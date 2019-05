Kumulus Vape, spécialiste de lacigarette électronique 100% e-commerce,entre en Bourse

/EIN News/ --





Corbas, le 23 mai 2019

Kumulus Vape, spécialiste de la

cigarette électronique 100% e-commerce,

entre en Bourse





Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce l’inscription de ses titres sur le compartiment Euronext Access™ à Paris par voie d’admission technique (avis Euronext : PAR_20190523_05573_ACC). La première cotation interviendra le 28 mai 2019.

Cette introduction en Bourse inédite dans l’univers de la vape en Europe constitue un nouveau jalon dans la trajectoire de performance de la société lyonnaise, pionnière sur son marché en phase d’accélération.

En 2018, le chiffre d’affaires de Kumulus Vape s’établit à 6,5 M€, en progression de 116% par rapport à 2017. Les perspectives s’annoncent quant à elles très prometteuses avec un premier trimestre 2019 en croissance de 96% par rapport à la même période de l’année précédente. L’objectif de Kumulus Vape est clair : devenir d’ici à trois ans un des leaders français de la vape 100% e-commerce.

UN PIONNIER DE LA VAPE

UN CATALOGUE DE PLUS DE 6 000 REFERENCES

Kumulus Vape est l’un des principaux sites français de vente en ligne de produits dédiés à l’univers de la vape (matériel, e-liquide, DIY1). La richesse de son catalogue - plus de 6 000 références - lui permet de s’adresser aussi bien aux « débutants » qu’aux experts du vapotage. Acteur engagé de la lutte contre le tabac et défenseur de la filière vape, Kumulus Vape propose un choix inégalé de produits de vape performants et au meilleur prix.

Créée en 2012, la Société s’est rapidement imposée parmi les leaders sur ce secteur règlementé et dont la reconnaissance va croissante, tant auprès du grand public que des autorités de santé (Conseil économique, social et environnemental - CESE) et des pouvoirs publics (Ministère de la Santé).

Son modèle repose sur deux activités complémentaires : BtoC (vente exclusivement sur internet) et BtoB (vente à un réseau de boutiques spécialisées).

Le BtoC, activité historique du Groupe, a connu un développement très rapide. Elle bénéficie depuis 3 ans d’une forte accélération avec une clientèle multipliée par 3 entre 2016 et 2018. Son chiffre d’affaires (40% du CA total) a par ailleurs plus que triplé sur la période pour atteindre 2,8 M€ en 2018.

Sur l’activité BtoB (60% du CA total), qui a vu le jour en 2017, le succès a également été immédiat. Aujourd’hui, un chiffre croissant de boutiques spécialisées commandent chez Kumulus Vape pour l’ensemble de leur approvisionnement.

UN MARCHÉ DE PLUS DE 800 M€ À CONQUÉRIR EN FRANCE

Ces deux activités s’inscrivent au cœur d’un marché considérable à conquérir, estimé à plus de 800 M€ rien qu’en France2. Face aux ravages du tabac, que l’on estime responsable de 7 millions de décès par an dans le monde3, près d’un fumeur sur deux dans l’Hexagone (45%) envisage de passer à la vape avant 20204. Soit plus de 5 millions d’utilisateurs potentiels de ce produit, considéré comme une solution de sevrage tabagique incontournable.

Sur le marché BtoB, le potentiel de développement est également important avec 2 700 points de vente déjà adressables sur l’ensemble du territoire français sur un marché très porteur.

UN SUCCÈS EN MARCHE :

UNE CROISSANCE DE 116% EN 2018, UNE RENTABILITÉ ÉTABLIE

Tous ces atouts ont permis un décollage rapide de Kumulus Vape, qui double son chiffre d’affaires tous les ans depuis 2016, soit une croissance annuelle moyenne de 110% depuis 3 ans. Cette performance illustre le succès grandissant de l’offre de produits proposés par Kumulus Vape et sa capacité à séduire toujours plus de clients, tant sur le marché BtoB que sur le BtoC.

L’année 2018 a été historique avec une croissance de 116% du chiffre d’affaires à 6,5 M€, portée aussi bien par le BtoB (+240%) que par le BtoC (+54%). Cette croissance forte s’accompagne d’une solide rentabilité. En 2018, l’EBITDA dépassait le seuil de 400 K€ (+128% par rapport à 2017) pour un résultat net de près de 300 K€ (+106%).

L’exercice 2019 a démarré sur une note très positive avec un chiffre d’affaires en hausse de 96% au premier trimestre à 2,3 M€.

UNE AMBITION : PLUS DE 15 M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2020

LA BOURSE POUR ACCÉLÉRER

Pour accompagner sa montée en puissance, Kumulus Vape a doublé sa capacité de traitement des commandes en emménageant début 2019 en périphérie lyonnaise dans un nouvel espace de 2 600 m². Cette plateforme logistique intégrée est configurée pour traiter jusqu’à 80 M€ de commandes par an. Kumulus Vape est aujourd’hui prêt à accélérer son développement avec la volonté de franchir le cap des 15 M€ de chiffre d’affaires dès 2020.

