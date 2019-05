Youness Foundation Dr. Vanessa Youness Luciana Ludusan

Propunere Istorică: Amplasarea la Roma a Unei Statui Reprezentând un Personaj Simbolic Pentru România/ Apel Către Comunitatea şi Asociaţiile de Români

BUCHAREST, ROMANIA, May 31, 2019 / EINPresswire.com / -- Pe 4 martie 2019, Primăria Romei a primit oficial o cerere în vederea amplasării în capitala Italiei a unei statui dedicate unei personalităţi reprezentative pentru români şi pentru România.Iniţiativa aparţine Asociaţiei „Villaggio Romeno”, înfiinţată în 2014 de către Luciana LUDUŞAN, întreprinzătoare româncă stabilită de peste 20 de ani în Peninsulă și Fundatiei YOUness reprezentata de dr. Vanessa YOUNESS. „Cerem realizarea şi amplasarea pe teritoriul oraşului Roma a unei statui care să reprezinte o personalitate istorică, cunoscută şi apreciată atât în România, cât şi în Italia”. Potrivit iniţiatorilor, „România este printre singurele ţări care nu beneficiază de privilegiul de a avea la Roma o statuie a unui personaj istoric de referinţă”, iar un demers în acest sens ar fi un semnal important pentru a marca „cultura, solidaritatea şi înfrăţirea dintre cele două popoare latine”.În cererea înaintată primarului Romei, Virginia Raggi, se aminteşte faptul că în România există numeroase statui dedicate legăturilor istorice dintre cele două popoare, cum ar fi statuia Lupoaicei cu Romulus şi Remus, copie a celebrei Lupoaice de pe capitoliu, amplasată în mai multe oraşe ale ţării.Decebal, Nicolae Bălcescu sau Mihai Eminescu?Care va fi personajul ales pentru a reprezenta România? Vă propunem trei personalităţi remarcabile: Decebal, Nicolae Bălcescu şi Mihai Eminescu şi invită întreaga comunitate să o aleagă cea mai reprezentativă, pe baza unui sondaj de opinii, dar așteptăm și alte propuneri.Invităm Ambasada României la Roma şi Statul român, să ne sprijine, prin acordarea patronajului şi ne adresăm totodată comunităţii şi asociaţiilor de români, să se alăture demersului nostru, pentru a atinge un obiectiv comun: acela de a avea la Roma o statuie care să reprezinte o parte din istoria noastră.

