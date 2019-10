T-Shirts beidseitig bedrucken für mehr Sichtbarkeit

Die Onlinedruckerei für Werbeartikel Camaloon erweitert ihre Druckoptionen für T-Shirts

BERLIN, GERMANY, October 8, 2019 / EINPresswire.com / -- Bei Camaloon können Sie jetzt ausgewählte T-Shirt-Modelle mit beidseitigem Druck gestalten. Das 2011 gegründete in Barcelona ansässige E-Commerce Unternehmen bietet seit Kurzem die Möglichkeit, T-Shirts nicht nur auf der Vorderseite, sondern auch auf der Rückseite bedrucken zu lassen.Bedrucken Sie T-Shirts zur Werbung, können Sie den Effekt vergrößern, indem Sie beide Seiten des T-Shirts bedrucken. Denn Ihr Logo oder Slogan wird garantiert gesehen, egal ob von vorne oder von hinten. Und da das Motiv nicht zweimal das Gleiche sein muss, haben Sie beispielsweise die Möglichkeit, das T-Shirt vorne mit Ihrem Logo und hinten mit Ihrem Slogan zu bedrucken. Ideal für Ihre Werbekampagne oder Ihr Promo-Event! Bezüglich T-Shirt Material, Passform, Preis und Drucktechniken haben Sie bei Camaloon je nach Ihren Bedürfnissen verschiedene Möglichkeiten. Wenn Sie eine Großbestellung aufgeben möchten, empfiehlt sich der Siebdruck, bei dem der Stückpreis mit zunehmender Bestellmenge schnell geringer wird. Für vollfarbige Logos hingegen ist der Digitaldruck (DTG) empfehlenswert. Viele T-Shirt-Modelle sind zudem innerhalb von 72 Stunden bedruck- und lieferbar.Falls T-Shirts nicht zu Ihrer Marketingkampagne passen oder Sie einfach noch weitere Werbeartikel bedrucken wollen – Schlüsselanhänger, Notizbücher und Taschen sind ebenfalls beidseitig bedruckbar!Über CamaloonAuf der Website von Camaloon können Unternehmen mithilfe eines Designtools Werbeartikel individuell gestalten und dank einer Druckvorschau das Ergebnis bereits vorher sehen. Bevor die Werbeartikel in den Druck gehen, wird geprüft, ob das Design so verwirklicht werden kann.Hohe Produktqualität und -vielfalt, hochwertige Drucktechniken sowie wettbewerbsfähige Preise und schnelle Lieferzeiten zeichnen Camaloon aus.



