FRANCE, December 18, 2019 / EINPresswire.com / -- Il est le communicant qui sauverait votre image de n’importe quelle crise médiatique et digitale, fussiez vous coupable d’une faute qu’aucune circonstance atténuante n’adoucirait.On dit de lui qu’il est LE communicant de sa génération. La crise fait rêver, elle excite les étudiants du CELSA, affole les journalistes peu scrupuleux.La crise est aux communicants ce que la Comédie Française est aux Comédiens. Un exercice de Prestige. Il est la hantise des journalistes. Il est le cauchemar des directeurs de médias. Florian Silnicki dirige LaFrenchCom , une étoile de la communication de crise installée à Paris, une nouvelle fois désignée en 2019 comme l’une des meilleures agences de communication de crise de France.« Nous ne sommes pas les plus communicants de crise les plus intelligents de Paris. Nous sommes à la fois les plus travailleurs et les plus sincères dans La Défense médiatique de nos clients qui ont toujours à affronter une violente expérience de la Justice qui déploie désormais une communication décomplexée et diffuse à outrance des éléments à charge contre nos clients sans qu’eux même ou leurs avocats n’y aient encore eu accès au mépris du plus élémentaire secret de l’instruction ou de la présomption d’innocence. » affirme Florian Silnicki.LaFrenchCom fournit une qualité de travail exceptionnelle en communication de crise en termes de disponibilité, d’expertise, de capacité à interagir avec les avocats, pour protéger l’image de ses clients en toutes circonstances.L’agence spécialisée dans la communication sous contrainte judiciaire possède une grande expérience des dossiers complexes de crise. Il est régulièrement sollicité par de grandes entreprises pour intervenir dans les dossiers les plus emblématiques d’image et de réputation. Florian Silnicki compte parmi les figures médiatiques de référence du marché de la communication de crise en France. Son équipe est très appréciée pour son excellente capacité à simplifier les sujets complexes et à fournir des conseils pratiques.L’équipe est impliquée dans la plupart des grands dossiers du marché de la communication de crise, souvent aux côtés des grandes entreprises lors des grands procès. Les clients de LaFrenchCom disent de Florian Silnicki, à la tête de l’activité, qu’il est une « Star » du marché, dont les conseils stratégiques sont mesurés et assurent toujours la préservation des intérêts du client.Son équipe a la capacité reconnue d’entrer à la vitesse d’un TGV dans les dossiers et comprend parfaitement les enjeux et les objectifs de ses clients ayant à traverser une crise. Elle fournit un niveau de prestation d’excellence, et démontre systématiquement une connaissance intime des principaux intervenants médiatiques.LaFrenchCom conseille de grandes entreprises, des personnalités publiques et politiques, des chefs d’entreprises, de grands fonds d’investissement, dans le traitement de dossiers comptant parmi les plus importants du marché.Le parcours de Florian SilnickiFlorian Silnicki avait la stratégie et la communication pour passion, il a fait de l’influence son métier. Florian Silnicki est un conseiller en communication français. Il est le fondateur de l’agence de communication de crise LaFrenchCom.Les journalistes et les médias comme interlocuteur quotidien…Son parcours résumé ? Il a été collaborateur parlementaire à l’Assemblée nationale, conseiller de plusieurs personnalités politiques françaises et consultant en communication de crise pour plusieurs groupes internationaux de conseil.Par ailleurs, Florian Silnicki intervient aujourd’hui dans plusieurs master de communication institutionnelle au sein de grandes écoles parisiennes de communication et donne régulièrement des conférences sur les sujets liés aux stratégies offensives et défensives de communication sur les réseaux sociaux.Le quotidien de Florian Silnicki ? Imposer la VÉRITÉ de ses clients dans les médias et sur internet.Il n’existe selon Florian Silnicki, jamais plusieurs versions de l’histoire. Ses clients n’ont pas de « version ». Ils ont une vérité à défendre. Parfois, plusieurs angles de vue s’opposent. Ses clients viennent chercher chez lui sa capacité à imposer leur angle de vue et leur opinion.Il se définit comme un bouclier médiatique et digital pour ses clientsdont il ne souhaite pas dévoiler la liste mais dont les médias se font régulièrement l’écho.Ses clients ? Des hommes et des femmes qui font l’objet d’attaques sur internet ou dans la presse et des hommes et des femmes qui souhaitent faire entendre leur point de vue face à ceux des concurrents.



