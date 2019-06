FUTURPRENEUR CANADA OFFRE DÉSORMAIS 60 000$ DE FINANCEMENT AUX JEUNES ENTREPRENEURS

L’objectif de cette augmentation est de fournir aux jeunes entrepreneurs de meilleurs moyens de lancer leur entreprise

/EIN News/ -- Toronto, June 18, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lancer une entreprise peut être vraiment difficile, surtout pour les jeunes entrepreneurs. Le démarrage engendre de nombreux frais et il est vrai que la plupart des jeunes éprouvent beaucoup de difficulté à avoir accès à des prêts pour réaliser leur projet d’entreprise.



C’est pourquoi Futurpreneur Canada augmente son offre de prêts aux jeunes entrepreneurs, à compter du 18 juin 2019. Futurpreneur offrira désormais jusqu’à 60 000 $ de financement aux nouveaux propriétaires d’entreprise âgés de 18 à 39 ans, en partenariat avec la Banque de développement du Canada.



Cette augmentation vise à offrir aux jeunes entrepreneurs de tout le Canada de meilleurs moyens de lancer leur propre entreprise.



« Nous savons que les jeunes entrepreneurs ont souvent besoin d’un soutien substantiel, en matière de financement, lorsqu’ils démarrent une entreprise, explique Karen Greve Young, chef de la direction de Futurpreneur. L’augmentation du montant des prêts permet aux jeunes qui aspirent à devenir propriétaires d’entreprise de compter sur de meilleurs moyens pour réaliser leur projet. Leur jumelage avec un mentor les place ensuite en position de force pour réussir, au sein d’une économie hautement compétitive. »



Si les jeunes créent souvent les entreprises les plus novatrices et les plus socialement responsables au pays, ils éprouvent souvent de la difficulté à obtenir du financement de prêteurs traditionnels.



« Nous espérons que l’augmentation du montant des prêts permettra aux jeunes et aux nouveaux entrepreneurs de consacrer plus de temps et d’énergie au fait de bâtir leur entreprise et d’en passer moins à s’inquiéter des factures », poursuit Karen Greve Young.



Futurpreneur continue d’être le seul organisme sans but lucratif au Canada à fournir aux jeunes entrepreneurs du financement et l’appui d’un mentor d’affaires expérimenté qui les accompagne pendant une période pouvant atteindre deux ans. Futurpreneur leur offre également les ressources commerciales les plus innovantes, comme son Rédacteur de plans d’affaires en ligne, qui a déjà été utilisé par plus de 130 000 entrepreneurs en devenir.



Futurpreneur offrait auparavant jusqu’à 45 000 $ de financement. Cette augmentation de 15 000 $ A son offre de prêts permet désormais aux jeunes entrepreneurs d’amener leur entreprise encore plus loin. Le jeune propriétaire d’un café pourra, par exemple, faire l’acquisition d’une nouvelle machine à café expresso ou embaucher son premier employé. D’autres jeunes propriétaires d’entreprise seront en mesure de procéder à des rénovations grandement nécessaires, de créer un nouveau site Web, de se lancer dans le marketing en ligne ou de garnir leurs stocks.



Les jeunes canadiens de 18 à 39 ans qui aspirent à devenir entrepreneurs peuvent désormais présenter leur demande en ligne au Programme de démarrage d’entreprises de Futurpreneur pour recevoir jusqu’à 60 000 $ de financement, en visitant le https://www.futurpreneur.ca/fr/landing-page/loan-change

À propos de Futurpreneur Canada

Futurpreneur Canada est le seul organisme national sans but lucratif à offrir des ressources, du financement et du mentorat aux nouveaux propriétaires d’entreprise âgés de 18 à 39 ans. Depuis 1996, nous avons soutenu plus de 12 000 jeunes entrepreneurs et contribué au lancement de plus de 10 000 entreprises canadiennes, dans chaque province et territoire, dont 42 % sont dirigées par des femmes. Notre programme de mentorat est au cœur de nos activités et nous permet de procéder au jumelage personnalisé de jeunes entrepreneurs et d’experts du milieu des affaires, à partir d’un réseau constitué de près de 3 000 mentors bénévoles. Futurpreneur Canada est membre fondateur de l’Alliance des jeunes entrepreneurs du G20 (G20 YEA), représentant canadien au réseau Youth Business International et hôte officiel du volet canadien de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat.

