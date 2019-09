Selva al Salone del Mobile.Milano Moscow 2019: tante novità tra presente e futuro del design

Verona, Settembre 2019 - Dal 9 al 12 ottobre al Salone del Mobile.Milano Moscow, Selva presenta le numerose novità

VERONA, VR, ITALIA, September 17, 2019 /EINPresswire.com/ -- Verona, Settembre 2019 - Dal 9 al 12 ottobre al Salone del Mobile.Milano Moscow, Selva presenta le numerose novità che hanno caratterizzato questo 2019, oltre ai bestseller che rappresentano l’essenza del brand Philipp Selva. La location è il Crocus Expo di Mosca che nella scorsa edizione ha visto la partecipazione di 19.542 professionisti del settore, con un aumento del 9,1% rispetto al 2017. Allo stand di Philipp Selva saranno anche presenti due pezzi iconici nati dalla collaborazione con Aldo Cibic e Francesco Lucchese. La volontà dell’azienda è, infatti, quella di aumentare le sinergie con gli studi di design più importanti al mondo, operazione iniziata lo scorso anno con la realizzazione della poltrona Laku con pouf abbinato di Toshiyuki Kita.

La collaborazione con Aldo Cibic ha dato vita al Tavolo Pont (cm L 270 - P 115 - H 73). Il nome deriva dalla forma arcuata delle gambe che ricorda un ponte. Il piano ampio e rettangolare è stato realizzato riducendo al minimo lo spessore, rendendolo così un elemento di arredo ideale per spazi moderni. Il Tavolo Pont in legno di frassino è disponibile in Ash Dark, Ash Tobacco e Ash White. Versatile e d’impatto, si inserisce perfettamente nel concept mix&match della filosofia Selva.

Lucrezia è la serie disegnata dall’architetto Francesco Lucchese, una poltrona e una poltroncina che presentano imbottiture soffici e avvolgenti, delineate da curve sinuose. L’idea di comfort e le numerose combinazioni di rivestimento rendono entrambi gli elementi ideali sia per ambienti contract che per zone living di privati. La poltroncina (cm L 67 - P 65 - H 81/51), disponibile in tessuto, velluto o pelle, è composta da un cuscino morbido racchiuso da uno schienale che vuole richiamare l’idea di un abbraccio. Il tutto è sorretto da un sostegno realizzato in legno di frassino nelle finiture Ash Dark, Ash Tobacco, Ash White. La poltrona (cm L 82 - P 82 - H 74/43) è espressione di una praticità raffinata e crea un mood di grande relax e ricerca di design. Il cuscino soffice richiama l’idea di un pouf, mentre lo schienale bombato, che unisce materiali e colori diversi, rende questa poltrona un elemento iconico di pura tendenza.

Philipp Selva sarà in scena al Crocus Expo di Mosca, padiglione 08 stand A01.

Selva srl Via J.Selva, 307,

37050 Isola Rizza (VR) - Italia

selva@selva.com T. 045 6999111 www.selva.com www.philippselva.com

Press office Terzomillennium barbara@terzomillennium.net

info@terzomillennium.net

T. 045 6050601

www.terzomillennium.net

Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.