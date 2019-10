Mrs. Stratton’s Announces Voluntary Recall Response Follows Recall Notification from Chicken Supplier

Mrs. Stratton's Chicken Salad 12 oz 0-75217-10021-8 Nov 15, 2019 Mrs. Stratton's Chicken Salad 24 oz 0-75217-10022-5 Nov 15, 2019 Mrs. Stratton's Chicken Salad 5 lb 0-75217-00351-9 Nov 9, 2019 Piggly Wiggly Chicken Salad 7 oz 0-41290-10714-7 Nov 15, 2019 Piggly Wiggly Chicken Salad 12 oz 0-41290-10722-2 Nov 15, 2019 Sneaky Pete's Gourmet Chicken Salad 3 lb N/A Sep 30, 2019 thru Nov 7, 2019 Mrs. Stratton's Gourmet Chicken Salad 5 lb 0-75217-00370-0 Sep 30, 2019 thru Nov 7, 2019 Laura Lynn Chunky Chicken Salad 12 oz 0-86854-03524-5 Sep 30, 2019 thru Nov 7, 2019 Mrs. Stratton's Premium Gold Chicken Salad 11 oz 0-75217-10095-9 Sep 30, 2019 thru Nov 12, 2019 Mrs. Stratton's White Meat Chicken Salad 5 lb 0-75217-00369-4 Sep 30, 2019 thru Nov 7, 2019 Ballard’s Supreme White Meat Chicken Salad 11 oz 0-76010-00320-1 Sep 30, 2019 thru Nov 12, 2019 Laura Lynn White Meat Chicken Salad 12 oz 0-86854-03523-8 Sep 30, 2019 thru Nov 12, 2019 Fresh Buy White Chicken Salad 11 oz 8-14240-02028-1 Sep 30, 2019 thru Nov 12, 2019 Star Chicken Salad 6.5 oz 0-77541-00500-9 Nov 9, 2019 Star Chicken Salad 11 oz 0-77541-00514-6 Nov 9, 2019 Star Chicken Salad 24 oz 0-77541-00541-2 Nov 9, 2019 IGA Chicken Salad 7 oz 0-41270-04721-0 Nov 9, 2019 IGA Chicken Salad 12 oz 0-41270-02958-2 Nov 9, 2019 Piggly Wiggly Chicken Salad 11 oz 0-41290-10722-2 Nov 9, 2019 Star Private Stock Chicken Salad 12 oz 0-77541-00578-8 Sep 30, 2019 thru Nov 12, 2019 Star Private Stock Chicken Salad 5 lb 0-77541-00663-1 Sep 30, 2019 thru Nov 12, 2019 Star Private Stock Chicken Salad 2 lb 0-77541-00585-6 Sep 30, 2019 thru Nov 12, 2019 Star Classic Chicken Salad 12 oz 0-77541-00572-6 Sep 30, 2019 thru Nov 12, 2019 Ballard’s Supreme Buffalo Chicken Salad 11 oz 0-76010-00321-8 Sep 30, 2019 thru Nov 12, 2019 Star Private Stock Buffalo Chicken Salad 12 oz 0-77541-00852-9 Sep 30, 2019 thru Nov 12, 2019 Star Private Stock Buffalo Chicken Salad 5 lb N/A Sep 30, 2019 thru Nov 12, 2019 Five Points Deli Chicken Salad 12 oz 8-68392-00020-2 Oct 29, 2019 thru Nov 4, 2019 Piggly Wiggly Chicken Salad 5 lb N/A Sep 30, 2019 thru Oct 25, 2019 Piggly Wiggly Gourmet White Chicken Salad 5 lb N/A Sep 30, 2019 thru Oct 25, 2019 Grand Strand Chicken Salad 30 lb N/A Sep 30, 2019 thru Nov 7, 2019 Ballard’s Farm Chicken Salad 12 oz 0-76010-00005-7 Sep 30, 2019 thru Nov 28, 2019 Mrs. Stratton's Shredded White Chicken Salad 5 lb 0-75217-00371-7 Sep 30, 2019 thru Nov 7, 2019 Mrs. Stratton's Cranberry Pecan Chicken Salad 5 lb 0-75217-00372-4 Sep 30, 2019 thru Nov 7, 2019 Carlie C's Cranberry Pecan Chicken Salad 5 lb 0-77541-00862-8 Sep 30, 2019 thru Nov 7, 2019 Carlie C's Chicken Salad 5 lb 0-77541-00861-1 Sep 30, 2019 thru Oct 31, 2019 Mrs. Stratton’s Tuna Salad 12 oz 0-75217-10029-4 Sep 30, 2019 thru Nov 12, 2019 Star Tuna Salad 11 oz 0-77541-00605-1 Sep 30, 2019 thru Nov 12, 2019 Ballard’s Farm Tuna Salad 12 oz 0-76010-00029-3 Sep 30, 2019 thru Nov 27, 2019 Laura Lynn Tuna Salad 12 oz 0-86854-03536-8 Sep 30, 2019 thru Nov 12, 2019

