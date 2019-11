Le Conseil canadien pour les partenariats public-privé annonce les gagnants 2019 des Prix nationaux pour l’innovation et l’excellence en P3

Des projets réalisés dans les Territoires du Nord-Ouest, au Québec, en Alberta et en Ontario seront récompensés lors de la conférence P3 2019 qui se tient à Toronto le 18 novembre

TORONTO, Nov. 04, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une route toutes saisons vitale reliant des collectivités éloignées dans le Nord du Canada et des archives de pointe protégeant les trésors patrimoniaux et culturels du Canada font partie des cinq gagnants des Prix nationaux 2019 pour l'innovation et l'excellence en partenariats public-privé.

Présentés par le Conseil canadien pour les partenariats public-privé (CCPPP) depuis 1998, les prix prestigieux seront décernés lors de la 27e conférence du CCPPP qui se déroule le lundi 18 novembre à Toronto au Sheraton Centre Toronto Hotel.

Les cinq projets d’infrastructure, réalisés dans les Territoires du Nord-Ouest, au Québec, en Alberta et en Ontario, illustrent la diversité des projets dans l’ensemble du pays recourant aux P3 pour créer une infrastructure innovante qui répond le mieux aux besoins économiques et sociaux des Canadiens.

« Félicitations aux cinq gagnants des Prix nationaux pour l’innovation et l’excellence en partenariats public-privé de cette année », a dit Mark Romoff, président-directeur général du CCPPP.

« Le 30e anniversaire du recours aux P3 au Canada et la marque des 285 projets en activité ou en cours de construction arrivent à grands pas. Voilà pourquoi il est tellement stimulant de voir qu’il existe encore de nouvelles façons dont les secteurs public et privé et les collectivités autochtones peuvent collaborer pour trouver des approches innovantes et durables afin de concevoir, de financer et d’entretenir l’infrastructure publique qui offre les meilleurs résultats aux Canadiens », a-t-il souligné.

« Une recherche indépendante a montré que les P3 créent des emplois, stimulent la croissance économique et améliorent la productivité. C’est la raison pour laquelle le modèle P3 « conçu au Canada » continue d’être respecté et reproduit à l’échelle internationale. »

Cette année, les Prix nationaux pour l’innovation et l’excellence en partenariats public-privé sont appuyés par le commanditaire Or PricewaterhouseCoopers LLP et par les commanditaires Argent McCarthy Tétrault LLP, Stonebridge Financial Corp., Davies et INTECH Risk Management.

« Nous avons reçu plus de candidatures que par le passé cette année, rendant la tâche très difficile à nos bénévoles chargés de les évaluer », a indiqué Cliff Inskip, président du comité des prix et président de Polar Star Advisory Services Inc. « Les cinq projets retenus sont très variés, mais ils ont tous en commun les aspects suivants : un esprit d’équipe formidable, l’ingéniosité, la persévérance et le désir de vraiment réaliser une infrastructure de pointe qui améliore la vie des Canadiens. »

Gagnants du prix Or

Projet du Pont international Gordie-Howe (catégorie Financement de projets) : Ce passage international – qui sera le pont à haubans le plus long en Amérique du Nord et la première grande voie commerciale à être construite entre les États-Unis et le Canada en quatre décennies – représente l’un des récents financements privés les plus importants d’un PPP au Canada, lequel totalise 5,7 milliards de dollars canadiens. Selon le comité des prix, l’aspect binational et prestigieux de ce projet a contribué à poser d’« intéressants défis » pour l’équipe qui a dû travailler avec les codes, les règlements, les normes, les systèmes fiscaux et les devises de deux pays, et composer avec les questions environnementales et la sécurité frontalière des deux nations. Le projet comme tel était énorme et complexe du point de vue technique puisque la travée du pont sera très longue, il faut prévoir une dérivation autoroutière et le pont comporte deux ports d’entrée. L’ensemble de mesures de sécurité step-up step-down offertes aux prêteurs est unique, et le projet est le premier PPP canadien à utiliser un cadre de gestion du risque non traditionnel pour les transactions sur devises dans le but d’équilibrer les fluctuations du taux de change, ce qui crée un précédent pour les futures opérations transfrontalières.

L’Autorité du pont Windsor-Détroit et Bridging North-America sont les partenaires qui participent au projet du Pont international Gordie-Howe.

Route toutes saisons de la région des Tłı̨chǫ (prix de la catégorie Développement de projets) : Cette route en gravier de 97 kilomètres, praticable en toute saison et assurant un lien permanent entre la communauté éloignée de Whatì et les communautés voisines des Territoires du Nord-Ouest, représente l’un des premiers P3 en Amérique du Nord où un gouvernement autochtone possède une part en capitaux propres dans le projet. « L’initiative présentera des avantages considérables pour la communauté autochtone tout au long de la construction et de l’exploitation du projet », souligne le comité des prix. Elle se distingue également par la méthode unique qui sera employée pour gérer les risques à long terme relativement au changement climatique, phénomène qui se déroule à une vitesse sans précédent dans le Nord. Pour parer à ce problème, le gouvernement ténois a travaillé avec ses conseillers et un spécialiste du climat pour élaborer un « plan sur mesure de partage des risques associés au changement climatique » à l’aide d’une technologie de modélisation avant-gardiste, afin de permettre aux partenaires d’établir plus efficacement le prix de leur exposition potentielle à ce risque pendant l’exploitation et l’entretien à long terme d’une route construite au-dessus du pergélisol. Ce modèle de partage des risques associés au changement climatique pourrait servir dans le cadre d’autres projets menés ailleurs dans le monde. Selon le gouvernement ténois, le coût total lié à l’utilisation du modèle de P3 sur une période de 28 ans soutient la comparaison avec un modèle traditionnel d’approvisionnement conception-soumission-construction.

