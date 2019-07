Maoiniú do Thionscadail Turasóireachta Agraibhia fógartha ag an Aire Creed

I ndiaidh glao ar thograí do Thionscnaimh Turasóireachta Agraibhia a dhéanamh i mí Bealtaine faoi Chiste Forbartha agus Nuálaíochta Tuaithe 2019, tá an dá thionscadal déag a gheobhaidh maoiniú ón Roinn fógartha ag an Aire Creed. Dúirt an tAire Creed “Tá mé sásta tacú leis na tionscnaimh seo in earnáil bheoga na turasóireachta agraibhia agus forbairt a dhéanamh ar an dul chun cinn atá déanta go dtí seo. Leagtar béim i Food Wise 2025 ar an ngaol nádúrtha atá idir agraibhia agus turasóireacht áitiúil. Creidim go bhfuil an turasóireacht agraibhia ríthábhachtach do cheantair thuaithe chun na daoine, an taobh tíre, an stair agus an cultúr a chur i láthair trí na táirgí talmhaíochta, bia agus dí agus bia áitiúil atá le fáil iontu. Ina theannta sin, cuirtear deiseanna ar fáil do ghnóthaí faoin tuath, lena n-áirítear feirmeoirí, táirgeoirí agus ceardaithe chun a gcuid táirgí agus seirbhísí a fhorbairt, nascadh leis an bpobal agus le cuairteoirí agus feabhas a chur ar scileanna agus ar an dea-chleachtas”. Nótaí don Eagarthóir: Tá maoiniú á chur ar fáil do na tionscadail seo a leanas: Comhairle Chontae Cheatharlach – €25,000



Taste Kerry - €18,000



Comhairle Chontae Laoise - €24,850



Comhairle Chontae na Gaillimhe - €25,000



Comhairle Contae an Chabháin - €18,200



O’Connell Marketing/Taste Wexford - €25,000



Boyne Valley - €15,000



Táirgeoirí Bia Thiobraid Árann - €21,385



Féile Bia Iarthar Phort Láirge - €24,755



Blaiseadh de Thulach Mhór - €12,881



Ciorcal Bia Bhaile Shláine - €15,000



Conair Bhia Shligigh - €17,500 CRÍOCH Date Released: 30 June 2019

