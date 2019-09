For Immediate Release: June 09, 2016 English La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), en colaboración con órganos fiscalizadores y de seguridad pública internacionales, anunció haber actuado esta semana en contra de 4,402 sitios de internet que venden ilegalmente medicamentos de prescripción médica potencialmente peligrosos y sin aprobar a los consumidores estadounidenses. Esta ofensiva fue parte de la Operación Pangea IX, la Novena Semana Anual de Acción Internacional en Internet (IIWA, por sus siglas en inglés), una iniciativa de cooperación global encabezada por la INTERPOL para combatir la venta y distribución ilegal de productos médicos ilícitos y posiblemente falsos por internet. “Prevenir la venta ilegal de peligrosos medicamentos no aprobados por internet es clave para proteger la salud de los consumidores”, afirmó George Karavetsos, director de la Oficina de Investigaciones Penales de la FDA. “La Operación Pangea IX demuestra el compromiso permanente de la FDA de mantenernos unidos con nuestros aliados internacionales para proteger a los consumidores tanto de los Estados Unidos como del mundo entero de los delincuentes que anteponen el lucro a la salud y la seguridad de los consumidores. El objetivo de la Operación Pangea IX consistió en identificar a los fabricantes y distribuidores de medicamentos de prescripción médica ilícitos, así como en retirar estos productos de la cadena de abasto. La Oficina de Investigaciones Penales, la Oficina de Asuntos Regulativos, y el Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA participaron de la medida coercitiva, la cual se impuso del 31 de mayo al 7 de junio de 2016. La FDA realizó inspecciones exhaustivas en centros postales internacionales (IMF, como se les conoce en inglés) en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, y envió quejas formales a los registradores de dominios solicitando la suspensión de los 4,402 sitios de internet; entre ellos 110 que venden la sustancia química 2,4-dinitrofenol (DNF) como un producto para adelgazar. Los usos más comunes del DNF son como tinte, conservador de madera y herbicida, y la FDA nunca lo ha aprobado para su uso como medicamento. La investigación reciente de un grupo especial de la FDA sobre la distribución de DNF desembocó el 9 de mayo de 2016 en la declaración de culpabilidad de Adam Alden, de Bakersfield California, por introducir un fármaco no aprobado al comercio interestatal. Un cliente de Rhode Island que le compró DNF a Alden (entre otras fuentes) por internet, murió en octubre de 2013 a consecuencia de la ingestión de esta sustancia. Durante la Semana de Acción, además de solicitar la suspensión de 4,402 sitios de internet, la FDA emitió cartas de advertencia para los operadores de 53 sitios que de manera ilegal ofrecen medicamentos de prescripción médica no aprobados e identificados de manera engañosa para su venta a los consumidores estadounidenses. Los inspectores de la FDA, en colaboración con otras dependencias federales, detectaron y confiscaron medicamentos ilícitos recibidos a través de centros postales internacionales en San Francisco, Chicago y Nueva York. Estas revisiones resultaron en la detención de 797 paquetes cuya entrada al país será denegada si se determina que infringen la ley federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, y serán destruidos. Los resultados preliminares sobre los medicamentos detectados en los centros postales internacionales indican que los consumidores estadounidenses compraron del extranjero ciertos fármacos no aprobados para tratar la depresión, la narcolepsia, el colesterol alto, el glaucoma y el asma, entre otras enfermedades. Los consumidores deben ser precavidos al adquirir medicamentos en línea. Para obtener consejos sobre cómo identificar el sitio de una ciberfarmacia ilegal y cómo encontrar una que sí sea segura, visite BeSafeRx: Know Your Online Pharmacy. Además de los riesgos para la salud, las farmacias ilegales en línea plantean otros peligros para los consumidores, incluyendo el fraude con tarjetas de crédito, la usurpación de identidad y los virus informáticos. La FDA insta a los consumidores a denunciar las actividades delictivas de que sospeche a través de www.fda.gov/oci. La Semana de Acción es una iniciativa de colaboración entre la FDA, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual, la INTERPOL, la Organización Mundial de Aduanas, el Foro Permanente sobre Delitos Farmacológicos Internacionales, el Grupo de Agentes de Cumplimiento de la Red de Jefes de Agencias de Medicamentos, la industria farmacéutica, y los organismos nacionales de salud y seguridad pública de 115 países participantes. La FDA, una dependencia del Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos, protege la salud pública asegurando la protección, eficacia y seguridad de los medicamentos tanto veterinarios como para los seres humanos, las vacunas y otros productos biológicos destinados al uso en seres humanos, así como de los dispositivos médicos. La dependencia también es responsable de la protección y seguridad de nuestro suministro nacional de alimentos, los cosméticos, los suplementos dietéticos, los productos que emiten radiación electrónica, así como de la regulación de los productos de tabaco. ###

Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.