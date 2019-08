Torino Capital LLC analisa vantagens de investimentos em Fortaleza

Torino Capital considera Fortaleza como uma das mais importantes cidades brasileiras para investir.

Fortaleza representa para os intercâmbios comerciais entre o Brasil e o resto do mundo um valioso hub logístico. Foi colocada em operação a primeira Zona de Processamento de Exportação – ZPE do país.” — Fabiano Borsato - Diretor de Operações

NEW YORK, NY, USA, August 1, 2019 /EINPresswire.com/ -- Não é só pelo seu potencial turístico, pelas suas belezas naturais e pelo seu povo trabalhador e hospitaleiro que Fortaleza é uma excelente cidade na qual se investir, a capital do estado do Ceará é um importante centro comercial e industrial do Brasil, assim como um parceiro estratégico para investidores internacionais.

Com uma população de 2,7 milhões de habitantes, Fortaleza é a quinta cidade mais populosa do país. De acordo com as últimas pesquisas publicadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Fortaleza tem o 10º maior PIB entre todos os municípios brasileiros. E segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da capital cearense é de 0,754, número considerado alto.

No início do mês de julho, o diretor de operações da Torino Capital, Fabiano Borsato, participou de um encontro com o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, em Nova York,em que foram debatidas as virtudes daquela que é uma das mais importantes cidades brasileiras.

Borsato enfatiza a relevância estratégica de Fortaleza, que por sua localização geográfica privilegiada, está ao lado do porto com o menor tempo de trânsito entre o Brasil, os Estados Unidos e a Europa, o Porto de Pecém. Isso se deve ao fato de Fortaleza estar apenas um pouco mais de 5.500 quilômetros de ambos destinos. O diretor de operações da Torino Capital destaca ainda o valioso hub logístico que Fortaleza representa para os intercâmbios comerciais entre o Brasil e o resto do mundo. Adjacente ao Porto de Pecém, foi colocada em operação a primeira Zona de Processamento de Exportação – ZPE do país. Essa zona, isenta de impostos, segue sendo, em termos operacionais e territoriais, a maior do Brasil. Fortaleza aparece em 8º lugar no quesito custo-benefício no ranking da FDI Magazine’s American Cities of the Future, uma publicação do grupo britânico The Financial Times, especializada em investimentos estrangeiros, que analisou 218 cidades do continente americano para o biênio 2019-2020.

Um reconhecimento internacional que vai ao encontro de um prêmio nacional que Fortaleza recebeu do Tribunal de Contas da União (TCU), pela sua excelência e transparência no trato com os recursos públicos. Muitas ações têm sido tomadas pela atual administração da cidade, gerida pelo prefeito Roberto Cláudio, para aumentar cada vez mais a visibilidade das competências e potencialidades de Fortaleza para outros países e investidores estrangeiros. Aqui, são explicitados alguns dos pontos mais significativos que fazem de Fortaleza uma cidade segura e estratégica para se investir.

Inovação tecnológica

A prefeitura da cidade através do seu Programa de Apoio a Parques Tecnológicos e Criativos da Prefeitura de Fortaleza (ParqFor) incentiva a instalação de empresas de base tecnológica, oferecendo isenção de 60% no Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN), de até 100% no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e de até 100% para o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Essa iniciativa está ligada ao Programa Fortaleza Competitiva, explicado em maiores detalhes mais adiante.

A Universidade de Fortaleza (Unifor) inaugurou oficialmente, em julho de 2017, o seu Parque Tecnológico (TEC), que, atualmente, abriga as empresas Casa Magalhães, Eletra Energy, Esmaltec, Ivia, Mob Telecom, Nacional Gás, Pathfind, Softtek.

Em abril de 2019, a capital cearense inaugurou o AngoNAP Fortaleza, o mais novo hub de comunicações da América Latina, um empreendimento de 9 mil metros quadrados de área total, instalado em local privilegiado da cidade, a Praia do Futuro. Isso significa que, através de Fortaleza, Brasil e Angola são pioneiros na integração digital do Atlântico, pois criaram a primeira ponte digital entre a América Latina e o continente africano.

Além de ser um grande catalisador de negócios, a instalação serve de anfitrião de dois novos cabos submarinos intercontinentais que já estão em operação, o Monet e o South Atlantic Cable System (SACS). Fortaleza possui 12 cabos submarinos de fibra óptica, que conectam América do Sul, América do Norte, África e Europa, tornando-a a segunda cidade mais conectada do mundo.

Programa de Operações Urbanas Consorciadas do Município

O Estatuto da Cidade do município de Fortaleza prevê o uso do instrumento urbanístico chamado Operações Urbanas Consorciadas (OUC) para revitalizar áreas degradadas ou que estejam necessitadas de melhorias físicas e sociais. As ações de aprimoramento social e urbano acontecem por meio de parcerias entre o poder público e a iniciativa privada. A iniciativa privada se beneficia do fato de receber incentivos para construir empreendimentos em áreas determinadas da cidade. Lembrando que, quando se trata de operações consorciadas, existem contrapartidas, como por exemplo, o objetivo das intervenções deve ser sempre trazer transformações positivas para a cidade nos âmbitos urbano, ambiental e social.

