Maue rückt in Geschäftsführung von Pitzek auf

Pitzek GMP Consulting GmbH Dr. Rainer Maue ist seit Oktober in der Unternehmensleitung von Pitzek. (Bild: Pitzek GMP Consulting)

Verstärkung für den Pharmadienstleister Pitzek GMP Consulting

„Wenn der Wind stärker weht, bauen die einen Mauern und die anderen Segelschiffe“” — Chin. Sprichwort

NEUSTADT, RHEINLAND-PFALZ, DEUTSCHLAND, October 21, 2019 / EINPresswire.com / -- Dr. Rainer Maue, seit Mai 2019 im Unternehmen, rückt nun auch als stellvertretender Geschäftsführer in die Unternehmensleitung auf.AnzeigeIn dieser Funktion soll er dazu beitragen, weitere Geschäftsfelder zu erschließen und auszubauen.Seine Philosophie „Wenn der Wind stärker weht, bauen die einen Mauern und die anderen Segelschiffe“ passt zur neuesten Entwicklung des Unternehmens Pitzek GMP Consulting GmbH.Vor seiner Zeit bei Pitzek war Maue zuletzt selbstständiger Unternehmensberater und Interimsmanager. In seinen vorherigen Stationen arbeitete er als Geschäftsführer im mittelständischen Unternehmen Genericon Pharma sowie als Prokurist und Leiter des Business Development und Contract Manufacturing bei Midas Pharma.Seine Karriere begonnen hat Maue bei BASF – nach seiner Promotion zunächst im Technical Marketing und später im Bereich Sales & Technical Service.



