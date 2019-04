Die Technologie auf den neuesten Stand bringen - unumgängliche Batterie- und H / EV-Lösungen

Kostenlose Messe mit hochmodernen Displays von mehr als 450 führenden Anbietern, darunter Continental, Leclanché, A123 Systems, Dana, Eaton, Siemens und Akasol

STUTTGART, BADEN-WüRTTEMBERG, GERMANY, April 15, 2019 /EINPresswire.com/ -- Wenn die Messe The Battery Show Europe und Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe am 7. und 9. Mai in Stuttgart in Deutschland öffnen, werden die nebeneinander liegenden, kostenfreien Shows den Besuchern eine riesige Sammlung innovativer Batterie- und H / EV-Entwicklungstechnologien bieten.

Eine voll besetzte Ausstellungsfläche, hohe Besucherzahlen und globale Reichweite bilden die größte Veranstaltung dieser Art in dieser Branche - eine Veranstaltung, die Aussteller mit erstklassigen, ausgeklügelten und originellen Lösungen für die Batterie- und H / EV-Märkte anlockt.

In diesem Jahr begrüßt The Battery Show einige der bekanntesten Namen der Branche auf der Messe. Mitsubishi Electric bringt das e-F@ctory-Fertigungskonzept für die Batterieproduktion auf den Markt, das Lösungen, Technologien und Komponenten kombiniert, um die Produktion von Lithium-Ionen-Batterien zu erleichtern, während Siemens seine Digital Enterprise Suite vorstellt - ein umfassendes Portfolio softwarebasierter Systeme und Automatisierungstechnologien digitale Transformation in der Batterieindustrie über die gesamte Wertschöpfungskette beherrschen.

Es gibt Lösungen für alles, von Trolleybussen - Besuchen Sie den Voltabox-Stand, um die nächste Generation von Traktionsbatterien für Trolleybus-Anwendungen zu entdecken - bis hin zu thermischem Durchgehen. 3M stellt Brandschutzlösungen für Automobilhersteller vor. Künstliche Intelligenz, Automatisierung und Robotik stehen ebenfalls im Rampenlicht. ATS Automation zeigt optimierte Produktionslösungen für die Herstellung von Lithium-Ionen-, NIMH-, Bleisäure-, Lithium-Polymer- und Batteriekomponenten.

Mittlerweile ergänzen Aussteller auf der Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe die herausragende Qualität der Produktdarstellungen mit eigenen Komplettlösungen für die Fahrzeugelektrifizierung. LEONI bringt innovative Ladekabel mit, die Daten während des Ladevorgangs in Echtzeit aufzeichnen und auswerten, während Elaphe seine rekordverdächtigen elektrischen Produkte für den Radantrieb für die Mobilität der nächsten Generation präsentiert. Weitere bedeutende Akteure der Branche auf dem Messegelände sind HUBER + SUHNER, das seine Schnellladeinfrastruktur und gekühlte Kabelsysteme bereitstellt. TE Connectivity, dessen neues Hochspannungsanschluss- und Steckverbindersystem für den Einsatz in H / EV-Fahrzeugen konzipiert ist; und Dewesoft, ein Leistungsanalysator mit beeindruckender Abtastrate und breiter Anwendung zur Bestimmung der Effizienz von Elektrofahrzeugen.

Im Verlauf der beiden Messen präsentieren mehr als 20 Unternehmen ihre Lösungen im Product Showcase - einer Serie von Live-Demonstrationen, die die neuesten Entwicklungen in der Batterie- und H / EV-Technologie zeigen. Continental Engineering Services, Bosch Rexroth, Henkel und Rockwell Automation sind ebenfalls dabei. Sie zeigen alles, von modularen Antriebsstrangplattformen für die nächste Generation von H / EV-Mobilität über Strom- und Datensignale bis hin zu härtenden Flüssigkeitsspaltfüllern.

Die weitreichende, umfassende und einnehmende Veranstaltung, Europas größte Veranstaltung für die Batterie- und H / EV-Industrie, ist eine unumgängliche Gelegenheit, brandneue Lösungen von den Besten der Branche zu entdecken. Registrieren Sie sich jetzt online für Ihren kostenlosen Messeausweis und positionieren Sie Ihr Unternehmen am Puls der Branchenerweiterung, -aktivität und -innovation. Ein Besucherausweis gewährt Zugang zu beiden Messen.

Neben der Messe bieten die Battery Show Conference und die Electric & Hybrid Vehicle Technology Conference Europe über 120 hochkarätige Lautsprecher, die eine Vielzahl von Themen ansprechen, die die Batterie- und Elektromobilitätsbranche heute herausfordern und herausfordern. Zu den Rednern zählen Audi, Daimler, Ford, Volvo, Renault, Cosworth, die Europäische Kommission und Wrightbus. Die Workshops vor der Konferenz am Montag, 6. Mai, werden einen tieferen Einblick in Wärmemanagementlösungen, Batteriekonstruktion und -simulation und Schnellladetechnologie bieten. Pässe sind € 695 * für einen Workshop am Morgen und am Nachmittag.

Das vollständige Konferenz- und Workshop-Programm kann hier eingesehen werden. Die Preise für eine Tageskarte beginnen bei 695 € * - hier online buchen.

********************

Anmerkungen des Herausgebers

Ihr Medienpass berechtigt Sie zur kostenlosen Teilnahme an allen unseren Exponaten, Demos, Konferenzsitzungen sowie an Netzwerk- und Empfängen.

Die Medien sind herzlich zur The Battery Show Europe eingeladen. Um sich für einen Presseausweis anzumelden, klicken Sie hier. Wenn ich persönlich bei jedem Aspekt Ihrer Messe- und Konferenzberichterstattung helfen kann - einschließlich Anfragen für Aussteller- oder Sprecherinterviews. Sie können mich unter caroline.kirkman@smartershows.com erreichen

Wenn Sie sich auf der Messe für Batterieshow und der Elektro- und Hybridfahrzeugtechnologie auf Europa befinden, können Sie sich gerne an die Pressestelle in Raum G 1.4 in der Galerieebene wenden, wo Ihnen Pressemappen zur Verfügung stehen. Zu den Networking-Drinks am 7. und 8. Mai sind Sie auch herzlich eingeladen. Sie finden diese ab 16.30 Uhr in der Ausstellungshalle.



