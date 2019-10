Laboratorio CERTOLAB Proporciona Servicios Médicos Completos para el Bienestar de Empresas en el Estado de México

Certolab Certolab Servicios Medicos Empresas - Nuestros Clientes Certolab Unidades Medicas Moviles

Laboratorio CERTOLAB se complace en brindar sus servicios médicos inplant especializado para la salud laboral en las empresas en el Estado de México.

CIUDAD DE MÉXICO, CDMX, MÉXICO, October 20, 2019 / EINPresswire.com / -- CERTOLAB Centro de Diagnóstico se complace en brindar sus servicios médicos inplant especializado para la salud laboral en las empresas en el Estado de México.Para obtener más información, visite nuestro sitio web en www.serviciomedicoempresas.com/laboratorios-en-el-estado-de-mexico.html Ponemos a su consideración los servicios más completos de salud ocupacional como es el servicio médico inplant (outsourcing medico) y diagnóstico oportuno para la prevención y tratamiento de padecimientos que se pudieran encontrar entre sus trabajadores, de acuerdo a su actividad laboral, estilo de vida y condición propia de su edad o sexo.Considerando que uno de los activos más importantes en una organización es el capital humano, se hace necesario tomar medidas que velen por su bienestar, a través de la realización de estudios periódicos establecidos por la Ley Federal del Trabajo para todas las empresas en México, de acuerdo a la actividad o giro de esta, así como sus procesos productivos. Medidas que a su vez mejoran la rentabilidad de la empresa y le ubican dentro de la ley, al dar cumplimiento a las normas establecidas.La salud laboral es una parte fundamental de la inversión en capital humano, que hoy en día representa un elemento diferenciador de la empresa y trae consigo beneficios como generar un mayor compromiso organizacional por parte de sus trabajadores, así como una mayor satisfacción laboral, lo que resulta en un mejor desempeño y una mayor permanencia de este en la organización.Al invertir en su salud, los costos de capacitación bajan, sí como la prima del riesgo ante el IMSS, lo que reduce considerablemente los gastos de seguridad social futura e impacta positivamente en una menor rotación. Según estudios de la Organización Mundial de la Salud, invertir en la recuperación de un trabajador es menos rentable para una empresa, que gestionar un plan de protección y prevención de riesgos.Es por ello que en CERTOLAB nos encontramos comprometidos en brindarle a usted y a su empresa en Estado de México un apoyo total en:- Servicio Médico, donde CERTOLAB brinda al Médico responsable del área y encargado del cumplimiento en materia de salud y normativa aplicable, las siguientes actividades, las cuales se ajustan de acuerdo a las necesidades de la empresa.- Exámenes médicos al personal de nuevo ingreso.- Exámenes periódicos al personal interno.- Integrar expedientes.- Emitir dictamen de aptitud laboral.- Atención médica a colaboradores.- Seguimiento médico a colaboradores.- Emisión de recetas médicas.- Seguimiento de incidencias.- Chequeo sorpresivo de anti-doping.- Atención de Urgencias.- Participación en la investigación de los riesgos de trabajo.- Apoyar programas de capacitación en salud ocupacional y seguridad.- Apoyar programas de seguridad, salud e higiene.- Realización de recorridos para verificación de higiene en áreas de trabajo.- Dar seguimiento de personal de contratista para ingreso a las instalaciones.- Dar seguimiento con el personal para el uso correcto de EPP.- Inducción al personal de Nuevo Ingreso.- Apoyar en la organización de la comisión de seguridad e higiene.- Control de medicamentos, botiquín.- Campañas de salud ocupacional.- Trámites ante el IMSS y la STPS.- Llenado de formatos ST7, ST2.Realización de estudios periódicos programados por la Empresa, según el riesgo laboral de cada trabajador y las normas a cubrir en materia de salud; ofrecemos de ser requerido una asesoría puntual en el diseño de los perfiles de estudios a realizar por área.Participación en Campañas de Salud, ofreciendo nuestros servicios de Diagnóstico como Check Ups, a precios preferenciales para los trabajadores de la Empresa, así como pláticas de prevención e informativas.Generación de Convenios de descuento permanentes para los trabajadores y sus familiares directos en nuestras sucursales, con lo que CERTOLAB reafirma su responsabilidad social, dando acceso a servicios de diagnóstico de calidad a precios justos a las familias.Somos una empresa con sistema de gestión de calidad certificado bajo la norma ISO 9001:2015Como profesionales en la salud ocupacional nuestra empresa cuenta con acreditación 75/10 ante la EMA y sistema de gestión de calidad CERTIFICADO OC-0176/18 bajo la norma NMX-CC-9001-IMNC-2015, ISO 9001:201.Para ponerse en contacto con CERTOLAB en consideración de los servicios médicos de inplant, visite CERTOLAB Servicios Médicos Empresas o llame a nuestra línea de servicio al cliente al +52 1 55 58 72 46 52.Para ver comunicados de prensa en video y mantenerse actualizado con noticias sobre CERTOLAB, visite la página de YouTube de CERTOLAB

CERTOLAB Servicios Médicos Empresas

Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.