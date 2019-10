Unidades Médicas Móviles de Laboratorio CERTOLAB: Para un Mejor Servicio Hasta Tu Empresa

CERTOLAB Unidad Medica Movil: Interior Certolab Unidades Medicas Moviles Certolab Servicios Medicos Empresas - Nuestros Clientes

Laboratorio CERTOLAB se complace en brindar sus unidades médicas móviles y outsourcing médico especializado para la salud laboral en las empresas en México.

CIUDAD DE MEXICO, CDMX, MEXICO, October 26, 2019 / EINPresswire.com / -- Ponemos a su consideración los servicios más completos de salud ocupacional como es el servicio médico inplant (outsourcing medico) y diagnóstico oportuno para la prevención y tratamiento de padecimientos que se pudieran encontrar entre sus trabajadores, de acuerdo a su actividad laboral, estilo de vida y condición propia de su edad o sexo.¿Por qué elegir CERTOLAB para sus trabajadores? CERTOLAB Servicios Medicos para Empresas cuenta con personal altamente calificado y Certificado – rige por estándares de profesionalismo, ética y calidad, el cual cuenta con capacitación y actualización constante, para el cumplimiento preciso y puntual de la normatividad.Obteniendo así, una gran experiencia y sentido de Responsabilidad social, lo que nos permite cumplir con nuestra misión de brindar al paciente, en un espacio de alta calidad y calidez humana, una “Experiencia de Salud Extraordinaria”.Nuestro equipo de trabajo, está conformada por Químicos Bacteriólogos Parasitólogos, Médicos especialistas en medicina del trabajo certificados, Ginecólogos, Internistas, Cardiólogos, Neurólogos, Neumólogos, Radiólogos incluso con Sub Especialidad, lo que brinda una mayor certeza, veracidad y confianza en nuestros servicios, así como una garantía en los resultados.Todos nuestros análisis y estudios, están realizados bajo las normas mexicanas vigentes. Como Centro de Diagnóstico Clínico y Radiológico cumplimos cabalmente con las normas, NORM-064-SSA1-1993, NOM-208-SSA1-2002, NOM-229-SSA1-2002, NOM-007- SSA3-2011, así como las específicas aplicables para cada proceso, entre otras.La importancia de ofrecer un buen resultado y la importancia de estos para el futuro tratamiento del paciente, nos lleva a contar con empresas de Aseguramiento de la calidad como PACAL, quien se asegura que todos nuestros procesos estén bajo los lineamientos requeridos, que nuestros equipos sean calibrados diariamente, así como de la utilización de reactivos certificados internacionalmente.​Las muestras obtenidas, son almacenadas en condiciones óptimas por un periodo aproximado de 72 horas, para que de ser necesario se realice otra verificación corriendo las pruebas nuevamente.Es importante mencionar que nuestro personal cuenta con los más altos estándares de capacitación profesionalismo ética y calidad, por lo que es prudente señalar, que el equipo de trabajo lo conforman QUÍMICOS BACTERIOLOGOS PARASITOLOGOS, MÉDICOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA DEL TRABAJO, CERTIFICADOS POR COUNCIL FOR ACCREDITATION IN OCCUPATIONAL HEARING CONSERVATION (CAOHC) y la NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (NIOSH)., GINECOLOGOS, INTERNISTAS, CARDIÓLOGOS, NEURÓLOGOS, NEUMÓLOGOS, RADIÓLOGOS INCLUSO CON SUB ESPECIALIDAD, lo cual nos da mayor certeza, veracidad y confianza en nuestros servicios así como en los resultados, todos nuestros análisis son realizados bajo las normas mexicanas vigentes y como centro de diagnóstico clínico y radiológico cumplimos cabalmente con las NOM-064-SSA1-1993, NOM-208-SSA1-2002, NOM-229-SSA1-2002, NOM-007-SSA3-2011, entre otras, además de las normas específicas aplicables para cada proceso. Como profesionales en la salud ocupacional nuestra empresa cuenta con acreditación 75/10 ante la EMA y sistema de gestión de calidad CERTIFICADO