Scrambler Therapy® - Pubblicato articolo scientifico con 3432 casi di dolore cronico neuropatico ed oncologico

Twitter · LinkedIn Share on Facebook

ROME, ITALY, April 26, 2019 / EINPresswire.com / -- La rivista scientifica “Integrative Cancer Therapies” ha recentemente pubblicato un articolo dal titolo “Inside the Scrambler Therapy, a non-invasive treatment of chronic neuropathic and cancer pain. From the Gate Control Theory to the active principle of information“.Questa pubblicazione indicizzata analizza gli effetti della Scrambler Therapy® su un totale di 3432 casi di dolore cronico neuropatico ed oncologico. L’articolo esamina anche gli aspetti teorici, metodologici, tecnologici, gli effetti dei bias negli studi clinici sulla Scrambler Therapy®, e come minimizzarli.Questo articolo è particolarmente utile per:- Le autorità sanitarie che devono valutare l’inserimento del trattamento nei programmi di esenzione dei costi per il malato e/o determinare le caratteristiche specifiche ed univoche del dispositivo.- I ricercatori clinici indipendenti che desiderano effettuare studi metodologicamente corretti e con bias minimi.- I medici terapisti del dolore che vogliono utilizzare al meglio la Scrambler Therapy®L’articolo può essere liberamente scaricato dal link: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1534735419845143 Integrative Cancer Therapies (ICT) è una rivista scientifica peer-reviewed open access accettata da the Science Citation Index, SCOPUS, MEDLINE, ed è membro del COPE (Committee on Publication Ethics).Scrambler Therapy®La Scrambler Therapy® è un dispositivo medico autorizzato negli US (FDA # K142666), in Europa (CE 0476) ed in molte altre nazioni per il trattamento non invasivo del dolore cronico neuropatico e oncologico.E’ una terapia particolarmente utile nelle forme severe di dolore resistenti agli oppiacei e ad altri tipi di trattamento. La ricerca di base ed applicata è stata interamente sviluppata in Italia dal prof. Giuseppe Marineo.Sito ufficiale di informazione scientifica e clinica:



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.