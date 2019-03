Gemeinsam für den Klimaschutz - die Earth Hour im The Ritz-Carlton, Bali

Wiederverwendbare Tasche Laterne freigeben Flammender Cocktail Breezes Tapas Lounge Earth Hour

The Ritz-Carlton, Bali, nimmt soziale und ökologische Verantwortung ernst und leitet eine Reihe von Initiativen, um einen bedeutsamen Unterschied zu bewirken” — Karim Tayach

DENPASAR, BALI, INDONESIA, March 29, 2019 /EINPresswire.com/ -- Das The Ritz-Carlton, Bali zeigt mit der Teilnahme an der Earth Hour erneut starkes Engagement für den Erhalt der Umwelt für nachfolgenden Generationen indem am 30. März 2019 von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr Leuchtkörper im gesamten Resort abgedunkelt werden. Gäste sind herzlich dazu eingeladen zu Ehren dieses globale Ereignis, mit Yoga bei Kerzenlicht, Lagerfeuer, flammendem Jonglieren und akustischer Live-Musik am Strand zu feiern. In Solidarität mit dem inselweiten Verbot von Einweg-Plastiktüten wird das The Ritz-Carlton Bali auch eine eigene Stofftasche mit attraktiven Blumenmotiv auf den Markt bringen, das von den komplizierten Designdetails des Resorts inspiriert ist. Der aus dem Verkauf der Tasche gesammelten Erlös wird im Rahmen des The Ritz-Carlton Community Footprints-Programmes an gemeinnützige Initiativen gespendet.

„ Mit der Beschleunigung des Klimawandel und dem damit verbundenen Verlust der biologischen Vielfalt unseres Planeten, spielt die Earth Hour eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, Konversationen auszulösen und Menschen dazu zu bewegen, Maßnahmen zur Rettung unseres Planeten zu ergreifen. The Ritz-Carlton, Bali, nimmt soziale und ökologische Verantwortung ernst und leitet eine Reihe von Initiativen, um einen bedeutsamen Unterschied zu bewirken. Wir freuen uns, an der Earth Hour teilnehmen zu können, indem wir verschiedene Aktivitäten zur Information und zum Vergnügen unserer Gäste anbieten “, so General Manager Karim Tayach.

Die Feierlichkeiten beginnen unsere Mitarbeiter laden Gäste herzlich dazu ein, gemeinsam mit ihnen den Strand zu reinigen. Den ganzen Tag über werden die Leute dazu ermutigt, ihre Wünsche auf ein Blatt Papier zu schreiben, welche dann an den Baum der Wünsche gebunden werden können. Besonderes Ambiente bietet eine Yoga-Session bei Kerzenlicht bei Sonnenuntergang und ein Live-Programm mit akustischer Musik von 18.00 Uhr bis 21.30 Uhr beendet stimmungsvoll den Abend. Wenn die Lichter für die festgelegte Earth Hour gedimmt werden, erhellen Kerzen im gesamten Resort die Wege, und alle sind herzlich willkommen, sich dem Lagerfeuer und dem Laternensteigen am Strand anzuschließen. Feuer jonglieren und flammende Cocktails, die in der Breezes Tapas Lounge serviert werden, erleuchten den Abend zusätzlich.

Die Earth Hour ist mehr als nur ein Ereignis, sondern eine Bewegung, die enorme Auswirkungen auf die Umwelt hat. Die Earth Hour, die 2007 als symbolisches Lichter-Aus-Event in Sydney begann, ist heute eine der weltweit größten Umweltbewegungen. Millionen Menschen aus der ganzen Welt werden zu Aktionen für unseren Planeten und der Natur angeregt. An der Earth Hour nehmen alle The Ritz-Carlton Resorts, Residences und Hotels teil, die vom markenweiten Community Footprints-Programm geleitet werden.

Über das The Ritz-Carlton, Bali.

In elegant tropischem Ambiente begrüßt das The Ritz-Carlton, Bali mit atemberaubender Kulisse der Felsklippen und des weißen Sandstrandes seine Gäste. Ob Familien- oder Businessaufenthalt, der beruhigende Blick auf das azurblaue Wasser des indischen Ozeans lässt alle Gäste des Resorts in den 278 geräumig und üppig gestalteten Suiten und 34 Villen in luxuriösem zeitgenössischen balinesischen Ambiente entspannen. Entlang des Meeresufers liegt der The Ritz-Carlton Club®, sowie sechs moderne Speiselokale, ein exotisch und maritim inspirierter Wellnessbereich und viel Spiel und Spaß im Ritz Kids Club für Kinder jeden Alters. Die direkt am Strand gelegene glamouröse Kapelle ist der perfekte Ort für wunderschöne Hochzeiten und eine große Gartenanlage bietet Platz für private Feierlichkeiten und Firmenveranstaltungen. Voll ausgestattete Konferenzräumlichkeiten und individuell zusammengestellte Meeting-Angebote lassen Tagungen zu kreativ inspirierten Events werden. Sei es eine Konferenz, Urlaub oder Flitterwochen, das The Ritz-Carlton, Bali ist der perfekte Ort, um Ihren Aufenthalt unvergesslich zu machen. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn, Google+, wechatid:ritzcarltonbali

