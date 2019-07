Sformułowano przyczynę dostaw „brudnej ropy” do europejskich konsumentów

MOSCOW , RUSSIA, July 9, 2019 /EINPresswire.com/ -- Instytut Rozwoju Technologii Branży Paliwowej i Energetycznej: Decyzja władz ustawodawczych o pozbawieniu Transniefti uprawnień w zakresie kontrolowania dostępu do rurociągu przyczyniła się do stworzenia warunków umożliwiających przedostanie się do rurociągu Przyjaźń surowca o bardzo złych parametrach

Instytut Rozwoju Technologii Branży Paliwowej i Energetycznej (IRTTEK) opublikował raport pt. „Problemy legislacyjne w sektorze transportu ropy naftowej w kontekście zanieczyszczenia rurociągu Przyjaźń”, w którym przewiduje się powtórzenie kryzysu związanego z Przyjaźnią. Autorzy badania przewidują to na tej podstawie, że wciąż nie zostały wyeliminowane główne przyczyny, umożliwiające przedostanie się do rurociągu zanieczyszczonego produktu.

Eksperci uważają, iż kluczowym czynnikiem, który doprowadził do znalezienia się w rurociągu surowca niespełniającego wymagań jakościowych, jest efekt sukcesywnych działań lobbystów w zakresie wprowadzenia zmian do przepisów prawa rosyjskiego. Uprawnienia w zakresie kontrolowania surowców wprowadzanych do sieci rurociągów magistralnych z których wcześniej niepodzielnie korzystała Transnieft, są obecnie podzielone między spółkami naftowymi i autonomicznymi punktami odbioru ropy naftowej.

Konsekwentnymi zwolennikami tego rodzaju liberalizacji przepisów prawnych są Federalna Służba Antymonopolowa Rosji (FAS) i największa w kraju spółka naftowa Rosnieft. One również sprzeciwiają się uchwaleniu ustawy federalnej „O transporcie ropy naftowej i produktów ropopochodnych rurociągami magistralnymi”.

W trakcie dochodzenia stwierdzono, że zanieczyszczenie było celowe: zrobiono to w celu ukrycia defraudacji. Specjaliści z Instytutu Rozwoju Technologii Branży Paliwowej i Energetycznej w swoim raporcie wskazują, iż sformułowane wersje są jedynie konsekwencją, a przyczyn należy szukać w niedoskonałości prawa.

Pełny tekst raportu można przeczytać tutaj: http://irttek.ru/research/legislative-issues-of-oil-transportation-industry-in-context-of-contamination-of-druzhba-pipeline-wi.html



Zanieczyszczenie dichloroetanem na wielką skalę ropy naftowej płynącej rurociągiem wykryto w kwietniu b.r., na skutek czego doszło do zakłóceń w dostawach na Białoruś, Ukrainę, Węgry, do Polski, Niemiec i krajów bałtyckich. Rosyjski operator rurociągów magistralnych Transnieft szybko zareagował na naruszenie, ale sytuacja jest nadal daleka od stabilnej. Odbiorcy rosyjskiej ropy naftowej w krajach Europy Wschodniej formułują roszczenia, które w sumie mogą sięgać kwoty kilkuset milionów dolarów.