Les partenaires du projet de route toutes saisons de la région des Tłı̨chǫ sont le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et North Star Infrastructure GP.

Gagnants du prix Argent

Projet Gatineau 2 de Bibliothèque et Archives Canada (prix du développement de projet) : Situé à côté du Centre de préservation primé à Gatineau, au Québec, qui fera lui aussi l’objet d’améliorations dans le cadre de ce projet, ce nouvel immeuble de prestige représentera un complément idéal. Il s’agira de la première installation à « bilan de carbone neutre » consacrée à la préservation archivistique dans les Amériques et du tout premier bâtiment fédéral construit selon les exigences de la Stratégie pour un gouvernement vert du Canada. Il s’agira également de la plus importante installation de préservation munie d’un système automatisé d’entreposage et de recherche d’archives dans le monde. Dans l’ensemble, le projet permettra non seulement à Bibliothèque et Archives Canada de veiller à ce que les précieuses collections nationales du Canada soient gardées dans des conditions de préservation optimales, mais il établira aussi une norme mondiale, à l’instar de son Centre de préservation existant, qui fait souvent l’envie d’autres institutions de conservation de la mémoire au pays et à l’étranger.

Les partenaires ayant contribué au projet Gatineau 2 de Bibliothèque et Archives Canada sont Bibliothèque et Archives Canada et Plenary Properties Gatineau.

Le nouveau Palais de justice de Toronto (catégorie Développement de projets) : La construction du premier palais de justice de plusieurs étages en Ontario est en cours dans le centre-ville de Toronto. Cet édifice regroupera six emplacements de palais de justice pénaux de la Cour de justice de l’Ontario dans un bâtiment moderne et accessible. Selon le comité des prix, le projet PPP, dont les économies de coût sont estimées à 228,7 millions de dollars comparativement au modèle plus traditionnel d’approvisionnement, « se distingue par ses éléments de conception et par l’important processus de consultations avec les intervenants, lesquels ont pour but d’améliorer l’accès à la justice, d’augmenter l’efficacité opérationnelle et de commémorer les riches valeurs culturelles et patrimoniales du site ». Avec ses 63 salles d’audience et ses 10 salles de conférence, l’édifice de 17 étages comprendra des dispositifs de sécurité améliorés, intégrés dans l’ensemble de la conception du palais de justice, et abritera le premier centre d’apprentissage autochtone dans un palais de justice de l’Ontario.

Le ministère du Procureur général de l’Ontario, Infrastructure Ontario et EllisDon Infrastructure (avec Renzo Piano Building Workshop et NORR Architects & Engineers Limited) sont les partenaires du projet de nouveau Palais de justice de Toronto.

Installation de stationnement et de transit pour autobus Stoney CNG (Prix de l’infrastructure) : Cette installation gigantesque située près de l’aéroport international de Calgary peut contenir plus de 500 autobus standards de 12 mètres et constitue le plus vaste complexe intérieur de ravitaillement en gaz naturel comprimé pour autobus en Amérique du Nord et l’un des plus importants dans le monde. De surcroît, non seulement les autobus fonctionnent avec une technologie qui réduit les gaz à effet de serre, mais cette « installation modèle » est également un « exemple impressionnant d’une infrastructure construite et conçue pour tenir compte de la durabilité », a indiqué le comité, soulignant sa conception de ventilation descendante innovante qui élimine les contaminants atmosphériques de façon sécuritaire et efficace, ainsi que son système de collecte des eaux de pluie pour son système de nettoyage des autobus. Les économies de coûts estimées du projet P3 s’élèvent à 34,7 %, soit 162,6 millions de dollars comparativement au modèle d’approvisionnement traditionnel.

Les partenaires ayant participé au projet relatif à l’installation de stationnement et de transit pour autobus Stoney CNG sont la Ville de Calgary et Plenary Infrastructure Calgary (Plenary/PCL/JCI).

La conférence annuelle du CCPPP est l’événement mondial par excellence dans le domaine des partenariats public-privé, attirant quelque 1 200 dirigeants de haut niveau des secteurs public et privé à l’échelle du Canada et à l’étranger en offrant des occasions incomparables en matière de réseautage et de développement des entreprises. Les médias sont invités à s’inscrire à l’avance à p3-2019.ca.

À propos du Conseil canadien pour les partenariats public-privé

Fondé en 1993, le CCPPP est un organisme national non partisan et sans but lucratif qui regroupe des membres des secteurs public et privé. Sa mission est de collaborer avec tous les ordres de gouvernement et toutes les communautés autochtones pour adopter des méthodes intelligentes et novatrices de développer l’infrastructure publique et de fournir des services, afin d’obtenir les meilleurs résultats pour les Canadiens. Le CCPPP préconise des politiques publiques fondées sur des données probantes et favorables aux P3, facilite l’adoption de pratiques exemplaires internationales et informe les intervenants et le public concernant les avantages économiques et sociaux des partenariats public-privé.

Jennifer Robinson The Canadian Council for Public-Private Partnerships (CCPPP) 416.861.0605 ext. 210 jrobinson@pppcouncil.ca Chris Allicock Amberlight Productions Inc. 416.694.3131 chris@amberlight.ca

