Camaloon accroît la visibilité des marques de ses clients en proposant une impression recto-verso sur ses T-shirts

Donnez un coup de main à vos campagnes promotionnelles en imprimant votre logo sur les deux côtés de vos T-shirts.

Twitter · LinkedIn Share on Facebook

PARIS, FRANCE, October 8, 2019 / EINPresswire.com / -- La multiplication des plateformes en ligne de personnalisation de produits promotionnels obligent ces dernières à constamment rechercher de nouveaux moyens de satisfaire leurs clients en augmentant la visibilité de leurs marques. C’est dans ce but que Camaloon a récemment rendu disponible l’impression recto-verso de leurs T-shirts. L’impression recto-verso de T-shirts est en effet un bon moyen d’accroître la visibilité d’une marque. Quand un T-shirt personnalisé classique sera vu seulement par les personnes devant ou derrière son porteur, limitant son impact, en particulier lors de salons ou autres événements où la foule se bouscule, le T-shirt imprimé des deux côtés permet de doubler ce nombre de personnes potentiellement atteintes.Parmi les nombreux modèles disponibles sur leur site internet, Camaloon propose une tranche de prix assez large, se rendant disponible pour tous les budgets. Avant de vous lancer dans la personnalisation, vous aurez l’occasion de choisir, selon vos besoins, des T-shirts à manches longues ou courtes, en coton, nylon ou polyester pour les T-shirts de sport. Vous pouvez aussi choisir vos modèles en fonction de la technique d’impression que vous désirez (par sérigraphie ou numérique). La personnalisation peut se faire en pleines couleurs, et peut être différente à l’avant et à l’arrière pour les plus indécis ne pouvant choisir un seul motif.La nouvelle possibilité d’imprimer des deux côtés n’est pas exclusive aux T-shirts. Le site propose également des impressions recto-verso sur leurs porte-clés, sacs ou bien carnets de notes . Durant la personnalisation, vous pouvez choisir n’importe laquelle de vos images et vous avez la possibilité d’apercevoir en direct le résultat final, afin de vous aider à faire votre choix. Une équipe est dédiée à la validation gratuites des images proposées par les clients, pour vérifier que le format et la qualité permettent l’impression. Vous pouvez ensuite recevoir vos T-shirts sous 72 heures grâce à la livraison express également proposée.À propos de Camaloon :Camaloon est une plateforme de e-commerce née en 2011 avec un but bien précis : permettre à n’importe quelle entreprise de concevoir et de produire ses campagnes marketing et promotionnelles. Camaloon propose de fabriquer pour vous de nombreux articles dont vous choisissez le design directement sur leur site internet.Basée en Espagne, cette jeune compagnie s’est rapidement développée dans toute l’Europe forte de sa croissance et de son succès.Un catalogue de produit vaste, des livraisons fiables et rapides, de nouvelles sortie d’articles régulières, il n’en fallait pas plus pour que Camaloon conquiert rapidement les marchés européens et le coeur de ses clients.



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.