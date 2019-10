Update: Recall of Frozen Cookie Dough Products Due to Allergen Health Risk is Expanded to Include Additional Lot Codes

680569160232 4719, 42719, 5419, 51519, 51819, 52319, 52519, 6819, 61519, 61919, 71019, 73119, 73119, 82419, 82919, 91119, 91419, 92119, 10719, 101419, 102119, 102119, 102519, 111119, 111519, 111819, 112519, 112919, 121619, 123019, 1320, 1620, 11320, 12020, 12420, 12720, 21120, 22220, 3220, 31220, 32220, 32920 April 7, 2019 through March 29, 2020 CCC Chocolate Chip 680569160300 4719, 42719, 51519, 52519, 61919, 71019, 73119, 91119, 10719, 102519, 111519, 121619, 1620, 12420, 22220, 31220 April 7, 2019 through March 29, 2020 CCC Oatmeal Chocolate Chip 680569160294 4719, 42719, 51519, 52519, 6819, 61919, 71019,73119, 82419, 91119, 91419, 10719, 102519, 1320 , 11320, 12420, 31220, 32920 April 7, 2019 through March 29, 2020 CCC Oatmeal Raisin 680569160317 4719, 42719, 5419, 51519, 52519, 6819, 61919, 71019, 73119, 81119, 82419, 91119, 92119, 102519, 111519, 111819, 112919, 121619, 1320, 1620, 11320, 12420, 22220, 31220, 32920 April 7, 2019 through March 29, 2020 CCC SnickerDoodle 680569160249 4719, 42719, 6819, 61919, 71019, 81119, 91119, 10719, 102119, 102519, 111519, 121619, 121619, 11320, 22220, 31220, 32220, 32920 April 7, 2019 through March 29, 2020 CCC Chocolate Chip Toasted Walnut

Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.