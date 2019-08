À propos de la métamorphose d'Oedipe en héros de Colone

Premiers chapitres en libre téléchargement sur www.ecodition.net 4ème de couverture

Une nouvelle interprétation du mythe d'Oedipe répond à toutes les polémiques depuis Freud

Tirésias l’avait annoncé : « ce jour te fera naître et mourir à la fois ».” — Sophocle

GENèVE, GENèVE, SUISSE, August 19, 2019 / EINPresswire.com / -- Personne jusqu’ici n’avait mesuré l’importance de la malédiction familiale qu’Œdipe avait hérité malgré lui. En remontant sur quatre générations, jusqu’à Cadmos, l’auteur décrypte enfin l’héritage transgénérationnel qui aliéna Œdipe dans la première partie de sa vie. Après avoir découvert le secret de son adoption et l’identité de ses parents, la crise qu’Œdipe traverse apparaît alors comme un passage obligé pour l’affranchir de la malédiction transgénérationnelle, le guérir et le faire naître à nouveau. Tirésias l’avait annoncé : « ce jour te fera naître et mourir à la fois ».Contrairement à ce qui est communément admis, l’auteur montre que le final tragique d’Œdipe-roi n’est pas une issue fatale. Il s’agit plutôt d’une épreuve à traverser, cathartique, permettant à Œdipe de renaître, transformé, pour devenir le héros de Colone, garant de la prospérité de ses hôtes. De la peste au début d’Œdipe-roi au glorieux épilogue d’Œdipe à Colone, Sophocle s’était inspiré des principes transgénérationnels connus à l’époque pour écrire l’histoire de la métamorphose d’Œdipe.En procédant par étape, l’auteur nous fait découvrir le modèle de guérison transgénérationnelle qui sous-tend l’œuvre de Sophocle. Essentiel et passionnant, ce modèle offre aux thérapies transgénérationnelles d’insoupçonnées lettres de noblesses. Thierry Gaillard (MA) est un chercheur et psychothérapeute spécialisé en psychologie des profondeurs, intégration transgénérationnelle et herméneutique. Il a créé une collection d’ouvrages collectifs et dirige le Centre Hermès à Genève. Dans ses livres, il propose de rétablir une continuité entre connaissances anciennes et contemporaines.