OC-0176/18 bajo la norma NMX-CC-9001-IMNC-2015, ISO 9001:201. Somos conscientes de la importancia de ofrecer un buen resultado y de la relevancia de estos para el futuro tratamiento del paciente; por lo que todos nuestros estudios son realizados bajo las Normas Mexicanas vigentes, además son procesados hasta 3 veces por distintos métodos de evaluación, en caso de requerir su verificación; contamos con Control de Calidad PACAL además de que todos nuestros equipos son calibrados diariamente y utilizamos reactivos certificados internacionalmente y con la más alta calidad, cabe mencionar que las muestras son almacenadas en condiciones óptimas un promedio de 72 hrs para que de ser necesario otra verificación se corran nuevamente. Para el caso de nuestros servicios de diagnóstico en imagen, la empresa cuenta con más de 10 años de experiencia, utilizando equipos de las mejores marcas a nivel mundial como SIEMENS, LG, PHILIPS, con una alta calidad y de la mejor tecnología, que cuentan con certificaciones internacionales, así como sistema DAICOM Y PAC’S que permite la digitalización de imágenes para su mejor revisión, interpretación y almacenamiento. Además todos los estudios de radiología son interpretados por Médicos especialistas en Radiología, Ultrasonografía y Mastografía. En el caso de los estudios de audiometría y espirometría nuestro personal cuenta además de la especialidad en medicina laboral, con las certificaciones; COUNCIL FOR ACCREDITATION IN OCCUPATIONAL HEARING CONSERVATION (CAOHC) y la NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (NIOSH).En CERTOLAB, nos encontramos comprometidos en brindarle a usted y a su empresa un apoyo total.Contamos con Unidades Móviles especializadas Certificadas ( https://www.serviciomedicoempresas.com/unidades-medicas-moviles.html ) mediante las cuales podrás recibir un servicio médico y de diagnostico INTEGRAL en las instalaciones de tu empresa, optimizando tiempos y costos.Las unidades móviles son fáciles de instalar, ofreciendo servicio las 24 horas los 365 días del año, con cobertura en todo el territorio nacional.Los equipos con los que cuentan las unidades cumplen con los mas altos estándares de calidad.¡Optimiza, Eficientiza, Ahorra y Gana y obtén resultados de calidad!Llevamos todos los servicios médicos y de diagnostico hasta tu empresa:-Ahorra tiempo y dinero-Disminuye tus primas de seguridad social-Elimina la perdida de horas hombre por traslados para sus exámenes de ingreso o periódicosContamos con unidades móviles para:-Rayos X-Ultrasonidos-Audiometrias con cabina insonorizada-Espirometrias-Consulta medica-Análisis clínicos-Electrocardiograma-...¡mas!Todas nuestras unidades cuentan con la Certificacion ISO 9001:2008Realización de estudios periódicos programados por la Empresa, según el riesgo laboral de cada trabajador y las normas a cubrir en materia de salud; ofrecemos de ser requerido una asesoría puntual en el diseño de los perfiles de estudios a realizar por área.Participación en Campañas de Salud, ofreciendo nuestros servicios de Diagnóstico como Check Ups, a precios preferenciales para los trabajadores de la Empresa, así como pláticas de prevención e informativas.Generación de Convenios de descuento permanentes para los trabajadores y sus familiares directos en nuestras sucursales, con lo que CERTOLAB reafirma su responsabilidad social, dando acceso a servicios de diagnóstico de calidad a precios justos a las familias.Somos una empresa con sistema de gestión de calidad certificado bajo la norma ISO 9001:2015.Como profesionales en la salud ocupacional nuestra empresa cuenta con acreditación 75/10 ante la EMA y sistema de gestión de calidad CERTIFICADO OC-0176/18 bajo la norma NMX-CC-9001-IMNC-2015, ISO 9001:201.

Laboratorio CERTOLAB Unidades Medicas Moviles

Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.