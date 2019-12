English Su hija de casi seis años quiere que le hornee un elaborado pastel o torta de cumpleaños en la forma de un castillo de cuento de hadas, con arcoíris, unicornios y una princesa para su fiesta. Encontró un video de decoración de pasteles en línea, pero necesita ingredientes que le hacen preguntarse si es seguro comerlos. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) quiere que usted conozca que algunas brillantinas o purpurinas y colorantes en polvo decorativos promocionados para su uso en alimentos pueden, de hecho, contener materiales que no deben ingerirse. Muchas brillantinas y colorantes en polvo decorativos están a la venta en internet, así como en tiendas de repostería y manualidades, con nombres tales como luster dust, disco dust, twinkle dust, sparkle dust, highlighter, shimmer powder, pearl dust, y petal dust (polvo lustre, polvo disco, polvo brillante, polvo centelleante, resaltador, resplandor, polvo aperlado y polvo de pétalo). Además, diversos videos instructivos en línea, blogs y artículos promueven el uso de estas brillantinas y colorantes en polvo para decorar alimentos como pasteles, magdalenas o mantecados y paletas de pastel o chupetines de bizcochuelo. Algunas brillantinas y colorantes en polvo son comestibles, y se elaboran específicamente para su uso en alimentos. Estos productos están hechos con ingredientes que pueden ser ingeridos con seguridad. Pero otros tal vez no. Cómo distinguir entre lo comestible y lo no comestible Hay algunas cosas fáciles que usted puede hacer para determinar qué es comestible y qué no: Lea detenidamente la etiqueta de cualquier producto decorativo que esté pensando utilizar en alimentos. Por ley, las empresas que producen brillantinas y colorantes en polvo comestibles tienen la obligación de incluir en la etiqueta una lista con los ingredientes.

Algunos ingredientes comunes en la brillantina o el colorante en polvo comestibles son azúcar, acacia (goma arábiga), maltodextrina, almidón de maíz y colorantes específicamente aprobados para su uso en alimentos, incluyendo pigmentos perlescentes hechos a base de mica y colores que cumplen con los requisitos de la ley federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (FD&C, por sus siglas en inglés), tales como el llamado azul FD&C núm. 1.

La mayoría de las brillantinas y colorantes en polvo comestibles también dicen “comestible” en la etiqueta. Si la etiqueta del producto sólo dice, “no tóxico” o “únicamente para propósitos decorativos”, y no incluye una lista de los ingredientes, no debe usarlo directamente en alimentos.

Si decide decorar un alimento con adornos que no son comestibles, asegúrese de quitarlos antes de servir y comer la comida. Hable con su repostero ¿Va a comprar en vez de hornear? Hable con su repostero sobre los tipos de productos decorativos que utiliza en sus productos horneados. ¿Están hechos con ingredientes totalmente comestibles? En caso de duda, pida ver las etiquetas de los productos decorativos para asegurarse de que sean comestibles, e infórmese sobre las brillantinas y los colorantes en polvo de venta en internet. Pídale al vendedor que le proporcione información del fabricante sobre los ingredientes antes de comprar. Una advertencia para los reposteros comerciales La FDA les recuerda a todos los reposteros comerciales que es su responsabilidad como fabricante de alimentos elaborar productos que cumplan con la ley federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, así como con los reglamentos de la dependencia correspondientes. Los fabricantes de alimentos que contienen ingredientes que no son inocuos están potencialmente sujetos a las medidas de cumplimiento de la FDA para mantener los productos inseguros fuera del mercado. Si tiene alguna pregunta específica sobre la situación de control de ingredientes de brillantinas y colorantes en polvo que se utiliza para la decoración de alimentos, escriba a la Oficina de Inocuidad de los Aditivos Alimentarios, a premarkt@fda.hhs.gov. Content current as of: 12/14/2018



