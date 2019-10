Preasráiteas maidir le cead a bheith faighte ag monarchana mairteola breise a bheith ag onnmhairiú chun na Síne

I dtaca le preasráiteas an 21 Deireadh Fómhair ar mhonarchana mairteola nua a cheadú le bheith ag onnmhairiú chun na Síne, tá ríméad ar an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed TD a dheimhniú go bhfuil na foirmeáltachtaí ar fad curtha i gcrích anois agus tá 14 monarchan mairteola breise (chomh maith le dhá fhuarstóras) luaite ar láithreán gréasáin an GACC (Údarás Ginearálta Custam na Síne), a chiallaíonn go bhfuil cead tugtha anois dóibh tús a chur le trádáil leis na monarchana seo: féach an liosta atá faoi iamh. CRÍOCH Bi-lingual GACC list (pdf 53Kb) Date Released: 31 October 2019

