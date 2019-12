Torino Capital anuncia la inclusión a la firma de Rodrigo Espirito Santo como Director Gerente y Jefe de Ventas

NEW YORK CITY, NY, UNITED STATES, December 30, 2019 /EINPresswire.com/ -- Torino Capital anuncia la inclusión de Rodrigo Espirito Santo a su equipo para este trimestre de 2019 como Director Gerente y Jefe de Ventas.

Durante 25 años, Rodrigo ha proporcionado valiosos conocimientos y perspectivas a los inversionistas en los mercados emergentes de renta fija, Forex, tasas locales, derivados, productos estructurados y espacio alternativo.

Rodrigo ha desarrollado durante su carrera exitosos negocios de distribución de ingresos fijos en mercados emergentes para actores del mercado como Paribas, UBS, Commerzbank y Credit Agricole. También fue responsable de ejecutar el desarrollo clave de Santander LatAm FX y de los mercados locales antes de unirse a BBVA, donde se desempeñó como Director y Jefe de Ventas.

Además de tener un MBA de Colombia Business School y una Licenciatura en Economía y Negocios de Lafayette College, habla portugués y español con fluidez.

Su amplia experiencia en mercados emergentes será de gran valor nuestros clientes y ayudará a fortalecer los intereses comerciales de Torino en la región.

Brasil es uno de los países sudamericanos emergentes con mayor Producto Interno Bruto (PIB) de la región y con una gran diversificación en sus exportaciones, que viene recuperándose de la crisis económica del 2015-2016, con un crecimiento de alrededor del 1,1% para los años 2017 y 2018. El Fondo Monetario Internacional pronostica que la economía brasileña crecerá a un ritmo del 0,9%, 2% y 2,3% para los años 2019, 2020 y 2021, respectivamente.

Por su parte, el país brasileño ha generado confianza y ha establecido una política monetaria acomodaticia al crecimiento económico del país, con una tasa de inflación que se mantiene baja y se pronostica que se ubique por debajo de la meta planteada por el Banco Central del 4,5% para el cierre del año. En relación al déficit fiscal, el gobierno se encuentra en un proceso de reformas para reducir el gasto, el cual se ha visto a la baja para lo que va en el año en curso.

El crecimiento del país se puede evidenciar también en el crecimiento que ha reflejado el índice de Bovespa para el 2019, del 25% aproximado en lo que va del año, siendo un buen indicativo para cotizar en la bolsa del país, específicamente en aquellos instrumentos que generen un rendimiento mayor a la tasa de Selic. Cabe destacar que, esta tasa de interés básica se ha venido ajustando a la baja por parte del Banco Central, esto permitirá reducir los costos de los préstamos, y con ello, estimular el consumo y la apertura del sector externo, estimulando la economía brasileña para los próximos años.

Por otra parte, los sectores económicos se pronostican que crezcan para el año 2020, 3% en el caso del sector de la agricultura, según la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil y en un 2,30% el sector industrial, según FOCUS. En el caso del sector petrolero, se espera que con las licitaciones sobre la cesión de petróleo y gas se generen mayores recaudaciones por parte del gobierno.

