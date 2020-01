Meabhrú tugtha ag an Roinn do dhíoltóirí agus do sholáthróirí peataí faoi rialacha nua

Ta meabhrú tugtha ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (DAFM) do dhíoltóirí agus do sholáthróirí peataí faoi na rialacha nua maidir le peataí a dhíol, a sholáthar agus fógairt a dhéanamh ina leith sin(Sláinte agus Leas Ainmhithe (Na Rialacháin um Dhíolachán nó Soláthar Peataí) 2019, IR 681 de 2019). Tiocfaidh na rialacha i bhfeidhm ar an 1 Feabhra 2020.

Ní mór do dhíoltóirí agus do sholáthróirí a dhíolann nó a sholáthraíonn 6 pheata nó níos mó sa bhliain clárú leis an DAFM agus taifid áirithe a choinneáil. Níl gá do dhuine ar bith atá cláraithe faoin Acht um Bunachais Pórúcháin Madraí 2010, clárú leis an DAFM mar dhíoltóir nó mar sholáthróir peataí arís.

Ní mór eolas áirithe faoin bpeata nó faoin díoltóir ar a laghad a bheith curtha ar fáil i bhfógraí díolacháin nó soláthair peataí. Áirítear leis seo uimhir clárúcháin arna eisiúint ag DAFM, no uimhir clárúcháin an DBE, nó i gcás carthanais, an uimhir a eisíodh faoin Acht Carthanas 2009.

Más madra atá i gceist ní mór uimhir micrishlise an mhadra a bheith san áireamh ar an bhfógra.

Tá Cód Cleachtais deonach do Dhíoltóirí agus do Sholáthróirí Peataí seolta ag an DAFM chomh maith. Treoirlínte maidir le leas ainmhithe atá sa Chód. Tá treoirlínte ann chomh maith lena chinntiú go dtugtar eolas ar ardchaighdeán d'ábhair chustaiméirí le haire cheart a thabhairt don ainmhí. Tugtar aghaidh chomh maith sa Chód Cleachtais ar ábhar imní ó thaobh sláinte phoiblí de, an gá atá le sláinteachas maith nuair atáthar ag plé le hainmhithe agus an baol atá ann do shláinte páistí faoi 5 bliana nuair a bhíonn said i dteagmháil le reiptílí mar shampla.

Ón 1 Feabhra, tá trí mhí ag díoltóirí agus soláthróirí atá ann faoi láthair a gclárú leis an DAFM a chur i gcrích. Ach, is ón 1 Feabhra atá na riachtanais maidir le taifead a choinneáil agus fógraíocht a dhéanamh i bhfeidhm.

Is féidir tuilleadh eolais maidir leis na rialacha nua seo, an fhoirm clárúcháin agus an Cód Cleachtais a fháil ar láithreán gréasáin an DAFM: https://www.agriculture.gov.ie/animalhealthwelfare/salesupplyandadvertisingofpets/

CRÍOCH

Date Released: 29 January 2020