Dependendo das características de cada área necessitada, o programa procura atrair investimentos que sejam voltados para atividades diversas, mas que atendam tais características, já que as intervenções alteram os parâmetros de ocupação e de uso daquele local. Os moradores das áreas que são selecionadas se beneficiam dessas mudanças que têm o potencial de melhorar a qualidade de vida do lugar onde vivem e também de criar novas oportunidades de desenvolvimento econômico e social. O conjunto de medidas e intervenções realizadas são coordenadas pelo município e contam com a participação de moradores, proprietários e investidores privados.

A cidade de Fortaleza já investe nesse modelo de desenvolvimento desde a década de 1990. As mudanças realizadas na cidade vão desde o implante de árvores e a construção de vias à geração de empregos. Segundo dados da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), a capital do Ceará seria hoje a cidade com o maior número de parcerias que seguem esse modelo no país, ultrapassando inclusive as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Até o momento, existem sete operações já consolidadas e, entre 14 novas áreas com potencial para a realização de novas OUCs, destaca-se a Operação Urbana Consorciada Centro-Oeste, que já está sendo debatida na Câmara Municipal de Fortaleza.

Hub Aeroportuário

Em maio de 2018, começaram as operações do novo hub aeroportuário do Aeroporto Internacional de Fortaleza Pinto Martins, resultado bem-sucedido de uma parceria estratégica entre as empresas Air France, KLM e Gol. Por meio dessa iniciativa, a cidade ganha um grande diferencial e se transforma em um importante centro facilitador de conexões de voos. Hoje, o hub permite que clientes tenham acesso às melhores alternativas de voos internacionais diretos para destinos na Argentina, Colômbia, Guiana Francesa, Estados Unidos, Cabo Verde, Portugal, Itália, Alemanha, França, Holanda. A oferta de voos internacionais, que antes era de oito voos, passou para quase 50, com potencial para alcançar 60 voos.

Atualmente, o Aeroporto Internacional de Fortaleza passa por uma reforma, que deve ser concluída em 2020. O foco da reforma é ampliar e modernizar o aeroporto, cuja área total será praticamente dobrada. Novos acessos estão sendo criados, a pista está sendo aumentada, o planejamento para as bagagens está sendo reestruturado, tudo isso está sendo feito para garantir o acolhimento de novos passageiros, que já estão se multiplicando. Segundo dados fornecidos pela Fraport, empresa alemã que administra o Pinto Martins, no primeiro quadrimestre de 2019, houve um aumento de mais de 130% no número de passageiros internacionais que passaram pelo aeroporto, em relação ao mesmo período do ano de 2018.

O hub aeroportuário tem sido um verdadeiro impulso não só para a economia de Fortaleza, como também para a economia de todo o estado do Ceará.

Além de arrecadações tributárias para o estado e para o município, a ampliação da capacidade do Pinto Martins e o seu estabelecimento como aeroporto estratégico significa abertura de novos postos de trabalho, novas oportunidades de negócios, possibilidades de novas parcerias. Tanto a população de Fortaleza, quanto toda a cadeia produtiva da cidade só tem a ganhar com a concretização do hub aeroportuário, que facilita a logística de muitos passageiros, principalmente, de turistas estrangeiros que queiram desfrutar das belezas naturais de mais de 30 quilômetros de praia.

Programa Fortaleza Competitiva

Em agosto de 2017, o prefeito Roberto Cláudio, lançou o Programa Fortaleza Competitiva com o objetivo de proporcionar aos cidadãos da cidade e aos investidores um ambiente inovador, favorável e ágil para não somente superar desafios, mas, principalmente, para oportunizar o surgimento e o crescimento de empresas e novos negócios. As quatro principais linhas de ação contempladas nesse programa são: Incentivos e Regulamentações, Arranjos Público–Privados, Desburocratização e Mercado de Trabalho.

Dentro da linha de Incentivos e Regulamentações foi criado o Programa de Incentivos Fiscais de Fortaleza (PRODEFOR), que permite a redução de impostos, como IPTU, ISS e ITBI, para empresas que se estabeleçam e criem empregos em bairros, cujos Índices de Desenvolvimento Humano forem menores que 0,5. Até setembro de 2018, essa iniciativa já havia criado 17 empresas e incentivado a criação de mais de 11 mil empregos.

Enquanto isso, a linha de Arranjos Público–Privados foi responsável pelo lançamento do Projeto Fortaleza Bus, uma linha turística de ônibus executivo double-deck, em novembro de 2018. Agora, turistas têm mais uma maneira de conhecer e passear pela cidade de forma prática e agradável, através de um serviço moderno e divertido, utilizado por grandes centros turísticos pelo mundo. Na linha de Desburocratização foi lançado o Projeto Fortaleza Online, um sistema de inclusão digital que possibilita agilidade em serviços de licenciamento de forma online e imediata.

A base do projeto é responsabilidade compartilhada e transparência, ou seja, os envolvidos no processo de licenciamento informativo são corresponsáveis e todos os documentos emitidos podem ser acessados por qualquer cidadão da cidade. A título de comparação, uma avaliação de Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), que antes demorava 4 dias, agora, pode ser feita em 18 minutos. Muitas ações foram desenvolvidas na linha de Mercado de trabalho, como feiras de pequenos negócios, grupos de economia solidária, programas de empreendedorismo sustentável, projetos focados em empreendedorismo feminino, entre outras. Os resultados dessas ações deixaram Fortaleza em segundo lugar em saldo positivo de empregos entre os município brasileiros no primeiro trimestre de 2019.

Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.