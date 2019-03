Livro 'Filosofando a Imprensa', de Fabiano de Abreu, será lançado esse ano

Fabiano de Abreu (Foto: Jennifer de Paula) Fabiano de Abreu (Foto: Jennifer de Paula)

Fabiano de Abreu promete revelar alguns dos seus segredos como maior criador de personagens para a imprensa e como a filosofia e a imprensa estão ligadas

RIO DE JANEIRO, BRASIL, March 21, 2019 / EINPresswire.com / -- O filósofo e assessor de imprensa Fabiano de Abreu acabou por antecipar o lançamento de seu novo livro, que será lançado ainda este ano e tem sido muito aguardado por profissionais da imprensa e admiradores de seu trabalho. Segundo ele, a decisão de antecipação do lançamento do seu segundo livro foi tomada após receber inúmeros contatos para revelar os seus segredos como assessor que lhe conferiram o título de maior criador de personagens para a imprensa. Com o título 'Filosofando a imprensa', Fabiano conta como surgiu o conceito para o novo livro: ”foi um daqueles estalos, como nos textos que escrevo sem parar e não consigo voltar para apagar. Me acostumei com o nome e tem tudo a ver com a realidade que vivo e será retratada. Este seria um nome provisório, mas que acabei me acostumando com ele e não conseguiria mudar agora, pois está totalmente de acordo”.Em apenas 5 anos de atuação como assessor de imprensa, o filósofo coleciona troféus e títulos de reconhecimento e acumula a marca da criação de mais de 500 personagens para a imprensa, lançando-os à fama. Apontado por jornalistas nacionais e internacionais como o maior criador de personagens da história da imprensa, Fabiano irá expôr no livro onde a filosofia fez a diferença para resultar nesse repertório.Sua criatividade e as inovações que trouxe para a imprensa tem total relação com o fato de ter sido apontado como uma pessoa de alto QI, atingindo pontuação máxima no testes da Mensa , que é uma associação mundial de pessoas com inteligência acima da média: “em um dos testes que fiz com a neuropsicóloga Cristiane Costa Cruz, ela relatou que a criatividade no meu caso está atrelado a questão do QI. A criatividade pra mim é fundamental no meu processo. Quando um cliente me contrata, eu analiso os fatos de sua vida e correlaciono com aquilo que minha experiência e percepção mostram que despertará interesse do público. Chamo isso de mapeamento da alma, dentro de uma propriedade intelectual, que é fundamental no meu processo de criação para transformar uma pessoa em um personagem para a imprensa, em uma personalidade. Esse é o diferencial da minha assessoria, não apenas disparar textos mas criar o personagem”.Em sua visão, a filosofia entra na forma de como pode se chamar a atenção do leitor sem fugir da maneira de escrever jornalismo ou até mesmo aprimorar essa maneira: "a filosofia está em sintonia com a vida, pessoas, natureza, sociedade, na vida como um todo. A imprensa tem que estar em sintonia com o leitor, por isso introduzir filosofia na imprensa pode ser uma maneira da imprensa se redescobrir. No momento em que a rede social veio debater com a mídia tradicional é a imprensa que confere credibilidade”.ReconhecimentoFabiano teve seus feitos reconhecidos por renomados jornalistas brasileiros: Marco Mendonça, (Diretor do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio de Janeiro), Marcos Malta (O Regional), Karina Fernandes (Meia Hora), Bruno Ferreira (O Dia), Silvia Rodas (O Povo), Marco Moreira (O Globo) e Felipe Britto da Folha do Bosque, Luiz Pimentel (Portal R7). Assim, por 4 anos consecutivos, Fabiano recebeu o prêmio ‘Personalidades Melhores do Ano’ , do jornal O Regional de Minas Gerais e o prêmio Brazil International Film Festival no Rio de Janeiro.Além disso, recebeu também o selo Revista HiperShape como destaque, precursor e criador das chamadas musas fitness.Do mesmo modo, jornalistas internacionais como Juan Castro Nogales do jornal Marca da Espanha, Christian Montecinos do LaCuarta do Chile, Bernardo do Record de Portugal. E também: Sarchel Necesio do PlatinaLine de Angola, Ruben (SLAM Magazine) dos Estados Unidos, reconheceram que, assim como na imprensa brasileira, ele também foi em seus respectivos países o maior criador de personagens.Fabiano é responsável também pelo lançamento de brasileiros no exterior como Cris Cyborg, Fernanda Colombo, Sue Lasmar, Nilton Bala, dentre algumas outras personalidades.Como jornalistaFabiano tem colunas em diversos sites, jornais e revistas de diferentes regiões do Brasil. É correspondente internacional para grandes veículos da imprensa de diversos países. CEO da MF Press Global empresa de comunicação, assessoria de imprensa, mídia social e press release. Foi responsável diretamente e indiretamente por diversas notícias de repercussão no Brasil e no exterior.Como filósofoFabiano lançou o livro 'Viver Pode Não Ser Tão Ruim' com frases filosóficas para interpretação. O livro encontra-se nas bibliotecas Nacional do Rio de Janeiro, Municipal de Castelo de Paiva e São Lázaro em Lisboa. Também nas universidades Gregório Semedo em Luanda, Angola e na Universidade de Coimbra em Portugal.



