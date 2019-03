YAP ORGANIZA EVENTO INTERNACIONAL SOBRE MERGULHO E CONSERVAÇÃO DE TUBARÕES

Micronésia será sede de semana de mergulhos e palestras com especialistas em outubro

COLONIA, YAP, FEDERATED STATES OF MICRONESIA, March 8, 2019 /EINPresswire.com/ -- – Com o olhar grudado na tela, os estudantes da Escola Secundária de Yap eram a imagem perfeita do que acontece quando se contam os fatos sobre tubarões para o público jovem. Foi isso que aconteceu quando a Diretora dos Shark Angels Cheryl McCarron, vinda direto de New York pra falar com os adolescentes sobre a importância e as ameaças aos tubarões, fez a palestra de abertura das atividades que culminarão este ano com a Yap Divers 4 Sharks, um evento organizado nesta ilha que é um dos melhores destinos de Mergulho do Pacífico e que, além de uma população residente de raias-manta, é um dos melhores lugares do mundo para se mergulhar com tubarões em segurança.

O evento, que deve receber mergulhadores de todo o planeta, está sendo organizado pelo Manta Ray Bay Resort, considerado o melhor dive resort da Micronésia, em parceria com as organizações não-governamentais Divers for Sharks e Shark Angels. Entre 12 e 26 de outubro de 2019, os participantes vão realizar mergulhos diários com tubarões e raias e participar de palestras, workshops e apresentações audiovisuais sobre o estado de conservação dos tubarões e do ambiente marinho com ambientalistas e mergulhadores de renome internacional. Os estudantes que melhor absorverem as lições das palestras realizadas neste fevereiro serão levados a um passeio de snorkel com os participantes do evento.

Segundo McCarron, a Micronésia possui o segundo maior Santuário de Tubarões já decretado no planeta, e seis das doze espécies que ali ocorrem estão ameaçadas de extinção. Em algumas partes do mundo até 90% dos tubarões já foram dizimados pela sobrepesca e degradação dos habitats. Em particular, o tráfico internacional de barbatanas para a “sopa de barbatana de tubarão”, um prato da culinária tradicional chinesa, vem fazendo com que esses animais sejam massacrados apenas pelas barbatanas; muitas vezes os tubarões ainda vivos são jogados de volta ao mar para morrer. Ela explica que um prato de sopa de barbatana pode custar até 100 dólares e muitas vezes é consumido apenas para ostentar riqueza. A barbatana é feita de cartilagem, sem gosto ou qualquer valor nutritivo, e assim como a carne de tubarão contém altos índices de mercúrio e outros poluentes, podendo causar danos graves à saúde.

Os estudantes também aprenderam aquilo que o evento em Outubro deverá enfatizar: o valor dos tubarões não está em matá-los, mas sim em conservá-los vivos para que gerem emprego e renda através do Mergulho. Os poucos dólares obtidos com um tubarão morto desperdiçam milhões de dólares que ele pode valer vivo, ao longo de anos, se for uma atração para o Mergulho. E mais importante que isso, os tubarões são essenciais para manter um ambiente marinho equilibrado, exercendo sua função de predadores de topo de cadeia. De recifes de coral a pradarias marinhas, os ambientes onde os tubarões são extirpados sofrem alterações negativas comprovadas em vários estudos científicos, diminuem a produtividade pesqueira e mesmo a capacidade de resistir a impactos como as mudanças climáticas.

Um dos palestrantes do evento em outubro será Paulo Guilherme “Pinguim”, um dos mais importantes ativistas da conservação dos tubarões no meio empresarial do Mergulho e co-fundador da Divers for Sharks, além de Diretor do Centro de Estudos do Mar Onda Azul no Rio de Janeiro.

Outras palestras na rede escolar de Yap estão programadas para acontecer durante o ano de 2019. Para maiores informações sobre como participar e reservar seu lugar para a Yap Divers 4 Sharks, basta entrar em www.mantaray.com/package/yap-divers-for-sharks/ ou contatar Ruud van Baal, Gerente Geral do Manta ray Bay Resort & Yap Divers, que também pode ajudar com as reservas aéreas para chegar em Yap, em gm@mantaray.com.



