Laboratorios CERTOLAB del Estado de Mexico: El Mejor Servicio Medico Empresarial Hasta Tu Empresa

CERTOLAB se complace en brindar sus servicios médicos empresariales y examenes especializado para la salud laboral en las empresas en el Estado de México.

CIUDAD DE MEXICO, CDMX, MEXICO, December 27, 2019 / EINPresswire.com / -- Las empresas, al ser una fuente importante de empleo, requieren crear, fortalecer y sostener una cultura en prevención de riesgos laborales que proteja eficazmente su valioso capital humano y cumplir con el marco legal vigente, tal como lo señala la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Norma Oficial Mexicana de Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo-Funciones y Actividades.Dado que el capital humano es uno de los activos más importantes de las empresas, se ha vuelto necesario invertir en su bienestar para resguardar tanto su integridad física como psicológica. Por ello en CERTOLAB Laboratorios Estado de México , ponemos a su disposición nuestra gran experiencia en Salud Ocupacional y le ofrecemos nuestros servicios de operación médica dentro de las instalaciones de su empresa.Nuestro compromiso es ser un aliado que facilite el cumplimiento de las normas laborales vigentes y desarrolle estrategias que permitan el logro de objetivos de las empresas.Realizamos evaluaciones médicas con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo y determinar la existencia consecuencias en el estado de salud de los trabajadores. Incluyendo anamnesis, examen físico completo, análisis de pruebas clínicas y paraclínicas, estudios de laboratorio, imáneges diagnósticas por Rx y ultrasonido, electrocardiograma, audiometrías, espirometrías y su correlación entre ellos para emitir un diagnóstico y recomendaciones. Estas pueden ser evaluaciones de ingreso, periódicas, de retiro o de post-incapacidad. Con los exámenes médicos, practicados por médicos especialistas en Salud Ocupacional, se elabora una Historia Clínica Ocupacional en la cual se hace énfasis en el Riesgo de exposición Laboral (Químicos, Físicos, Biológicos, Ergonómicos, Mecánicos y Psicosociales), así como en la Seguridad e Higiene Industrial (Accidentes y enfermedades de trabajo y Personal Ocupacionalmente Expuesto a humos, polvos, etc.).-Examen Médico de Admisión-Jornadas Masivas de Admisión-Seguimiento de Pacientes-Exámenes Médicos Periódicos-Análisis clínicos-Diagnóstico Empresarial y Mapa de Salud-Exámenes Médicos personalizados por sector industria-Toma de muestra de laboratorio clínico-Exámenes médicos-Exámenes especiales POE´s-Campañas de salud-Espirometría-Consulta médica especializada-Radiología convencional-Audiometría con/sin cabina-Electrocardiograma con/sin interpretación-Ultrasonido-Evaluación optométrica-Ultrasonido pélvico-Ultrasonido abdominal-Mastografía-Telerradiografía de tórax-Serie radiológica lumbrosacra (AP y lateral)-Campimetría-Densitometría-Consulta psicológica-Pruebas de aptitudesUna prueba antidoping puede ser requerida antes de una contratación laboral, o realizada bajo algún motivo justificado, de ahí la importancia de priorizar un resultado negativo en ella.Una prueba antidoping es un examen químico que apoya en el procedimiento de detección, prevención y control de uso métodos y sustancias químicas, ya sean drogas ilegales o medicamentos controlados. Regularmente el termino antidoping es asociado el uso de sustancias prohibidas, por ello, también es llamado examen toxicológico, lo que hace referencias al muestreo que se le realiza a una persona para detectar su consumo.Diversas instituciones actualmente están recurriendo a este tipo de pruebas para asegurarse de no enlistar en su equipo a personas que tengan antecedentes o predisposición al consumo de drogas.Existen diferentes procedimientos que ayudan a efectuar si una persona consume o no sustancias tóxicas. La prueba antidoping por medio de diferentes muestreos sirve de apoyo en la detección del consumo y se ha catalogado como uno de los análisis más efectivos. Algunos de los más comunes en el campo de la medicina son los siguientes:Prueba antidoping de orina: Analiza y mide el consumo de sustancias que una persona ha ingerido recientemente, alrededor de tres a cinco días, esto debido a que la mayor parte de las drogas tiene un promedio de vida de 48 horas.El consumo de drogas se ha acrecentado en México alarmantemente, por lo cual realizamos programas para prevención y detección oportuna en Abuso de Drogas y Alcohol. Es por ello que nuestro Protocolo de Cadenas de Custodia apoya y asesora a las instituciones educativas e industrias en general para su detección oportuna y con ello evitar riesgos que signifiquen costosos eventos futuros como: baja productividad, accidentes, daños a los activos, rotación de personal.Para Industrias: Contamos con el programa global de empresa Integrado por prevención, detección y tratamiento oportuno.Toma y recolección de muestras con cadena de custodia en exámenes toxicológicos y de alcoholemia, esto se puede llevar a cabo en sus instalaciones o en nuestro laboratorio.Mediante este programa se pretende minimizar riesgos de accidentes, mejora de la productividad y conductas no deseables y de riesgo para Tu empresa.En CERTOLAB, nos encontramos comprometidos en brindarle a usted y a su empresa un apoyo total.Contamos con Unidades Móviles especializadas Certificadas mediante las cuales podrás recibir un servicio médico y de diagnostico INTEGRAL en las instalaciones de tu empresa, optimizando tiempos y costos.Las unidades móviles son fáciles de instalar, ofreciendo servicio las 24 horas los 365 días del año, con cobertura en todo el territorio nacional.Los equipos con los que cuentan las unidades cumplen con los mas altos estándares de calidad.¡Optimiza, Eficientiza, Ahorra y Gana y obtén resultados de calidad!Llevamos todos los servicios médicos y de diagnostico hasta Tu empresa en EdoméxAhorra tiempo, dinero. Disminuye tus primas de seguridad social. Elimina la perdida de horas hombre por traslados para sus exámenes de ingreso o periódicos.Contamos con unidades móviles para Rayos X, Ultrasonidos, Audiometrias con cabina insonorizada, Espirometrias, Consulta medica, Análisis clínicos, Electrocardiograma y mas. Todas nuestras unidades cuentan con la Certificacion ISO 9001:2008.Realización de estudios periódicos programados por la Empresa, según el riesgo laboral de cada trabajador y las normas a cubrir en materia de salud; ofrecemos de ser requerido una asesoría puntual en el diseño de los perfiles de estudios a realizar por área.Participación en Campañas de Salud, ofreciendo nuestros servicios de Diagnóstico como Check Ups, a precios preferenciales para los trabajadores de la Empresa, así como pláticas de prevención e informativas.Generación de Convenios de descuento permanentes para los trabajadores y sus familiares directos en nuestras sucursales, con lo que Laboratorio CERTOLAB reafirma su responsabilidad social, dando acceso a servicios de diagnóstico de calidad a precios justos a las familias.

