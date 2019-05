La Société canadienne de l’ouïe annonce le lancement d’une trousse d’outils d’urgence pour les radiodiffuseurs et les gouvernements

La trousse d’outils d’urgence accessibles vient combler des lacunes sérieuses en matière de communications pour les personnes sourdes et malentendantes du Canada.

/EIN News/ -- Toronto, ON, May 23, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société canadienne de l’ouïe annonce aujourd’hui le lancement d’une trousse d’outils d’urgence accessibles favorisant des communications efficaces et sans barrières. La trousse d’outils établit des pratiques exemplaires visant à aider les radiodiffuseurs à communiquer avec les personnes sourdes ou malentendantes lors de catastrophes naturelles et d’autres situations d’urgence. Ce lancement se fait en parallèle à la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité (16 mai 2019) et la Semaine nationale de l'accessibilité (26 mai au 1er juin 2019).

Les radiodiffuseurs canadiens sont tenus de diffuser des messages d’alerte d’urgence et de sécurité publique, ainsi qu’une tonalité d’alerte qui attire l’attention grâce à son niveau sonore élevé. Cependant, les alertes d’urgence sonores n’atténuent pas les dangers pour les Canadiens sourds et malentendants. La Société canadienne de l’ouïe encourage et appuie les gouvernements et les radiodiffuseurs à adopter ses recommandations et pratiques exemplaires en vue d’assurer la formation du personnel sur la façon d’utiliser la trousse d’outils d’urgence accessibles.

« La trousse d’outils d’urgence accessibles améliorera sensiblement la capacité des radiodiffuseurs et des gouvernements à communiquer efficacement avec les personnes sourdes et malentendantes lors de catastrophes naturelles et d’autres situations d’urgence. La Société canadienne de l’ouïe est ravie et fière d’avoir créé cette solution innovante d’alertes en cas d’urgence », indique Julia Dumanian, présidente et chef de la direction de la Société canadienne de l’ouïe.

La trousse d’outils, qui fut élaborée grâce à une subvention du Fonds pour l’accessibilité de la radiodiffusion, comprend des ressources à jour et accessibles en anglais, en français, en Langue des signes américaine (ASL) et en Langue des signes québécoise (LSQ) ; des lignes directrices concernant l’application des pratiques exemplaires, ainsi que des stratégies et ressources de formation pour les gouvernements provinciaux et fédéral, les organismes de services d’urgence et les radiodiffuseurs.

La trousse d’outils a été créée en faisant appel à des experts-conseils. La firme DLR Consulting a été mandatée de mener des travaux de recherche sur les problèmes qui touchent les communautés de personnes sourdes et malentendantes lors de catastrophes : des événements lors desquels l’information n’est pas centralisée, mais diffusée par des organismes bénévoles, gouvernementaux et de gestion des urgences.

DLR a conclu que les pratiques actuelles utilisées en radiodiffusion comportaient des lacunes et des barrières à la communication. Grâce à leur compréhension des enjeux plus approfondie, la Société canadienne de l’ouïe et DLR Consulting ont pu fournir des recommandations pratiques et des pratiques exemplaires, dont notamment en élaborant une trousse d’outils conviviaux pour les radiodiffuseurs, les services d’urgence et les gouvernements.

Pour accéder à la trousse d’outils, visitez l’adresse: www.chs.ca/fr/cda

À propos de la Société canadienne de l’ouïe

Digne de confiance depuis 1940, la Société canadienne de l’ouïe fournit des services, des produits et des programmes de pointe qui assurent aux personnes sourdes et malentendantes un accès aux communications sans barrières et une meilleure qualité de vie. La SCO est le plus important organisme indépendant à but non lucratif de son genre au Canada. Ses experts agissent comme conseillers auprès de plusieurs organismes et de différents paliers gouvernementaux au sujet des meilleures pratiques pour la création d’environnements accessibles. Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter notre site à l’adresse www.chs.ca.

Pam Feldman Société canadienne de l’ouïe 416-254-8413 pfeldman@chs.ca

