Các nhà đầu tư tại Việt Nam đang tìm đến Thổ Nhĩ Kỳ như một bước đệm để thực hiện giấc mơ định cư tại Hoa Kỳ

HO CHI MINH CITY, NEW YORK, VIETNAM, December 6, 2019 / EINPresswire.com / -- Những nhà đầu tư Việt Nam đang biết được rằng Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp một lộ trình ngắn và đơn giản để sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ. Davies & Associates (D & A) - Công ty luật có trụ sở tại New York có kinh nghiệm lâu năm và đang hỗ trợ số lượng lớn khách hàng có nhu cầu sở hữu quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ như một cách hiệu quả để các nhà đầu tư Việt Nam cũng như các quốc gia khác có cơ hội định cư tại Hoa Kỳ.Theo thường lệ, các khách hàng Việt Nam của D&A đã chuyển đến Hoa Kỳ theo Chương trình thị thực đầu tư định cư EB-5. Điều này đòi hỏi một khoản đầu tư 500.000 USD và đây là một trong những con đường nhanh nhất để được cấp Thẻ xanh định cư tại Hoa Kỳ. EB-5 luôn dành được sự quan tâm và chú trọng mạnh mẽ ở Việt Nam. Tuy nhiên, kể từ tháng 5 năm 2018, nhu cầu này đã vượt mức với số lượng hồ sơ tăng đáng kể, sau đó đã bị giới hạn chỉ cấp 700 thị thực cho mỗi quốc gia mỗi năm.Các ứng viên EB-5 từ Việt Nam hiện phải đối mặt với một danh sách đợi khoảng 7 năm. Và kể từ tháng 11, khoản đầu tư tối thiểu yêu cầu cho thị thực EB-5 Thẻ xanh đã tăng đáng kể lên con số 900.000 USDChi phí gia tăng và thời gian chờ đợi lâu hơn đã khiến nhà đầu tư Việt Nam tìm đến thị thực E-2 như một phương pháp thay thế thay thế. Thị thực E-2 cho phép một người chuyển đến Hoa Kỳ để sở hữu và điều hành một doanh nghiệp. Vợ/chồng của ứng viên có thể nộp hồ sơ xin việc một cách hợp pháp.Tuy nhiên, công dân Việt Nam không đủ điều kiện nhận Visa E-2, loại Visa E-2 vốn chỉ dành cho công dân một số quốc gia có ký hiệp định với Hoa Kỳ.Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia đủ điều kiện cho thị thực E-2 và cung cấp một lộ trình nhanh chóng và hiệu quả về nhập cư. Khi lần đã trở thành công dân Thổ Nhĩ Kỳ, khách hàng Việt Nam có thể chuyển đến Hoa Kỳ trong vòng một năm. Thổ Nhĩ Kỳ không phải là lựa chọn duy nhất mà cả Grenada và Montenegro cũng cung cấp các chương trình tương tự, nhưng tại thị trường Việt Nam thì Thổ Nhĩ Kỳ đang được biết đến rộng rãi nhất.Quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có thể có được trong vòng 6 tháng bằng cách đầu tư 250.000 USD vào bất động sản hoặc 500.000 USD tiền gửi vào một ngân hàng được phép tại Thổ Nhĩ Kỳ trong ba năm. Sau khi có hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ có thể nộp đơn xin Thị thực E-2.Mark Davies, Chủ tịch tập đoàn toàn cầu của Davies & Associates, người đang có chuyến thăm mở rộng tới thị trường Việt Nam để gặp gỡ khách hàng, cho biết: “Để điều hành một doanh nghiệp ở Mỹ bằng Thị thực E-2 là bước đệm tốt nhất để có được Thẻ xanh. Nếu một doanh nghiệp vừa và nhỏ trở nên đủ lớn, có thể chuyển sang Thẻ xanh thông qua chương trình EB-5”.“Chúng tôi đang nhận được hơn 30 câu hỏi mỗi tuần từ các nhà đầu tư Việt Nam quan tâm đến thị thực E-2 và Davies & Associates hiện đã thành lập một văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh và bổ nhiệm nhân viên Việt Nam để đáp ứng nhu cầu tăng vọt đó” ông Davies tiếp tục. Chúng tôi đã có thể kết nối khách hàng của mình với các cơ hội kinh doanh tại Hoa Kỳ. “Điều hành nail salon ở Hoa Kỳ đặc biệt phổ biến với các khách hàng E-2 tạiViệt Nam của chúng tôi.”Ngoài các văn phòng mới tại toà nhà tài chính Bitexco uy tín tại Thành phố Hồ Chí Minh, Davies & Associates còn có nhóm luật sư ở Istanbul để giúp khách hàng lấy quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ một cách nhanh chóng và một nhóm luật sư thị thực E-2 lớn trải khắp Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ khách hàng đối với chương trình Thị thực E-2Davies & Associates, LLC (D & A) đang dẫn đầu với các chương trình thị thực đầu tư và nhập cư thông qua đầu tư với đổi ngũ nhân viên trải rộng khắp Châu Á và khắp thế giới với chuyên gia trong E-2, EB-5 cũng như các vấn đề liên quan đến thành lập doanh nghiệp, hoạt động thuế liên quan giúp khách hàng nhanh chóng bắt nhịp với hệ thống pháp luật mới tại Hoa Kỳ cũng như nhưng quốc gia khác.



