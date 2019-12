An tEolas is Déanaí maidir le hobair an Tascfhórsa Mairteola

Reáchtáladh an chéad chruinniú de chuid an Tascfhórsa Mairteola an 3 Nollaig. Foilseofar miontuairiscí agus tuairiscí chun dáta ón gcruinniú sin ar láithreán gréasáin an DAFM Dé Céadaoin an 18 Nollaig: https://www.agriculture.gov.ie/farmingsectors/beef/beeftaskforce/ Reáchtálfar an chéad chruinniú eile de chuid an Tascfhórsa Mairteola an 9 Eanáir 2020. Tá cuireadh tugtha do mhiondíoltóirí as Éireann agus do mhiondíoltóirí as an Ríocht Aontaithe a bheith páirteach ann agus treochtaí agus riachtanais an mhargaidh a phlé, go háirithe maidir leis na critéir bónais in-spec don Chóras Íocaíochta Caighdeáin atá i bhfeidhm in earnáil mairteola na hÉireann faoi láthair. Mar chuid den Chomhaontú i ndáil leis an Earnáil Mairteola i mí Mheán Fómhair, choimisiúnaigh an DAFM staidéar comhairleoireachta maidir leis na critéir bónais in-spec seo. CRÍOCH Date Released: 17 December 2019

Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.