Díolúine ó Riachtanais maidir le hÉagsúlú Bairr 2020

Is gné ríthábhachtach de thalmhaíocht na hÉireann an earnáil curaíochta. Tá thart ar 14,000 feirmeoir ag cur barr lena gcur ar fáil do réimse earnálacha amhail an tionscal bia ainmhithe, déanamh braiche, driogaireachta etc. Leagann Glasíocaíocht agus Éagsúlú Bairr go sonrach, oibleagáidí ar fheirmeoirí curaíochta maidir le líon na mbarr a chaithfear a chur. Ní mór d'fheirmeoirí a bhfuil níos mó ná 10 ha talamh curaíochta acu, ach níos lú ná 30 ha, dhá bharr ar a laghad a chur. Ní mór d'fheirmeoirí a bhfuil níos mó ná 30 ha acu 3 bharr ar a laghad a chur. Chomh maith le líon na mbarr, ní mór d'fheirmeoirí a chinntiú nach sáróidh an príomhbharr 75% d'achar an talaimh curaíochta agus, d'fheirmeoirí a bhfuil gá dóibh níos mó ná dhá bharr a chur, níor cheart go sáródh an dá phríomhbharr 95%. Drochthréimhse a bhí i bhfómhar 2019 d'fheirmeoirí curaíochta na hÉireann. Chaith sé níos mó báistí ná mar is iondúil ar fud na bpríomhcheantar a mbíonn barra ag fás sa tír. Is iomaí feirmeoir nach bhfuil anois ábalta na síolta a chuir siad sa gheimhreadh a shábháil mar gheall ar an aimsir. Tá an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (DAFM) i mbun cainteanna le DG Agri ar an ábhar seo le cúpla mí anois. Tá cinneadh déanta ag an DAFM anois, de bharr cúinsí neamhghnácha mar gheall ar aimsir fhliuch le linn an fhómhair seo caite, eisceacht a dhéanamh i leith riachtanais éagsúlaithe bairr do 2020 ar bhonn cás ar chás d'feirmeoirí a chomhlíonann na gcritéar seo a leanas; Feirmeoirí a d'fhógair grán buí, prátaí nó barra geimhridh ar a n-iarratas BPS 2019;

Feirmeoirí atá ábalta a léiriú go raibh drochthionchar ag coinníollacha aimsire orthu ag deireadh na bliana 2019. Is féidir le feirmeoir ar bith atá ag iarraidh cur isteach ar an díolúine seo sin a dhéanamh mar chuid dá n-iarratas BPS 2020. Déanfar iarratais a mheas ar bhonn cás ar chás chun a chinntiú go gcomhlíonann na hiarratasóirí na coinníollacha mar atá leagtha amach thuas. Cuirfear tuilleadh eolais maidir leis an gcóras le hiarratas a dhéanamh ar dhíolúine ar fáil níos gaire don am a mbeifear ábalta iarratais a dhéanamh ar BPS. Is féidir ceist ar bith maidir leis an díolúine seo a chur chuig an Aonad Glasaíochta – greening@agriculture.gov.ie CRÍOCH Date Released: 28 January 2020

