Besonderes Frühstück für Kinder im The Ritz-Carlton, Bali

Täglich werden Pfannkuchen gebacken, um den Gaumen der Kinder zu verführen Dwi Rahastika, der Pfannkuchenmeister Speziell gefertigter Pfannkuchen in Vorbereitung In Handarbeit gemachter Pfannkuchen Senses Frühstücksrestaurant

Wir stellen dies sicher indem wir eine aufregende Auswahl an Speisen für Kinder am Buffet sowie eine unterhaltsame und interaktive Erfahrung mit Pfannkuchenkunst anbieten, die sie nie vergessen werden” — Karim Tayach

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, May 31, 2019 /EINPresswire.com/ -- Das familienfreundliche The Ritz-Carlton Resort auf Bali liegt an einem unberührten Strand in Nusa Dua und ist stets bemüht inspirierende und unvergessliche Urlaubserlebnisse für alle Gäste zu schaffen, auch für Kinder. Das Team des Senses Restaurant hat erkannt, wie wichtig es ist, den Tag mit einem guten Frühstück zu beginnen. Am reichhaltigen Buffet ist eine eigene Kinderecke eingerichtet, in der Kekse, verschiedene Donuts, Wurstbrötchen, Mini-Obstpizza und Sandwiches serviert werden. Ein Highlight ist die Live-Pancake-Craft-Kochstation, in der fluffige Pfannkuchen in verschiedenen Formen auf Bestellung zubereitet werden - ein neuartiges und einfallsreiches Frühstückserlebnis, verlockend für Kinder jeden Alters.

Chef de Partie, I Komang Dwi Rahastika - auch bekannt als "Pancake Craft Chef" - bietet ein unterhaltsames und interaktives Erlebnis und kreiert Pfannkuchen in Form von Comicfiguren, Buchstaben und Tieren. Die Kinder bestellen nicht nur einen Pfannkuchen ihres eigenen Designs, sondern lernen auch, wie man selbst Pfannkuchen kocht, was das Frühstück unterhaltsam und verlockend macht.

Komang, der auch gerne in seiner Freizeit zeichnet, genießt die Gelegenheit, seine Fantasie in die Pfannkuchen-Kunst zu stecken und sagt, seine größte Belohnung sei es, seine jungen Gäste glücklich zu sehen und ihre Wünsche zu erfüllen. "Meine Lieblingsformen sind der Pfau, weil er ein Symbol für meine lebhafte Vorstellungskraft ist, und ein lächelndes Affengesicht, das meine Freude an meiner Arbeit darstellt, die auch meine Leidenschaft ist", sagt Komang.

Komang beendete sein Praktikumsprogramm 2016 im The Ritz-Carlton, Bali. Seine Leidenschaft und sein Engagement als Koch wurden im September 2018 mit einer Vollzeitstelle belohnt. „Dies ist eine großartige Möglichkeit zu lernen und über mich hinauszuwachsen. Ich war begeistert, die Chance geboten zu bekommen, mit den Damen und Herren des The Ritz-Carlton, Bali zusammen zu arbeiten”, so der junge Küchenchef.

“Als preisgekröntes Familienresort sind wir stets bemüht, unseren jungen Gästen neue Erlebnisse zu bieten. Dazu gehören unser Ritz Kids-Programm, zahlreiche Familienaktivitäten und natürlich spezielle Kindermenüs in unseren Restaurants. Wir wissen, dass Eltern manchmal Schwierigkeiten haben, ihre Kinder zum Frühstück zu ermutigen, aber bei so vielen unterhaltsamen Aktivitäten ist es wichtig, dass unsere jungen Reisenden einen leckeren Start in den Tag haben. Wir stellen dies sicher, indem wir eine aufregende Auswahl an Speisen für Kinder am Buffet sowie eine unterhaltsame und interaktive Erfahrung mit Pfannkuchenkunst anbieten, die sie nie vergessen werden“, sagt General Manager Karim Tayach.

Nach einem gesunden Frühstück sind die Kinder fit und bereit für alle Aktivitäten, die Ritz Kids anbietet, von Wassersport über balinesischen Tanz- und Musikunterricht bis hin zu Kunsthandwerk und Schildkrötenschutz.

Für weitere Informationen zu Kindermenüs und Aktivitäten im The Ritz-Carlton, Bali wenden Sie sich bitte an rc.dpssw.ritz.kids@ritzcarlton.com oder besuchen Sie ritzcarltonbali.com.



Über das The Ritz-Carlton, Bali.

In elegant tropischem Ambiente begrüßt das The Ritz-Carlton, Bali mit atemberaubender Kulisse der Felsklippen und des weißen Sandstrandes seine Gäste. Ob Familien- oder Businessaufenthalt, der beruhigende Blick auf das azurblaue Wasser des indischen Ozeans lässt alle Gäste des Resorts in den 278 geräumig und üppig gestalteten Suiten und 34 besten villen im Bali in luxuriösem zeitgenössischen balinesischen Ambiente entspannen. Entlang des Meeresufers liegt der The Ritz-Carlton Club®, sowie sechs moderne Speiselokale, ein exotisch und maritim inspirierter Wellnessbereich und viel Spiel und Spaß im Ritz Kids Club für Kinder jeden Alters. Die direkt am Strand gelegene glamouröse Kapelle ist der perfekte Ort für wunderschöne Hochzeiten und eine große Gartenanlage bietet Platz für private Feierlichkeiten und Firmenveranstaltungen. Voll ausgestattete Konferenzräumlichkeiten und individuell zusammengestellte Meeting-Angebote lassen Tagungen zu kreativ inspirierten Events werden. Sei es eine Konferenz, Urlaub oder Flitterwochen, das The Ritz-Carlton, Bali ist der perfekte Ort, um Ihren Aufenthalt unvergesslich zu machen. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn, wechatid: ritzcarltonbali



Ritz Kids Balinese Kite Aktivitäten im Ritz-Carlton, Bali

