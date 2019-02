GoGo Quinoa et Odile JP The Pretty Small Vegan font équipe pour l’édition 2019 de l’Expo Manger Santé

Lorsque GoGo Quinoa m'a contacté plus tôt cette année pour me proposer de préparer la démo de l'Expo Manger Santé, j'ai immédiatement répondu oui !” — Odile JP

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, February 22, 2019 / EINPresswire.com / -- Odile JP, alias The Pretty Small Vegan, se décrit comme une créatrice de recettes végétaliennes, styliste culinaire et photographe. Basée à Montréal, elle a réussi en seulement quelques années à fidéliser des milliers d’amateurs de gastronomie. Artiste dans l’âme, ses créations dégagent un style propre à elle et ses photos composent une magnifique palette de recettes qui vous mettront l’eau à la bouche.Pour la prochaine édition de l’Expo Manger Santé 2019, The Pretty Small Vegan et GoGo Quinoa s’associent et c’est donc avec beaucoup de plaisir qu’Odile concoctera et préparera la recette pour la démo culinaire cette année.The Pretty Small Vegan a déclaré : "Lorsque GoGo Quinoa m'a contacté plus tôt cette année pour me proposer de préparer la démo de l'Expo Manger Santé, j'ai immédiatement répondu oui ! En plus de promouvoir des produits sains et éthiques depuis leur début, cette entreprise québécoise contribue également à la diversité des produits végétaliens. Sans être intolérante au gluten ni à la maladie cœliaque, j’ai trouvé stimulant le défi de cuisiner sans gluten. Quelle meilleure façon de partager cette recette avec autant de personnes que la plate-forme Expo Manger Santé !"Expo Manger Santé et Vivre Vert organise sa 22ème édition cette année. GoGo Quinoa est ravie de faire partie des partenaires encore une fois à cet événement incontournable qui encourage les saines habitudes de vie. Clara Cohen, cofondatrice de l’entreprise, a déclaré : « L’Expo est un moyen formidable de faire rayonner nos dernières innovations et le fait qu'Odile sera notre Chef pour l’évènement rendra ce week-end encore plus excitant. »Pour GoGo Quinoa il est important de soutenir une artiste locale montréalaise. « Pas besoin d’aller loin pour chercher du grand talent ; Odile incarne cela et bien plus. Nous sommes tellement fiers de pouvoir travailler avec quelqu'un d’ici », déclare Marianne Geoffrion, coordinatrice marketing digital, « elle personnalise la culture alimentaire montréalaise, ses photographies et son travail dégagent toute sa passion. " GoGo Quinoa prépare avec enthousiasme cet évènement annuel où les consommateurs auront bien évidemment la chance de goûter aux nouveautés.L’une des dernières innovations de GoGo Quinoa est une pâte à base de chou-fleur et de quinoa biologique, offrant une demi-portion de légumes par portion. C’est une pâte merveilleusement neutre, blanche et ‘al-dente’, qui se marie parfaitement à n’importe quelle sauce. Ces pâtes seront cuisinées pendant l'Expo et Odile les présentera dans une recette accompagnée d’une sauce exquise au fromage végétalien qui saura impressionner petits et grands. Cohen rajoute « ce qui nous fait le plus plaisir à l’Expo, c’est d’avoir l’occasion de rencontrer nos consommateurs en personne, d’échanger et de leur faire découvrir nos nouveaux produits en avant-première. »La démonstration culinaire aura lieu le 17 mars à 10h45. Les billets pour les trois événements Expo Manger Santé (Montréal, Québec et Sherbrooke) peuvent être achetés en ligne à l'adresse suivante : https://expomangersante.com/billeterie/



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.