Pour réussir, Kumulus Vape a prévu le recrutement de plusieurs commerciaux en France et envisage d’intensifier ses efforts marketing et de visibilité, en particulier en matière de référencement web. La Société entend également s’appuyer sur de nouveaux leviers de croissance et d’appréciation des marges comme le renforcement de la contribution de ses produits en marque propre. Depuis 2016, elle propose en effet une gamme variée d’e-liquides (Origa, Mythik, Master DIY) déjà distribués dans le monde entier.

EURONEXT GROWTH EN LIGNE DE MIRE

L’opération d’introduction en Bourse a pour objectif de permettre à Kumulus Vape de gagner en notoriété et de renforcer sa présence sur son marché domestique.

À terme, la Société et ses actionnaires sont engagés dans une dynamique d’élargissement du flottant. Cette admission sur le marché Euronext Access constitue une première étape avant un transfert éventuel des titres de Kumulus Vape sur le compartiment Euronext Growth.

À ce titre, 55 000 actions seront proposées à la vente le premier jour sur le marché. La Société souhaite ainsi insuffler une dynamique de flottant qui pourrait représenter rapidement entre 5 et 10% du capital.

Rémi Baert, Président Fondateur de Kumulus Vape, commente l’introduction en Bourse : « Nous sommes très heureux de mener à bien ce projet qui marque un jalon important dans l’histoire de Kumulus Vape. Le timing marché est idéal, alors que nous connaissons une montée en puissance de toutes nos activités. Tous les feux sont aujourd’hui au vert pour franchir une nouvelle étape de notre développement et changer de dimension, avec notamment l’accélération à l’international dès cette année et le décollage attendu de l’activité BtoB. L’introduction en Bourse sur Euronext Access constitue un atout supplémentaire pour réussir et consolider notre dynamique. Cette opération permet également de renforcer notre image auprès du grand public et des institutionnels à l’heure où la vape devient une solution de sevrage tabagique incontournable. »

Modalités de l’opération

Marché de cotation : Euronext Access

ISIN : FR0013419876

Mnemo : MLVAP

Procédure d’inscription : Admission technique

Nombre de titres composant le capital social : 1 988 000

Nombre de titres cédés au jour de la cotation : 55 000

Prix de cession par action : 2,12 €

Valorisation retenue à l’inscription : 4 214 560,00 €

Ouverture des négociations : le 28 mai 2019

Eligibilité PEA et PEA PME : oui

L’opération ne nécessite pas de visa de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Le Document d’Information n’a donc pas été visé par l’AMF. Le Document d’Information est disponible sans frais au siège de la société Kumulus Vape. Il peut être téléchargé sur www.kumulusvape.fr/investisseurs . Il est rappelé que les sociétés admises sur Euronext Access ne sont pas soumises aux mêmes règles que les sociétés du marché réglementé. Elles sont au contraire soumises à un corps de règles moins étendu adapté aux petites entreprises de croissance. Le risque lié à un investissement sur Euronext Access peut en conséquence être plus élevé que d’investir dans une société du marché réglementé.

Conseil et Listing Sponsor Conseil juridique Commissaire aux Comptes Communication financière

À propos de Kumulus Vape

Basée à Corbas dans la Métropole de Lyon, Kumulus Vape est aujourd'hui l’un des leaders français de la distribution de produits liés à la cigarette électronique et aux e-liquides avec son site BtoC www.kumulusvape.fr et son site BtoB kmls.fr . Créée en 2012, la Société dispose de l’un des catalogues les plus riches du marché avec plus de 6 000 références et près de 250 marques représentées. Depuis 2016, elle propose une gamme variée d’e-liquides sous marque propre (Origa, Mythik, Master DIY). En 2018, le chiffre d’affaires de Kumulus Vape a atteint 6,5 M€, en progression de 116% par rapport à 2017.

Contacts

KUMULUS VAPE

Directeur de la communication

Vincent Baudoin

v.baudoin@kumulusvape.fr

Tél. : 06 10 84 52 59



ACTIFIN

Relations presse

Aminata Doucouré

adoucoure@actifin.fr

Tél. : 01 56 88 11 23



ACTIFIN

Communication financière

Julien Mouret

jmouret @actifin.fr

Tél. : 01 56 88 11 14















1 Do It Yourself : bases de préparation de e-liquide vendues pour confectionner sa propre recette

2 Xerfi / novembre 2018

3 OMS

4 Sondage Fuméo.fr /décembre 2017 /Xerfi ; sur la base de 12 millions de fumeurs





