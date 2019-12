Ferrari N.V.: informativa periodica sull’acquisto di azioni proprie

/EIN News/ -- Maranello (Italia), 2 dicembre 2019 – Ferrari N.V. (“Ferrari” o la “Società”) (NYSE/MTA: RACE) annuncia, nell’ambito della terza tranche del programma di acquisto di azioni proprie annunciata in data 14 novembre 2019 (“Terza Tranche”), di avere acquistato sul Mercato Telematico Azionario (MTA) le ulteriori azioni ordinarie sotto riportate su base giornaliera, in forma aggregata:







Data

(gg/mm/aaaa)







Mercato







Numero azioni ordinarie acquistate



Prezzo medio unitario

ante- commissioni







Controvalore ante- commissioni



(euro)*

25/11/2019 MTA 7.526 151,4222 1.139.603,40 26/11/2019 MTA 4.872 152,8057 744.469,45 27/11/2019 MTA 7.078 155,0828 1.097.676,05 28/11/2019 MTA 10.281 153,6988 1.580.177,85 29/11/2019 MTA 9.042 153,7142 1.389.884,00



Totale







- 38.799 153,4011 5.951.810,75

Dall’annuncio della Terza Tranche del programma di acquisto di azioni proprie del 14 novembre 2019 fino al 29 novembre 2019 il corrispettivo totale investito è stato 15.727.347,99 Euro per n. 104.022 azioni ordinarie acquistate sul MTA risultanti in n. 8.501.629 azioni proprie ordinarie complessivamente detenute dalla Società al 29 novembre 2019. Alla stessa data la Società deteneva il 3,30% del capitale sociale totale emesso includendo le azioni ordinarie e le azioni speciali e al netto delle azioni assegnate ai sensi del piano di incentivazione azionaria della Società.

Il prospetto riassuntivo delle operazioni effettuate nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, unitamente ai dettagli delle citate transazioni, sono disponibili sul sito internet corporate di Ferrari nella sezione Programmi di Acquisto di Azioni Proprie ( http://corporate.ferrari.com/it/investors/azionisti/programmi-di-acquisto-di-azioni-proprie ).

