement du Canada

Commanditaire de soutien : Gouvernement de l’Ontario

Commanditaire des jeunes autochtones : Shell Canada Limitée

Commanditaires principaux et partenaires de radiodiffusion : CBC et APTN

Commanditaires principaux : Suncor Énergie et Syncrude Canada Ltée

Commanditaire des prix Jeunesse : Fiducie de bienfaisance de la famille de Barry et Laurie Green

Commanditaire fondateur et transporteur aérien officiel : Air Canada

Commanditaire de la réception suivant la cérémonie de remise des prix : Teck Resources Ltd.

Commanditaire du divertissement : La Fondation de la famille Slaight

Commanditaires de soutien : Cenovus Energy, Ontario Power Generation et Rio Tinto

« TD est ravie de féliciter les lauréats et les lauréates des prix Indspire 2020. Par le biais de la promesse Prêts à agir, sa plateforme de conscience sociale, la TD est fière de célébrer les lauréats de ce soir, leurs réalisations et les contributions qu’ils ont apportées au Canada et aux communautés autochtones. » a déclaré Doris Bear, Vice-présidente, Services bancaires aux Autochtones, Groupe Banque TD.

Pour acheter des billets, veuillez appeler le 416.987.0250 ou le 1.855.INDSPIRE (463.7747) poste 228. Les billets peuvent également être achetés en ligne à https://indspire.ca/events/indspire-awards/tickets/ ou par courriel à ticketsales@indspire.ca. La cérémonie de remise des prix sera diffusée sur APTN et CBC en juin, durant le Mois national de l'histoire autochtone.

À propos d’Indspire

Indspire est un organisme de bienfaisance autochtone qui investit dans l'éducation des Autochtones pour qu’à long terme, elle leur apporte des avantages ainsi qu’à leurs familles, à leurs communautés et à tout le Canada. Avec le soutien de ses partenaires financiers, Indspire alloue des bourses, offre des programmes et partage des ressources pour que les étudiants des Premières Nations, inuits et métis puissent tirer parti de leur plein potentiel. En 2018-2019, Indspire a alloué plus de 16,3 millions de dollars aux étudiants des Premières Nations, inuits et métis de partout au Canada par le biais de 5 553 bourses. Pour plus d'informations au sujet des prix Indspire 2020 visitez indspire.ca.

Pour des entrevues avec les médias, des photos des lauréats et plus d'informations, contactez :



Nick Foglia

Vice-président, Communications et Marketing

nfoglia@indspire.ca

416-987-0260

