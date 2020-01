FAUTUAGA MO TAGATA FEMALAGA’AI E TUSA AI MA LE PIPISI O LE SIAMA O LE 2019 NOVEL CORONAVIRUS (2019-nCoV)

SAMOA, January 27 - (26 Ianuari 2020); Mō i latou uma e fuafua e faimalaga mai i Samoa, e ao ona silafia ma utagia mai vaega e pei ona o le’a taua i lalo: E iai le pepa fa’apitoa a le Soifua Maloloina mo fa’amatalaga manaomia e fa’atumu e i latou uma e faimalaga mai ma taunu’u i malae va’alele ma uafu fa’avao malo i Samoa. O’i latou uma e malaga mai atunu’u e pei ona lisiina atu i lalo ua fa’amaonia ua a’afia i le siama, e tatau ona faia siaki fa’afomai i totonu o le 3 aso ao le’i malaga mai i Samoa. E tatau ona tu’uina atu le pepa fa’amaonia o le faia o le siaki fa’afomai i le taimi e siakiina ai pepa malaga ao lei tu’uina atu le pepa e te ulufale ai i le vaalele (boarding pass) mo le malaga mai i Samoa. E fa’amamaluina lenei tu’utu’uga i le aso 31 o Ianuari 2020 E fa’aauau pea ona fa’ailoa atu i le upega tafa’ilagi a le Matagaluega o le Soifua Maloloina ma fa’asilasilaga fa’alauaitele faamatalaga o le mataitūina pea o le tulaga o le pipisi ai o lenei fa’amai. O tagata uma e faimalaga mai Saina mō Samoa, e tatau ona malōlō lelei i le atunu’u mulimuli e le’o a’afia i le siama (last port of entry free of 2019 novel coronavirus) i totonu o le 14 aso ma fa’atinoa siaki fa’afomai i le 3 aso a’o lumanai le aso e faimalaga mai ai i Samoa. Afai e taunu’u mai e lei mae’a le 14 aso e pei ona taua i le vaega 2&4, o le’a fa’atino loa aiaiga fa’asoifua maloloina mo le mataitūina o lenei siama ma e ono o’o atu ai i le toe fa’afoi i le atunuu na malaga mai ai pe’a fai e le’o se tagatānuu o Samoa. O tagata uma e faimalaga mai i va’a feoai i luga o le sami e fa’atunu’uina pea siaki masani fa’asoifua maloloina i le taimi e taunu’u mai ai a’o le’i fa’atagaina e taula i le uafu fa’avao malo i Samoa. Mō i latou e faimalaga ‘ese atu ma Samoa: E fautuaina malosi i latou o lo’o fuafua e malaga atu i Saina ma atunu’u ua fa’amaonia ua a’afia i le siama o le 2019 novel coronavirus ina ia tolopōina faigamalaga se’i vaganā ua talafeagai ma alagātatau. E tatau ona usitaia faiga fa’apuipuiga mō le saogalemu mai le a’afia i siama o fa’amai pipisi pe’a fai e le mafai ona tolopōina le faigamalaga. Ia silafia lelei auga ma foliga va’aia o le siama 2019 Novel Coronavirus e pei o le maualuga o le fiva, tale, tau lē au le mānava ma fa’afaigata ona mānava. Ua fa’amalosia nei siaki fa’afomai mo i latou uma e taunu’u mai valae va’alele ma uafu fa’avaō malo. O vaega uma e pei ona fa’ailoa atu ua fa’amalosia nei se’i vaganā vaega o lo’o fa’ailoa atu aso e aloaia ai. Mo nisi fa’amatalaga fa’afeso’otai Tagaloa Dr Robert Thomsen ile telefoni (685) 66503 / (685) 7676015 po’o le imeli: RobertT@health.gov.ws

