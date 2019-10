Méadú Suntasach ar Chuóta Ronnach na hÉireann do 2020 deimhnithe ag an Aire Creed méadú 41% ar an iascach is tábhachtaí

Tá toradh na n-idirbheartaíochtaí idirnáisiúnta iascaigh a tháinig chun críche i Londain, idir an tAontas Eorpach, An Iorua agus Oileáin Fharó maidir le ronnaigh a bhainistiú san Atlantach Thoir Thuaidh deimhnithe inniu ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed TD.

Dúirt an tAire Creed “Tugadh na hidirbheartaíochtaí idirnáisiúnta ar ronnaigh do 2020 chun críche inniu, ina raibh Éire ina rannpháirtí lárnach mar an dara sealbhóir cuóta is mó san AE. Chomhaontaigh na páirtithe a ghlac páirt sna hidirbheartaíochtaí a gcuid cuótaí Ronnach a mhéadú 41% don bhliain 2020 i gcomhréir le comhairle eolaíochta.”

Dúirt an tAire Creed ina dhiaidh sin “Le linn tréimhse neamhchinnteachta, is scéala iontach é dár gcuid flíteanna go bhfuil cuóta níos mó ná 78,000 tonna ag Éirinn san iascach is tábhachtaí dá bhfuil againn. Beidh cuóta anois ar fiú breis agus €80m é ag iascairí na hÉireann a bhainfidh go díreach lenár n-earnáil gabhála do 2020”

Is é iascach na ronnach an t-iascach is tábhachtaí atá ag Éirinn agus tá comhaontú an lae inniu go hiomlán i gcomhréir le comhairle eolaíochta ón gComhairle Idirnáisiúnta um Thaiscéalaíocht na Mara (ICES).

Ghabh an tAire buíochas le hionadaithe tionscail, NGOnna agus Foras na Mara as a gcuid tacaíochta chun an toradh seo a bhaint amach.

Date Released: 17 October 2019