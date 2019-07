La thérapie Rezūm pour le traitement de l’HBP est maintenant disponible au Québec et au Canada

Soigner l'HBP avec la vapeur d'eau. Dr Kevin Zorn, Urologue La clinique de la prostate SanoMed

La thérapie à la vapeur d'eau Rezūm offre un traitement efficace et non invasif.

Le traitement à la vapeur d’eau Rezūm est un traitement sûr et efficace... qui permet de soulager à long terme les symptômes de l’HBP sans les risques et l’inconfort associés à la chirurgie.” — Dr Kevin Zorn

MONTREAL, QUEBEC , CANDA, July 31, 2019 / EINPresswire.com / -- Le traitement pour l’HBP Rezūm est maintenant disponible à Montréal La clinique de la prostate SanoMed a le plaisir d'annoncer que le traitement à la vapeur d'eau Rezūm pour l'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) est maintenant disponible dans la province de Québec.La clinique de la prostate SanoMed dans l'ouest de l'île de Montréal est la première à offrir le nouveau traitement Rezūm à Montréal et dans la province de Québec. SanoMed propose Rezūm aux hommes de toutes les provinces et les clients de l’Ontario et des provinces des Maritimes sont les bienvenus.Le traitement à la vapeur d’eau Rezūm est un traitement sûr, efficace et conforme au Guide de pratique de l’Association Canadienne d’Urologie, qui permet de soulager à long terme les symptômes de l’hyperplasie bénigne de la prostate sans les risques et l’inconfort associés à la chirurgie.SanoMed est la première clinique à offrir le traitement Rezūm au Québec et dans l'est du Canada.La thérapie est un traitement minimalement invasif pour une prostate hypertrophiée qui utilise des doses contrôlées de vapeur chaude afin d’effectuer une ablation directe et réduire les parties enflées de la prostate qui entraînent une obstruction de l'urètre.Rezūm a fait l'objet d'études rigoureuses et a été recommandé par l’Association Canadienne d’Urologie dans le Guide de Pratique de 2018 comme étant une méthode efficace de réduire les symptômes de l'HBP pour les hommes désirant conserver leurs fonctions érectiles et éjaculatoires.Rezūm a également été approuvé par la FDA des États-Unis en 2015 pour le traitement de l’hypertrophie de la prostate, avec un suivi des données supérieur à 4 ans.Traditionnellement, les patients atteints de l’HBP avaient recours à un traitement médicamenteux ou à une chirurgie invasive pour traiter les symptômes de prostate élargie.Les médicaments peuvent relâcher les muscles autour de la prostate ou réduire la taille de la prostate, permettant ainsi à l'urine de circuler plus facilement. Les options chirurgicales peuvent éliminer ou réduire l’excès de tissus de la prostate, mais peuvent comporter les risques attendus avec toute intervention chirurgicale. Bien que les médicaments soient efficaces pour soulager les symptômes de l’HBP, ils doivent être pris indéfiniment et peuvent avoir plusieurs effets secondaires, tels des troubles érectiles, éjaculatoires, ainsi qu’une diminution de la libido.Avec la croissance mondiale des options de traitements minimalement invasifs (thérapies MIST), l'intérêt et la préférence pour une intervention non chirurgicale ont augmenté afin d'éviter, lorsque possible, les risques plus élevés de complications ou d'effets secondaires associés à la chirurgie traditionnelle ou aux traitements médicaux de l'hyperplasie bénigne de la prostate .« Les hommes qui se lèvent pour uriner plusieurs fois par nuit, ceux dont le flux urinaire est affaibli et ceux qui ont la sensation de ne jamais vider complètement leur vessie, peuvent souffrir de l'HBP et doivent consulter leur médecin », explique le Dr Zorn. La gamme d'options de traitement disponibles signifie que les hommes présentant des symptômes gênants de l'HBP pourront sans doute trouver un soulagement et n'auront pas besoin de vivre avec le problème.Veuillez contacter directement SanoMed pour obtenir des informations ou pour prendre rendez-vous dans les prochaines semaines.

Le Traitement Rezūm pour l'HBP expliqué

