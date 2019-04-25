感谢区块链零售初创公司SHOPIN和技术合作伙伴BLOCKWELL, 让轻松打造品牌和零售代币并进行分配变得触手可及。

零售商品牌代币 • 联盟中的所有零售商将接受$SHOPIN代币作为支付方式并利用$SHOPIN代币来向消费者投放广告和营销活动 • 使用我们提供的解决方案，零售商能以与$SHOPIN代币1:1的兑换价值打造自己的代币 • 消费者可以一键将零售商品牌代币转换为$SHOPIN代币，而无需手续费 • 使用零售商代币可以解锁特殊产品、折扣和体验

Shopin发布了他们的区块链和加密货币平台的现场演示，向零售商提供品牌代币，旨在将损失的营销资金带回给零售经济和消费者。

封闭式循环数据生态系统成功的秘诀之一在于对消费者的独特理解以及奖励和广告机制。由于在精准营销，个性化和广告方面的协同作用，这为实现巨额收入创造了机会。我们正在与Blockwell合作，将开放的零售网络转变为同一个生态系统” — Eran Eyal, CEO, Founder

BROOKLYN, NEW YORK, UNITED STATES, April 25, 2019 /EINPresswire.com/ -- Shopin旨在通过区块链、人工智能和购物数据，消除零售商、品牌和消费者之间的隔阂。利用亚马逊和阿里巴巴等在线零售巨头的成功蓝图，Shopin的使命是将零售巨头的成熟的技术优势分散给所有零售商。

Shopin的首席执行官兼创始人Eran Eyal分享道：“封闭式循环数据生态系统成功的秘诀之一在于对消费者的独特理解以及奖励和广告机制。由于在精准营销，个性化和广告方面的协同作用，这为实现巨额收入创造了机会。我们正在与Blockwell合作，将开放的零售网络转变为同一个生态系统。“

目前，零售商和品牌不得不求助于各种内容分发和广告平台以吸引消费者，每年花费数十亿美元来吸引消费者的注意力。结果是，这些营销资金逃离了生态系统，从未使消费者或零售商/品牌变得更加富裕。

Eyal补充道，“零售商运营的忠诚计划与其广告生态系统之间并没有很强的联系。这太奇怪了。两者都是吸引消费者注意力的工具，为什么它们分得那么开？此外，忠诚积分锁死在了一个零售商中。 Shopin的目标是将它们融合成一个连贯的参与度工具，同时将这些营销资金带回给零售商和消费者。“

“拥有流动性来奖励你可核实的回报有着不可估量的价值，而目前的情况是，你的奖励存储在某个数据库中，由某个公司所控制，要求你与之互动，并完全控制着你的兑换。 Shopin和Blockwell通过Shopin代币将消费者和零售经济从这些限制中解放出来。你曾经放弃了这种自由，现在我们一起把自由带回来。“Blockwell首席执行官Josh说道。

在Shopin的解决方案中：

1.零售商或品牌可以通过手机、电子邮件和其他数字媒体上的Shopin应用程序向消费者发送内容或广告。

2.广告资金不是付给外部公司以期来接触消费者，而是以代币的形式直接流向消费者。

3.零售商可以通过简单的界面用Shopin代币或他们自己的代币发放奖励。（见附件视频）

4.品牌代币可以提供不同的折扣，或为消费者提供各种体验和折扣。

5.在任何阶段，消费者都可以将他们的品牌代币转换回Shopin代币，以用作通用代币或实现流动性。

DEMO: https://medium.com/@ShopinApp/shopin和blockwell为零售商和零售品牌演示品牌代币-aff3cc8e2581



关于Shopin：

Shopin是一个通用消费者档案，建立在区块链上，由我们专有的人工智能工具提供支持。Shopin旨在通过与零售商合作，让消费者掌控他们的购物数据，为消费者在每个网站、应用程序和商店中提供最个性化的体验。

消费者掌控了自己的购物数据，我们可以让零售商直接向消费者投放广告，消费者可获得85％的广告收入并通过Shopin和品牌代币将其花费在购物上。

我们的使命是通过我们专有的人工智能和区块链，将零售网络转变为去中心化的“亚马逊模式”。我们致力于确保永恒的品牌有机会和工具来保持永恒。

最近，Shopin推出了零售情报数据引擎，该引擎利用超过35亿购物数据，3000万SKU关系和67000个品牌，将零售巨头的预测和推荐能力民主化并分散给零售经济中的其他商家。

Shopin是BTC迈阿密（北美比特币大会），CoinAgenda Global和Bitcoinference 2018的获奖者。

关于Blockwell：

Blockwell是一系列建立在以太坊的链，用于扩展以太坊。 它们为企业和企业家提供了构建模块，为现实世界创建了令牌化产品和收入流。 我们提供以代理人为中心的代币技术，跨链交换（无gas费用）实用程序API，保管钱包，去中心化应用程序生成器和预先审核的智能合约，由我们的不可篡改的收入分成执行智能许可证提供支持，以确保您始终获得公平的收入分成。

我们的使命是奖励创造价值的每个人，帮助自己帮助网络，并帮助全世界进入这个改变游戏规则的新基础设施。Shopin的R.I.D.E. 和品牌代币一同展示了一个超越平均界限的真实世界用例。 我们迫不及待地想看看他们还会推出什么



感谢区块链零售初创公司SHOPIN和技术合作伙伴BLOCKWELL, 让轻松打造品牌和零售代币并进行分配变得触手可及。



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