Cómo usar de manera segura los medidores de glucosa y las tiras reactivas para la diabetes

El uso de un glucómetro o medidor de glucosa para vigilar y controlar el nivel de azúcar en la sangre es parte de la vida diaria de millones de personas con diabetes. Los medidores de glucosa y las tiras reactivas son dispositivos médicos controlados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unido (FDA, por sus siglas en inglés), y la dependencia quiere asegurarse de que los utilice de forma segura. Continúe leyendo para conocer las recomendaciones. Cuidado con comprar tiras reactivas de segunda mano Las tiras reactivas son parte de muchas pruebas para uso en el hogar que permiten a las personas realizar pruebas o controlar algunas enfermedades o afecciones de salud, incluida la diabetes. La FDA sabe que algunos vendedores están ofreciendo tiras reactivas de segunda mano a los consumidores, Estas son tiras reactivas no utilizadas que antes pertenecían a otra persona. Estas tiras de segunda mano pueden venderse a precios más bajos en comparación con las nuevas; por ejemplo, es posible que vea volantes anunciando tiras reactivas baratas en su vecindario o a personas que las venden a precio rebajado en internet. Pero las tiras usadas pueden dar resultados incorrectos y es posible que no sean seguras para usar con dispositivos. En abril de 2019, la FDA emitió un comunicado de seguridad sobre este tema: "La FDA advierte contra el uso de tiras reactivas de segunda mano o tiras reactivas no autorizadas para la venta en los Estados Unidos", para consumidores, cuidadores y proveedores de atención médica. Aquí hay más información a considerer. Las tiras reactivas deben guardarse debidamente para ofrecer un resultado preciso. Si compra tiras de segunda mano, es difícil saber si fueron guardadas de manera adecuada, además de podrían haber caducado. Un almacenamiento inadecuado o el uso de tiras caducadas podría ponerlo en riesgo de obtener resultados incorrectos en su medidor de glucosa, y un resultado incorrecto puede ponerlo en riesgo de sufrir complicaciones de salud graves, e incluso la muerte.

Las ampolletas o frasco de las tiras reactivas que han sido abiertas por otra persona pueden presentar pequeñas cantidades de sangre, poniéndolo en riesgo de contraer una infección.

Las ampolletas de las tiras reactivas de segunda mano pueden haber sido alteradas, lo cual significa que tal vez no sea seguro usarlas. Por ejemplo, las fechas de caducidad podrían haberse cambiado u ocultado.

Además, es posible que las tiras de segunda mano no hayan sido autorizadas por la FDA para su venta en los Estados Unidos. Si las instrucciones no están en inglés o si las tiras se ven diferentes de las de otras de la misma marca, eso puede ser una señal de que las tiras no son seguras. ¿La conclusión? Cuando se trata de comprar tiras reactivas, incluidas las tiras reactivas de glucosa diseñadas para su medidor, la FDA recomienda que compre ampolletas de tiras reactivas nuevas, sin abrir y no compre tiras de segunda mano. Hable con su prestador de servicios de salud si no está seguro de dónde adquirir tiras reactivas para su medidor de glucosa o si no puede costear las recomendadas para usarse con el mismo. Para obtener más información sobre la seguridad de las tiras reactivas en general, consulte el Comunicado de seguridad de la FDA de abril de 2019. 7 consideraciones de seguridad adicionales sobre los medidores de glucosa y las tiras reactivas Usted quizás sea un experto midiendo su nivel de azúcar en la sangre, pero tome en cuenta estos avisos de seguridad. Siga las instrucciones con atención. Los glucómetros y las tiras reactivas se venden con instrucciones de uso. Si tiene alguna pregunta, puede llamar al fabricante de su dispositivo o a su prestador de servicios de salud. Pídale a un prestador de servicios de salud que lo observe mientras se hace usted mismo la prueba. Él o ella pueden decirle si está usando el dispositivo de la manera correcta. Haga verificaciones de control de calidad del dispositivo. Pruebe su medidor periódicamente con una solución de control para asegurarse de que las tiras reactivas y el dispositivo estén funcionando correctamente al usarlos juntos. Lea las instrucciones del medidor para saber con qué frecuencia debe probarlo. Entienda la información de la pantalla del medidor. Asegúrese de saber cómo indica su medidor los valores de glucosa altos y bajos. A veces aparecen como “LO” (bajo) o “HI” (alto) cuando el nivel de glucosa rebasa el intervalo que el dispositivo puede medir. Hable con su prestador de servicios de salud si tiene alguna pregunta. Conozca cuál sitio de prueba ofrece los resultados más precisos. Las lecturas tomadas de otras zonas del cuerpo pueden no ser tan precisas como las tomadas de la yema de los dedos. Las lecturas tomadas de zonas alternativas, como el antebrazo o la palma de las manos, pueden ser menos precisas que las tomadas de la yema de los dedos cuando sus niveles de glucosa cambian con rapidez,, por ejemplo, después de comer o al hacer ejercicio.

Tome una lectura de la yema del dedo si piensa que su nivel de glucosa en la sangre es bajo, si normalmente no presenta síntomas cuando lo es o si los resultados de una prueba hecha en una zona alternativa no coinciden con cómo se siente. Sepa cuándo y cómo limpiar y desinfectar su medidor de glucosa. Las instrucciones de limpieza y desinfección pueden variar, así que siempre lea y siga las instrucciones del manual. Sepa cuándo denunciar los problemas que tenga con el dispositivo. En caso de emergencia, llame al 9-1-1. Para otros casos, la FDA lo insta a denunciar cualquier problema a través de MedWatch, el programa de denuncia voluntaria de la FDA (los problemas pueden incluir dispositivos que no funcionan, presuntos resultados incorrectos o cualquier otra dificultad que tenga con su medidor o con las tiras reactivas).

