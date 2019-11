DE GROOTSTE WAPENHANDEL VAN NEDERLAND VOEGT SHADOW TACTICAL GEAR AAN HET ASSORTIMENT TOE

Daarbij viel het oog op Shadow Tactical Gear, waarbij de kwaliteit van de producten aansluit op de hoge standaard die we onze klanten willen bieden.” — Peter Dunnink

STAPHORST, NEDERLAND, November 11, 2019 / EINPresswire.com / -- Als oudste en grootste wapenhandel van Nederland presenteert Krale met trots de laatste toevoeging aan het assortiment; Shadow Tactical Gear , het grootste merk in professionele militaire en voor overheidsdiensten geschikte tactische producten in Canada.Binnen een jaar nadat Krale besloot om tactische producten aan het assortiment toe te voegen, heeft het bedrijf een grote groei gezien in de verkoop van deze producten, zowel op professioneel vlak als op de consumentenmarkt binnen de airsoft.“We waren op zoek naar een tactisch merk dat een brede lijn producten levert, niet alleen kleding, maar ook accessoires. Daarbij viel het oog op Shadow Tactical Gear, waarbij de kwaliteit van de producten aansluit op de hoge standaard die we onze klanten willen bieden. Onze klanten zijn veelal professionals die hoge eisen stellen aan de producten.” aldus Peter Dunnink, Airsoft Store manager bij Krale.Shadow Tactical Gear is vanaf 11-11-2019 beschikbaar bij Krale, samen met de huidige lijn van andere topmerken op tactisch gebied.Over Krale:Krale is opgericht in 1900 als munitiefabrikant en wapenhandel en is uitgegroeid tot de grootste professionele en meest breed georiënteerde wapenhandel van Nederland met een showroom van 1400 m².Over Shadow Tactical Gear:Shadow Tactical Gear, gemaakt door The Requirements Group (TRG) B.V., is een bekend elitemerk van tactische producten in Canada waarvan de Europese distributie vanaf heden vanuit Nederland plaatsvindt. De producten van Shadow Tactical Gear worden wereldwijd gebruikt door defensie en overheidsdiensten.



