La Barclays Bank di sceglie l'artista Cesare Catania per la sua nuova esposizione d'arte nel Principato di Monaco

MONACO MONTE CARLO, MONACO, PRINCIPATO DI MONACO, May 7, 2019 /EINPresswire.com/ -- Appena inaugurata l’ultima mostra d’arte di Cesare Catania. La Barclays Bank del Principato di Monaco infatti ha scelto l'artista italiano per la sua nuova mostra d'arte all'interno delle principesche sale della storica sede del Principato di Monaco, nel cuore della Costa Azzurra. Un mese importante quello di Maggio per la Costa Azzurra che vede tra gli innumerevoli eventi anche il Gran Prix di Formula 1 e il Festival del Cinema di Cannes.

Diverse le opere esposte durante la mostra del maestro Cesare Catania, tra cui “Il Cuore della Terra (B Version)”, “ReArt” e diverse opere in silicone e acrilico, inconfondibile tecnica utilizzata dall’artista per esprimere al meglio e in maniera unica le proprie ispirazioni.

La mostra, organizzata e promossa da Heart Monaco Fine Art, rimarrà esposta per 6 mesi nelle splendide sale della storica sede monegasca della banca britannica.

