BOM, NextGen Ventures en Arches Capital Investeren 1,2 Miljoen in ENPICOM Voor Ontwikkeling IGX Platform

'S-HERTOGENBOSCH, NOORD-BRABANT, NETHERLANDS, March 5, 2019 / EINPresswire.com / -- Bioinformatica software engineeringbedrijf ENPICOM heeft een serie A investeringsronde positief afgesloten. BOM Brabant Ventures, NextGen Ventures en Arches Capital hebben samen 1,2 miljoen euro geïnvesteerd om het analyseplatform voor DNA/RNA-sequentiedata van immuunsysteemcellen van het bedrijf te ondersteunen. ENPICOM zal deze opbrengsten gebruiken om de ontwikkeling van haar ImmunoGenomiX (IGX) platform te voltooien en het op de markt te introduceren.ENPICOM BV werd in 2017 opgericht door Dr. Alvise Trevisan (CTO), Dr. Nicola Bonzanni (CSO) en Drs. Jos Lunenberg, MBA (CEO). Medio 2017 begon het bedrijf met de ontwikkeling van een uniek platform voor het beheren, opslaan, analyseren, visualiseren en interpreteren van DNA/RNA-sequenties van de grote diversiteit - oftewel repertoire - aan receptoren van specifieke immuunsysteemcellen (T-/B-cellen). ENPICOM bevindt zich momenteel in de laatste fase van de voorbereidingen voor de wereldwijde lancering van de eerste volledige versie van zijn ImmunoGenomiX (IGX) platform. Dit feestelijke evenement vindt plaats van 11 tot 13 april op de 6e Immunotherapy of Cancer Conferentie (ITOC6) in Wenen.Dr. Bonzanni merkte op: "Wanneer we immuunsysteem gerelateerde ziektes bestuderen, zoals kanker of auto-immuunziektes, of medicijnen ontwikkelen die dit systeem beïnvloeden, is het uiterst belangrijk om de status ervan direct te kunnen meten en nauwlettend te kunnen volgen. Het bepalen van repertoire sequenties is een krachtige manier om honderdduizenden tot miljoenen T- of B-celreceptoren snel en op een kosteneffectieve manier te analyseren.” “Hoewel er verschillende bedrijven zijn die kits en service aanbieden voor deze specifieke vorm van sequentieanalysesen, is er geen commercieel platform om de snelgroeiende hoeveelheid gegevens op een intuïtieve en gebruikersvriendelijke manier te beheren”, voegde Dr. Trevisan toe. Hij vervolgde: “Om van data tot de juiste inzichten te komen met deze fascinerende technologie, zijn slimme nieuwe analysemethoden en solide software nodig. We hebben een team van experts aan ons weten te binden met een schat aan kennis en expertise op dit gebied om het IGX platform te ontwikkelen en op de markt te introduceren.”“Ik ben heel blij dat we dit uitstekende syndicaat van investeerders hebben aangetrokken”, zei CEO Lunenberg. “Met de voltooiing van deze Series A-financiering zijn we goed gefinancierd om onze IGX-ontwikkelings- en marktintroductieprogramma's uit te voeren.”Citaten van de investeerdersSjoerd van Gorp (BOM): “De ambities van het ENPICOM team op het gebied van gepersonaliseerde immunotherapie passen perfect bij onze beleggingsdoelen. Door innovatieve Life Sciences bedrijven en zorgaanbieders te voorzien van de middelen om de status van het immuunsysteem van de patiënten te meten, zijn wij van mening dat ENPICOM efficiënte medicijnontwikkeling kan faciliteren en een effectieve behandeling van patiënten kan garanderen.”Matthijs Blokhuis (NextGen Ventures): “De ambitie van ENPICOM om immunotherapie te personaliseren, komt uitstekend overeen met de doelstelling van NextGen Ventures om patiënten en zorgaanbieders zinvolle resultaten te bieden. Een beter begrip van de sequentiedata van het immuunrepertoire helpt aanzienlijk de resultaten op een efficiënte manier te verbeteren.”Eric van der Maten (Arches Capital): “ENPICOM is een perfect voorbeeld van wat we zoeken in een portfoliobedrijf: een sterk, zeer bekwaam, gemotiveerd en toegewijd team dat het vermogen toont om innovatieve opkomende technologieën zoals data science te combineren met kunstmatige intelligentie en medische wetenschap in een fascinerend en snelgroeiend Deep Tech bedrijf. En met een reële impact op de samenleving. We zijn verheugd om ENPICOM toe te voegen aan onze beleggingsportefeuille.”Over NextGen VenturesNextgen Ventures is een investeringsfonds dat investeert in kennisintensieve bedrijven die een verandering in de gezondheidszorg teweegbrengen, bij voorkeur potentiële doorbraak-innovaties binnen de Healthcare IT en medische technologie, die zinvolle resultaten opleveren voor mensen, patiënten en professionals.Meer informatie kunt u vinden op de website: nextgenventures.nlOver BOM Brabant VenturesMet behulp van haar unieke kennis en kapitaal, gebruikt BOM het label Brabant Ventures om zich te richten op de versnelde en toekomstbestendige groei van ambitieuze Brabantse start- en scale ups in de topsectoren: Hightech Systems & Materials, Agrofood, Life Sciences & Medtech, Maintenance, Supply Chain en Biobased Economy.Meer informatie kunt u vinden op de website: www.bom.nl Over Arches CapitalArches Capital, een snelgroeiend netwerk van angel investeerders, investeert in early-stage startups met een groot groeipotentieel. Door het bundelen van de kennis van de angels en actieve ondersteuning van de startup, wordt de startup geholpen in het halen van bovengemiddelde groei. Arches Capital onderscheidt zich van andere angel netwerken doordat zij de angels actief ondersteunt in het doen van investeringen en zelf mee investeert.Meer informatie kunt u vinden op de website: www.arches.capital Over ENPICOMENPICOM is een innovatief bioinformatica software engineeringbedrijf met een team van toegewijde professionals. Ze richten zich op het ondersteunen van immunotherapie-ontwikkelaars met baanbrekende producten en op maat gemaakte oplossingen om de ontdekking en ontwikkeling van nieuwe immunotherapieën te verbeteren en te versnellen. Klinische validatieprojecten voor het stratificeren van patiënten en het monitoren van de respons op behandeling met immunotherapieën zijn in volle gang.Het eerste product van ENPICOM op de markt is een analyseoplossing van wereldklasse; het ImmunoGenomiX (IGX) platform. IGX is een innovatief platform voor het beheren, opslaan, analyseren, visualiseren en interpreteren van DNA/RNA-sequenties van de grote diversiteit aan receptoren van specifieke afweersysteemcellen (T-/B-cellen).Meer informatie kunt u vinden op de website: www.enpicom.com ContactgegevensBOM Brabant VenturesSjoerd van GorpInvestment Manager Life Sciences & MedTechsvangorp@bom.nlNextGen VenturesMatthijs BlokhuisManaging Partnermblokhuis@nextgenventures.nlArches CapitalEric van der MatenManaging Partnereric@arches.capital



