For Immediate Release: September 30, 2016 English La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de EE. UU. advierte a los consumidores que el uso de pastillas y geles homeopáticos para el alivio de los síntomas de la dentición (el crecimiento de los dientes) puede presentar un riesgo para los bebés y los niños. La FDA recomienda que los consumidores dejen de usar estos productos y se deshagan de los que ya tengan. Los pastillas y geles homeopáticos de CVS, Hyland’s y posiblemente de otras marcas pueden adquirirse en comercios locales y a través de Internet. Los consumidores deben recibir atención médica inmediatamente si sus hijos sufren convulsiones, dificultades respiratorias, letargo, somnolencia excesiva, debilidad muscular, rubor, estreñimiento, dificultades para orinar o agitación después de usar geles o pastillas homeopáticos para el alivio de los síntomas de la dentición. “Los síntomas de la dentición pueden controlarse sin necesidad de usar medicamentos con o sin receta”, señala la Dra. Janet Woodcock, la directora del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA. “Recomendamos a los padres y cuidadores que no den a los niños pastillas ni geles homeopáticos para el alivio de los síntomas de la dentición y que consulten con profesionales médicos sobre otras alternativas seguras”. La FDA está analizando los casos de eventos adversos que se han reportado en relación con pastillas y geles homeopáticos para el alivio de los síntomas de la dentición desde la publicación de una alerta de seguridad en 2010 sobre estas pastillas; entre ellos, convulsiones en niños y bebés que recibieron estos productos. Actualmente, la FDA está investigando este problema y realizando pruebas con muestras de estos productos. La dependencia seguirá informando al público según se disponga de más información. La FDA no ha aprobado las pastillas y geles homeopáticos para el alivio de los síntomas de la dentición ni ha evaluado su seguridad y eficacia. La dependencia tampoco tiene conocimiento de que estos productos, supuestamente indicados para aliviar los síntomas de la dentición, ofrezcan ningún beneficio de salud. La FDA anima a los profesionales médicos y los consumidores a que denuncien los eventos adversos y los problemas de calidad como consecuencia del uso de las pastillas y geles homeopáticos para el alivio de los síntomas de la dentición al Programa MedWatch de Información de Seguridad y Denuncia de Efectos Adversos de la FDA: La FDA, una dependencia del Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos, protege la salud pública asegurando la protección, eficacia y seguridad de los medicamentos tanto veterinarios como para los seres humanos, las vacunas y otros productos biológicos destinados al uso en seres humanos, así como de los dispositivos médicos. La dependencia también es responsable de la protección y seguridad de nuestro suministro nacional de alimentos, los cosméticos, los suplementos dietéticos, los productos que emiten radiación electrónica, así como de la regulación de los productos de tabaco. ###

