Vitalität durch Hydrotherapie im The Ritz-Carlton, Bali

Hydro Vital Pool Verwöhnen Sie sich im balinesischen Badebecken

Wir freuen uns, unseren Gästen diese äußerst angenehme und therapeutische Form der Wasserheilung im preisgekrönten The Ritz-Carlton, Bali Spa anbieten zu können” — Karim Tayach

DENPASAR, BALI, INDONESIA, April 2, 2019 /EINPresswire.com/ -- Der Hydro Vital Pool gilt als besonderes Highlight im The Ritz-Carlton, Bali und bietet umgeben von üppigem Grün eine verwöhnende Heilerfahrung im Wasser. Der Begriff leitet sich vom griechischen Wort für Wasser und vom lateinischen Wort für Leben ab. Pool-Sitzungen sind ab 30 Minuten für IDR 288.000 ++, 60 Minuten für IDR 388.000 ++ und 90 Minuten für IDR 488.000 ++ verfügbar.

„Die Vorteile der Hydrotherapie und dessen wohltuende Wirkung auf Körper und Geist sind seit langem bekannt. Wir freuen uns, unseren Gästen diese äußerst angenehme und therapeutische Form der Wasserheilung im preisgekrönten The Ritz-Carlton, Bali Spa anbieten zu können“, so General Manager Karim Tayach.

Der The Ritz-Carlton, Bali Spa bietet Gästen einen wunderbaren Rückzugsort in einem der besten Hotels auf Bali. Inspiriert von den transformativen Kräften des Indischen Ozeans, spielt Wasser eine wichtige Rolle - sowohl bei luxuriösen Spa-Ritualen als auch bei den exklusiven Anwendungsprodukten, die natürlichen Zutaten des Ozeans wie Perlen und Algen nutzen. Der Hydro-Vital Pool liegt inmitten einer tropischen Landschaft und bietet mit einer Reihe von Düsen und Wasserstrahlen eine einzigartige Hydrotherapie, die auf den gesamten Körper ausgerichtet ist. Zu den Vorteilen zählen die Verbesserung der Blutzirkulation, die Stimulierung des Lymphsystems und das Ausspülen von Toxinen. Der Pool ist leicht beheizt und verfügt über fünf verschiedene Zonen, von denen jede auf einen anderen Bereich des Körpers zielt. Der Rundgang beginnt bei der Serenity Zone, die über eine Luftblasenbank zum Entspannen und Stimulieren der Muskeln zur Vorbereitung verfügt. Die Reflex Zone verfügt über kräftige von unten ausgerichtete Luftdüsen, um vor allem die Füße mit Energie zu versorgen. Die vertikalen Massagestrahlen der Rejuvenation Zone mildern Muskelspannung, während die Wasserfalldusche der De-Stress Zone intensiven Druck auf den oberen Rücken und Schultern ausübt. Abschließend rundet die Relaxation Zone den Rundgang mit einer fest installierten Massageliege ab, die den ganzen Körper beruhigt.

Ein Hydro-Vital-Pool-Rundgang kann vor oder nach einer speziellen Massage oder einem Spa-Ritual durchgeführt, oder als eigenständige erfrischende Therapie erlebt werden. Gäste können den die verschiedenen Stationen selbst erleben oder - falls sie spezielle gesundheitliche Bedenken haben, sich von einem Therapeuten anleiten lassen. Am Mittwochnachmittag werden im Hydro Vital Pool auch spezielle Aqua-Yoga-Kurse angeboten, bei denen die Teilnehmer die Vorteile der sanften Dehnung ohne Schwerkraft genießen können. Die Hydro Vital Pool-Preise beinhalten den Zugang zu Dusch Räumlichkeiten (für Sie und Ihn) sowie einem Whirlpool, kaltem Tauchbecken, Sauna und Dampfbad.

Diejenigen, die ein entspannendes Erlebnis im Wasser suchen, können zudem einen weiteren Pool im The Ritz-Carlton Spa, Bali genießen. Das von tropischem Grün gesäumte balinesische Badebecken ist eine ruhige Oase und ein Ort, um die Sinne zu beruhigen und all Ihre Sorgen zu vergessen.

Für weitere Informationen und um Ihre Behandlung im Hydro Vital Pool und andere Angebote im The Ritz-Carlton Spa, Bali zu reservieren, wenden Sie sich bitte an rc.dpssw.spa@ritzcarlton.com oder + (62) 361 849 8988.

Über das The Ritz-Carlton, Bali.

In elegant tropischem Ambiente begrüßt das The Ritz-Carlton, Bali mit atemberaubender Kulisse der Felsklippen und des weißen Sandstrandes seine Gäste. Ob Familien- oder Businessaufenthalt, der beruhigende Blick auf das azurblaue Wasser des indischen Ozeans lässt alle Gäste des Resorts in den 278 geräumig und üppig gestalteten Suiten und 34 besten villen im Bali in luxuriösem zeitgenössischen balinesischen Ambiente entspannen. Entlang des Meeresufers liegt der The Ritz-Carlton Club®, sowie sechs moderne Speiselokale, ein exotisch und maritim inspirierter Wellnessbereich und viel Spiel und Spaß im Ritz Kids Club für Kinder jeden Alters. Die direkt am Strand gelegene glamouröse Kapelle ist der perfekte Ort für wunderschöne Hochzeiten und eine große Gartenanlage bietet Platz für private Feierlichkeiten und Firmenveranstaltungen. Voll ausgestattete Konferenzräumlichkeiten und individuell zusammengestellte Meeting-Angebote lassen Tagungen zu kreativ inspirierten Events werden. Sei es eine Konferenz, Urlaub oder Flitterwochen, das The Ritz-Carlton, Bali ist der perfekte Ort, um Ihren Aufenthalt unvergesslich zu machen. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn, Google+, wechatid:ritzcarltonbali



Hydro Vital Pool im The Ritz-Carlton, Bali



