L'Afterworks d’Itancia présente des produits et solutions IP pour la téléphonie infonuagique ce mardi à Paris

Depuis janvier 2018, Media5 est un fier partenaire d’Itancia. Ce partenariat permet d’offrir au marché des Télécoms européen des passerelles VoIP et SBC Mediatrix à la fine pointe de la technologie.” — Sébastien Boyer, directeur de ventes chez Media5

QUEBEC, QC, CANADA, September 30, 2019 / EINPresswire.com / -- Media5 est fière de participer et de parrainer pour la deuxième année consécutive la foire commerciale Itancia Afterworks. L’édition de 2019 de ce prestigieux événement se tiendra lors d’une croisière d’un jour où partenaires et fournisseurs pourront discuter avec les clients d’Itancia qui sont à la recherche de produits et de solutions pour la téléphonie infonuagique , le déploiement de liaisons SIP et de communications hébergées et unifiées Itancia Afterworks sera une occasion unique de discuter des tendances du marché des communications, de développer son réseau de clients et de partenaires européens, de mieux connaître le portfolio de solutions d’Itancia et de renouer avec les membres de l’équipe.Media5 présentera ses passerelles VoIP Mediatrix incluant ses adaptateurs VoIP analogiques et ses passerelles médias haute et moyenne densité, ainsi que ses contrôleurs de sessions en périphérie (SBC) pour les environnements purement SIP.L’an dernier, Media5 a marqué sa première participation à Afterworks avec le lancement officiel de son serveur de gestion et de configuration automatique Virtuo EMS . Conçu pour les petites et moyennes entreprises de fournisseurs de services, Virtuo permet la configuration des appareils sans intervention (Zero-Touch Provisioning ZPT), la redirection vers un serveur, la configuration et la gestion des appareils à distance, tout en étant facile à déployer et en réduisant les coûts opérationnels.Si vous désirez en savoir plus sur les solutions de communications en temps réel de Media5, n’hésitez plus et venez nous rencontrer à la foire commerciale d’Itancia Afterworks 2019, à Paris, en France. Contactez-nous au sales@media5corp.com afin de planifier une rencontre avec nos experts en Europe ou ailleurs dans le monde.PARTENARIATDepuis janvier 2018, Media5 est un fier partenaire d’Itancia, rejoignant ainsi les marchés en France, en Italie, en Allemagne, en Espagne, au Portugal et en Afrique du Nord. Ce partenariat a permis d’offrir au marché des Télécoms européen et méditerranéen des produits à la fine pointe de la technologie, tels que les passerelles VoIP et les contrôleurs de sessions en périphérie (SBC) Mediatrix, pour le déploiement de liaisons SIP, le remplacement des PSTN/TDM, les communications unifiées et les services hébergés afin de propulser le marché local.À PROPOS DE MEDIA5Media5 Corporation est un fournisseur global de solutions de communications multimédias reconnue pour ses passerelles Mediatrix fiables répondant aux normes de qualité des opérateurs. Misant sur l’innovation et l’excellence en soutien à la clientèle, Media5 livre des composants matériels et logiciels hautement adaptable pour la collaboration et les communications en entreprise. Media5 est présente à travers le monde avec des représentants locaux en Amérique du Nord et latine, en Europe, et au Moyen Orient. Visitez media5corp.com pour en apprendre plus.



