FRANKFURT, GERMANY, November 8, 2019 /EINPresswire.com/ -- Es ist der Aufmerksamkeit von Jubilee Ace bekanntgeworden, dasseinkürzlicherschienenerArtikel auf einer Website namens Crypto Monday erschienenist, der grundloseAnschuldigungengegen das Unternehmenvorbringt, das Handels-Bots benutzt, um unsereKundenzubetrügen. Jubilee Ace möchtediesegrundloseAnschuldigung, wiesie der Autor des Artikels Ilia Nikolaev geschrieben hat, scharfverurteilen, da es eineAbsichtist, die Stabilität in der Kryptowährungsindustriezustören. Die Gesellschaft weisterneutdaraufhin, dass das von der Gesellschaft entwickelte AQUA-Handels- und Arbitragesystemecht und authentischist. Das Unternehmeniststolz auf die sichere, sichere und zuverlässige AQUA-Plattform, die unserenNutzern profitable Arbitrage- und Handelsmöglichkeitenbietet.

Eine schnelleSuchebei Google würdeergeben, dass Herr Ilia Nikolaev einerussischeoderosteuropäischeEthnieist. Das wirft den Verdacht auf, da erkeine Online-Präsenz hat und sehrwohleinefiktive Person sein könnte, deren Name an den Artikelangehängtist, nur um den Namen des Jubiläums-Asses zuschmieren. Darüberhinauskönnte Nikolaev von den Konkurrenten von Jubilee Ace beauftragtworden sein, Berichtezuveröffentlichen, die den Ruf des Unternehmensdiskreditieren und diffamieren.

Das Managementteam des Unternehmens hat bestätigt, dasskeineUnternehmenoderPersonenzuvorversuchthaben, mehrüber das Geschäftsmodelloder das AQUA-System zuerfahren. Dies zeigt, dass der Autor des Artikelsunbegründete und fiktiveAnschuldigungengegen das Unternehmenerhoben hat, ohnezuversuchen, mehrüber das Jubiläums-Ass alsUnternehmenzu verstehen. In bestimmtenRechtsordnungensind die Handlungen von Herrn Nikolaev diffamierend und/oderschlank, was sichsehrnachteilig auf die gesamteKryptowährungsindustrieauswirkt. Auch der Inhalt der Berichte von Herrn Nikolaev istsehrfragwürdig. In seinemlangenArtikelerwähnt und erklärt Herr Nikolaev nurKonzepte, die erzurDiskussiongestellt hat und die ernichteingehenderläutern und erläuternkonnte, um seine Anschuldigungen, dass Jubilee Ace einBetrug sei, auszuarbeiten und zuerläutern. Das isteindeutlichesZeichenfüreinenVerleumdungsjob.

Wiedereinmalmöchte Jubilee Ace unserenNutzern und Kundenversichern, dass das AQUA-System sicher, zuverlässig und authentischist, da sich das Unternehmenverpflichtet hat, unsereNutzernachbestenKräftenzubedienen.

Pressekontakt:

Herrenhaus Greenwood

Jubiläums-Ass

press@jubileeace.com

