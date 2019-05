La Banque Barclays à Monaco choisit l'artiste italien Cesare Catania pour sa nouvelle exposition d'art en Principauté

La Barclays Bank of Monaco choisit l'artiste italien Cesare Catania pour sa nouvelle exposition d'art Peintures et sculptures de l'artiste italien Cesare Catania exposées à la Barclays Bank of Monaco Peintures et sculptures de l'artiste italien Cesare Catania exposées à la Barclays Bank of Monaco - 2

MONACO MONTE CARLO, MONACO, PRINCIPAUTE DE MONACO, May 7, 2019 /EINPresswire.com/ -- La toute dernière exposition d'art de Cesare Catania vient d’ouvrir ses portes. Cette fois, l'institution choisie pour abriter les tableaux et les sculptures de l'artiste italien, c’est la Barclays Bank de Monaco, dans le plein coeur de la Côte d’Azur. Le mois de mai se révèle particulièrement important pour la région grâce à de nombreux événements, parmi lesquels le Grand Prix de F1 et le Festival de Cannes.

Les œuvres exposées sont multiples, notamment "Le Cœur de la Terre (version B)", "ReArt» et plusieurs œuvres en silicone et en acrylique, une technique unique et reconnaissable, utilisée par l'artiste pour exprimer ses inspirations de la meilleure façon possible.

L'exposition, organisée et promue par Heart Monaco Fine Art, restera ouverte pendant six mois dans les splendides salles du siège historique monégasque de la banque britannique.

