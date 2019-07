Libro “La Salsa Secreta del Tío Sam” se posiciona en Lista de “Best Sellers” de Amazon.com

Ramiro Cavazos, Presidente de la USHCC y Rafael Marrero, autor de La Salsa Secreta del Tío Sam La portada del best seller, "La Salsa Secreta del Tío Sam"

La Salsa Secreta del Tío Sam de Rafael Marrero, se ha posicionado entre los libros de mayor venta dentro de la categoría de emprendimiento en Amazon.com.

Estamos celebrando este importante triunfo. Este libro se plantea educar a la comunidad hispana para fomentar su desarrollo económico dentro del campo lucrativo de la contratación federal” — Rafael Marrero

MIAMI, FLORIDA, USA, July 16, 2019 / EINPresswire.com / -- La Salsa Secreta del Tío Sam : Ingredientes y recetas para triunfar en el mercado federal (edición en español), de Rafael Marrero , se ha posicionado entre los libros de mayor venta dentro de la categoría de emprendimiento en Amazon.com.La Salsa Secreta del Tío Sam (edición en español) de Rafael Marrero, el nuevo “best seller” de Amazon en la categoría de emprendimiento ofrece ejemplos reales y prácticos de ingredientes y recetas para entrar con éxito en el mercado federal, de 500 mil millones de dólares anuales, y adjudicarse contratos.El libro de Rafael Marrero es el primer manual de contratación gubernamental escrito en español y encaminado a potenciar a los hispanos, cuya población alcanzó la cifra de 60 millones de habitantes en Estados Unidos de Norteamérica. Como era de esperarse, la aceptación del público y la crítica ha sido muy positiva. El prestigioso semanario 'Diario Las Américas' lo ha descrito como: “Una guía hacia el Maná Federal”. La revista 'Negocios Now' por su parte ha declarado: “Pareciera imposible, pero obtener contratos federales es totalmente viable. Así lo ha demostrado Rafael Marrero & Company, cuya misión está orientada a potenciar el emprendimiento de los latinos sin distinción alguna.”El autor Rafael Marrero ha expresado: “Estamos celebrando este importante triunfo. El gobierno federal de EE.UU., el cliente más acaudalado y el comprador número uno del mundo, tiene una provisión de reservar el 23% de todas sus compras para pequeños negocios. Literalmente hay miles de millones de dólares en contratos disponibles cada año.” Y agregó: “hay 4,37 millones de negocios hispanos en los EE UU y muy pocos de éstos están participando como proveedores de bienes y servicios para el gobierno federal. Este libro se plantea educar y sensibilizar a la comunidad hispana para fomentar su desarrollo económico dentro de este campo lucrativo.”A tales fines, desde la publicación del libro en febrero de 2019 Marrero ha lanzado una página web: www.lasalsasecretabook.com y ha estado realizando una gira nacional de presentaciones del libro por varias ciudades principales de los EE UU y exponiendo en conferencias de carácter nacional con las cámaras de comercio hispanas. También ha realizado una intensiva serie de seminarios, charlas, webinars y entrevistas con los medios de prensa de habla hispana para divulgar la importancia del contenido de este libro y para anunciar las oportunidades de emprendimiento disponible para los hispanos con el cliente más rico del mundo: El gobierno federal de los EE UU.Acerca del autor, Rafael Marrero:Rafael Marrero es el principal experto a nivel nacional de la Cámara de Comercio Hispana de los EE UU (USHCC) en materia de contratación y emprendimiento en el mercado federal, graduado de las universidades de Stanford y Cornell. Su firma ‘Rafael Marrero & Company’ ha sido reconocida en dos ocasiones por la prestigiosa revista Inc. como una de las 500 empresas privadas de mayor crecimiento de Estados Unidos, y una de las 50 mejores empresas de cultura empresarial. En el 2016 Marrero recibió el máximo galardón otorgado a empresas minoritarias del país por parte del Concilio Nacional del Desarrollo para Empresas Minoritarias (NMSDC). Previamente, Marrero fue Vicepresidente de MasTec (NYSE:MTZ), constructora multinacional de telecomunicaciones y energía del Fortune 500. Marrero también se desempeñó como Gerente de Programas a cargo de América Latina para By Light Professional IT Services, una empresa líder en gestión de proyectos para el Departamento de Defensa de los EE UU.

